Juan Carlos Carrasco es el nuevo chef del Restaurante El Ábaco, de Hipotels Sherry Park

Juan Carlos Carrasco vuelve a los fogones en Jerez al convertirse en el nuevo chef del Restaurante El Ábaco, del hotel Hipotels Sherry Park. El director del establecimiento hotelero, Juan Antonio Carballat, presentará el jueves, 11 de julio –previa confirmación de asistencia– el nuevo impulso que la cadena Hipotels va a dar a su restaurante y la nueva orientación gastronómica, de la mano de Carrasco.

“Calidad, excelencia y la apuesta por el valor perdurable de las cosas bien hechas” son argumentos que acompañan a Hipotels en sus más de cuarenta años de experiencia, a los que ahora se unirán “el respeto por el producto, la creatividad en perfecta sintonía con la cocina tradicional y una avalada experiencia en maridajes, jornadas gastronómicas y espectaculares arroces del chef jerezano Juan Carlos Carrasco”.

Con la presentación del día 11 “se consolida el inicio de un nuevo proyecto en un momento en el que Jerez tiene la mejor oferta en restauración de su historia, y a partir del cual el Restaurante El Ábaco quiere estar situado como uno de los mejores referentes de la actual gastronomía jerezana”.

“Después de haber estado casi 30 años de empresario, tengo muchísima ilusión por empezar esta nueva etapa. Llevaba unos años desconectado de Jerez y estoy súper encantado por la apuesta de Hipotels Sherry Park de reflotar este restaurante”, declara Carrasco, quien tiene de compañera en la cocina a Vanesa Barrera, profesional que lleva más de 20 años trabajando con él.

“El Ábaco ha sido un referente en Jerez muy importante en los años 90, y ahora vamos a volver a estar en primera línea. Dirigir este restaurante en un espacio tan extraordinario como es el Sherry Park es increíble. Es un hotel de mucho prestigio y la acogida que he tenido de los compañeros y la dirección ha sido buenísima. Es una gran familia y ni en mis mejores sueños pensé que esto me pudiera llegar”, reconce el chef.

Estos últimos años Carrasco ha trabajado en un chiringuito en Costa Ballena “y he hecho cosas puntuales”. “Me han llegado varias ofertas de trabajo pero este proyecto me cautivó, porque no sólo es un puesto de trabajo, sino un proyecto a largo plazo y estoy encantado”, subraya.

La nueva cocina de El Ábaco estará enfocada “en Jerez y su gente”. “Va a ser una cocina tradicional, local, de mercado y adaptada a los nuevos tiempos. Con el toque creativo y esa presentación que siempre ha caracterizado a mi cocina”, remarca Carrasco.

“Hemos hecho una carta con platos tradicionales adaptados a los nuevos tiempos y dándole un protagonismo especial al producto”, añade el cocinero, quien reconoce que “le doy mucha importancia al producto. Siempre digo que prefiero unas sardinas muy frescas y vivas, que una trufa mediocre. Es una cocina de mercado, donde se van a dar las cocciones exactas”.

Carrasco avanza que su idea es hacer cartas de temporadas: “Por ejemplo hacer una jornada de seta y caza, de cerdo ibérico, de bacalao en Cuaresma... Va a ser una carta viva. Vamos a intentar sorprender a la gente siempre. Hay muchas personas que me habían preguntado dónde podrían verme de nuevo, y ya estoy aquí. Como comprenderás, estoy como soñando”.