Los taxis de Jerez pararán hoy a menos que de madrugada se alcanzara un acuerdo

La junta directiva de la Asociación Jerezana del Teletaxi se reunió ayer por la tarde con carácter de urgencia para tratar la adhesión a la huelga de taxistas que se lleva a cabo en las grandes ciudades españolas en protesta contra las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC).

El presidente de los taxistas jerezanos, Miguel González, destacó a este medio que "tras reunirnos hemos llegado a la decisión de esperar a la reunión que esta noche (anoche para el lector) tienen previsto celebrar los compañeros con el ministerio de Fomento. Según nos han comentado hay visos de que pueda salir adelante un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones". Por tal motivo, los taxistas de Jerez consideran que "no sería lógico convocar un paro para mañana (por hoy) cuando es probable que haya acuerdo y, de repente, tengamos que desconvocar la huelga". Es por ello que la decisión que adoptó la junta directiva que preside Luis González fue "esperar a que se celebre dicha reunión con Fomento". En caso de que haya acuerdo no habrá paro alguno en Jerez, aunque si por el contrario la situación no variara "entonces nos reuniremos de urgencia y convocaremos un paro que durará toda la mañana". La intención de los asociados al Teletaxi es que la actividad de este servicio público retorne a la normalidad "por la tarde".

El colectivo de taxistas se mostraba ayer esperanzado en que se alcanzara un acuerdo que evite las movilizaciones.