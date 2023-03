IU y Ganemos denuncian el servicio "extremadamente precario" del traslado de pacientes con cáncer

Servicio "defiente" y "precario". Así han calificado Raúl Ruiz-Berdejo (IU) y Kika González (Ganemos) el transporte público para pacientes oncológios que necesitan traslados colectivos para tratamientos y citas con especialistas.

"Venimos a denunciar un asunto más de la precariedad que estamos viviendo en cuestión de la sanidad. La Junta de Andalucía no está haciendo seguimiento de las condiciones de estos traslados y de las condiciones en las que esta empresa está prestando el servicio. De hecho, el servicio se está prestando de una manera absolutamente precaria", ha criticado González.

Ambos concejales y candidatos a la alcaldía jerezana, han manifestado su desacuerdo con el estado actual del servicio junto a miembros de la Plataforma de Afectados por Radioterapia. "Queremos que se revisen estos pliegos y reivindicar una mejora en estos traslados", ha añadido la portavoz de Ganemos, al tiempo que ha remarcado que "la situación es extremadamente precaria".

Ruiz-Berdejo ha declarado que la ambulancia que traslada a los pacientes y sus familiares (que hacen trayectos como Jerez-Córdoba), "ni siquiera se para por el camino para que estas personas puedan hacer sus necesidades más básicas si lo necesitan". Además, denuncia que "sólo les espera una hora" en el hospital de destino, por lo que si los pacientes se retrasan en las consultas y tratamientos, se quedan sin transporte y tienen que volver a solicitarlo.

"Es indigno. Entendemos que que no procede y exigimos una respuesta contundente", ha remarcado el líder de IU en Jerez. "Desde luego no entra en la cabeza de nadie y es un reflejo más de cómo está funcionando el sistema sanitario público andaluz, como consecuencia de los recortes y de la externalización de servicios públicos. Externalización que ni tan siquiera cuenta con el mínimo rigor de un seguimiento, de una fiscalización para comprobar que el servicio se está prestando en las debidas condiciones. Vamos a mover Roma con Santiago hasta que se dignifique las condiciones", ha advertido Ruiz-Berdejo.

"Es una auténtica vergüenza la odisea a la que se tienen que enfrentar los paciente", ha criticado el concejal de IU, quien califica de "poca vergüenza" el dejar a un paciente oncológico sin transporte de vuelta a su casa. Por ello, "creemos que estos son cuestiones que se podrían arreglar con un mínimo de organización". Ambos concejales han informado que llevarán el asunto al Parlamento andaluz porque "nuestra sanidad pública deja mucho que desear y desde luego tenemos claro que estamos aquí para para defenderla".

José María Montero, de la plataforma, ha remarcado que su denuncia no viene marcada por el calendario electoral, sino que "llevamos desde 2015 denunciando esto y no hemos parado". El colectivo pide a la Administración andaluza que "haga un seguimiento de lo que contrata y una planificación, porque las ambulancias no están adaptadas en absoluto".

Joaquín Rodríguez, también miembro de la plataforma, ha añadido que las ambulancias que hacen estos traslados "no cuentan ni con un desfibrilador", y remarca que si el servicio de radioterapia contara con la segunda máquina "el 50% de los pacientes no tendrían que irse de Jerez".

Por último, Isabel Cordero, familiar de un paciente oncológico, ha alzado la voz ante esta situación: "Esto es indignante. Esto es para que un político tenga que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Estoy segura de que un familiar de un político no lo aguanta. Así no se puede seguir".