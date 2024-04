Jesús Méndez: "El futuro del flamenco en Jerez está asegurado"

"Volver a casa". El cantaor jerezano Jesús Méndez actuará el próximo 15 de agosto, en el ciclo 'Solera y Compás', dentro del marco 'Veranea en la Bodega' de González Byass. Será en el Patio de la Tonelería, un espacio que para el artista "se ha convertido en mi casa porque así me lo hace sentir tanto la organización, como el público. Es uno de los festivales de más prestigio de este país y que cuenten conmigo en primer lugar me llena de responsabilidad y motivación. Personalmente, me da mucha fuerza para seguir preparándome y luchando".

Una cita en la que Méndez reflejará su compromiso con las raíces y su evolución artística. Reconocido por su interpretación única de maestros flamencos, Méndez explorará desde sus influencias iniciales hasta composiciones actuales, acompañado por Borja Évora al piano, Pepe del Morao en la guitarra y coro. Inspirado en el lema de Antonio Machado, Méndez invita a una experiencia única, haciendo camino al andar en este fascinante recorrido musical.

El cantaor explica que en esta velada, "presentaré una primera parte flamenca donde haré cantes clásicos como las alegrías, malagueña, tientos, siguiriyas, pero dándole otro concepto a alguno de ellos. Y una segunda parte donde voy a hacer varias versiones de las canciones que más me han marcado y más me gustan".

'Veranea en la Bodega' será una de las citas de Jesús Méndez en un 2024, marcado por el trabajo, "porque vamos a estar en muchos festivales este verano. Además, en otoño volvemos a Japón y a otros países que está ahora mismo cerrando mi oficina".

Con nuevo disco en el horizonte, el cantaor adelanta que será un trabajo flamenco "en el que quiero exponer lo que siento en este momento y, aunque serán palos del flamenco, lo haremos en un concepto más actual".

Habla de lo que vendrá, y no duda en decir que "el futuro del flamenco creo que está asegurado. Hay mucha gente joven cantando muy bien y muy preparados. Al respecto, 'Solera y Compás' juega un papel muy importante porque están llevando el flamenco a un nivel muy alto. Allí se siente una calidez y una conexión increíbles, son noches mágicas donde el publico viene a disfrutar y los artistas van a dejarse el alma en el escenario".

"Para mí -concluye- va a ser una noche muy especial, quizás la más especial del año, ya que es en mi tierra, en un lugar precioso con un ambiente muy bonito y donde vamos a dejarnos el alma para nuestro público. Estamos preparando está actuación con mucho cariño".