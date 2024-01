El actor de Jerez José Manuel Poga vuelve a la gran pantalla este viernes con 'El Correo'

El jerezano José Manuel Poga vuelve a la gran pantalla este viernes, 19 de enero, con la película 'El Correo'. Este thriller, dirigido por Daniel Calparsoro, tiene tintes de comedia negra e inspirado en hechos reales y protagonizado por Arón Piper junto con María Pedraza, Luis Tosar, la actriz belga Laura Sépul, Nourdin Batan, José Manuel Poga y Luis Zahera.

Según su director Daniel Calparsoro, 'El Correo' narra "la época dorada tras la llegada del euro a España siguiendo las peripecias de un joven buscavidas, y su ascenso desde la calle a la cima de la corrupción que rodearon los años de la burbuja inmobiliaria".

Hace unos días, el actor jerezano acudió al programa 'El Hormiguero', junto a su compañero Arón Piper, para promocionar la película. Poga (La casa de papel, El cuerpo en llamas, Infiesto y Grupo 7, entre otros trabajos) interpreta a José Luis Ocaña, concejal de Urbanismo en Marbella. Gracias al chantaje para no airear su infidelidad, se convierte en la llave de Iván para acceder a los políticos corruptos. "Esta vez me he inspirado en una rata. Es un roedor que se mueve por los pasillos del ayuntamiento con una impunidad absoluta", declaró el actor jerezano en 'El Hormiguero'.