Juan Pedro Cosano publica 'El abogado de rojos', lo nunca escrito sobre la Guerra Civil

"Me había prometido a mí mismo no escribir nunca sobre la Guerra Civil. Es un tema doloroso y muy tocado, pero a raíz de que se la siga enarbolando hoy como un arma arrojadiza entre unos y otros y que siga existiendo esa memoria que no somos capaces de superar, pues me propuse escribir sobre lo que no hay nada escrito".

Y así se sumergió el abogado y escritor jerezano Juan Pedro Cosano en este relato de ficción sobre la abogacía en la primera posguerra. Y de esta forma, Cosano pergeñó la figura de Eduardo Peña, este abogado de rojos. Un letrado modesto de Madrid, dedicado a los asuntos civiles y mercantiles en un pequeño bufete que hereda de su abuelo. Su padre lo había abandonado a él y a su madre cuando era muy pequeño. Eduardo, un hombre que no quería comprometerse y que la guerra la pasa de forma anónima, aunque sirve con su reemplazo en una brigada mixta en la Sierra de Madrid. Y por eso de ser abogado, es nombrado coordinador del boletín del batallón. Estuvo pocos meses en la guerra puesto que fue herido y licenciado.

Eduardo no milita con ningún partido y su única religión es el colegio de abogados. Mal que bien sobrevive a la guerra. Cuando las tropas de Franco entran en Madrid, dos vecinos de su bloque son detenidos. Impulsado por su madre, a pesar de no querer inmiscuirse, los busca por cuartelillos y comandancias y da con ellos en un juzgado militar. Allí, se ríen de él porque un abogado civil no puede defender a presos imputados por delitos de rebelión militar. Y no sólo eso, sino que cuando se dispone a marcharse de la comandancia, uno de los funcionarios advierte que estaba en busca y captura. Fue detenido, juzgado y condenado a pena leve, aunque posteriormente fue indultado por Franco en septiembre de 1931.

Tras ello, Eduardo intenta recuperar la abogacía con la mancha de la condena, hasta que es reclutado para servir en el Cuerpo Jurídico Militar, los mismos que antes le habían condenado. Al principio sirve como funcionario, hasta que un juez lo eleva a defensor militar. Se produce una metamorfosis en el personaje y empieza a entregarse a los presos que tiene que defender. De ahí el nombre de 'El abogado de rojos'.

"Es una novela no ideologizada, se habla tanto del terror rojo como del terror blanco. No hay ni buenos ni malos, sino muchas zonas grises. La lectura o la moraleja que yo he querido dejar al lector es que ya es hora de enterrar la Guerra Civil, de superar algo que por lo que parece que hay muchos intereses y no nos dejan", destaca Cosano.

Advierte el autor que no es una novela más sobre la Guerra Civil. "No, no lo es. Las novelas de la Guerra Civil han sido escritas después de la Transición y están muy ideologizadas. 'El abogado de rojos' no es de malo ni de buenos. Se habla de personas y se habla de que la guerra tuvo como origen la incapacidad de unos de gobernar y acabar con el caos y la incapacidad de otros de cambiar las cosas mediante un sistema que no fueran las armas". "La realidad- añade- es que la mayoría de los españoles no quiso la guerra, les vino impuesta. Una inmensa mayoría quería vivir y no estar en ningún bando. Volver a enarbolar aquellas banderas es hacerle un flaco favor a las generaciones actuales y futuras".

En el proceso de documentación, Cosano ha leído mucho sobre ese Madrid: "He podido leer actas de juicios militares que para un abogado de hoy en día es algo que escandaliza. Pero bueno, lo que hizo Franco en los juicios militares de la posguerra también lo hicieron los republicanos durante la guerra y antes. Era el signo de los tiempos, pero la presunción de inocencia y los derechos procesales no eran moneda de cambio ni por unos ni por otros". Reconoce el autor que ha sido "muy curioso sumergirse en la época. Te encuentras con que hay auténticas similitudes con cosas de hoy, como los desahucios, que estaban prohibidos también. La justicia ordinaria durante la República prácticamente no existió, se depuró a una gran cantidad de jueces, fiscales, funcionarios y abogados. La ley era cambiante, muy débil, en esos tiempos. Por mucho que nos quieran vender, la República fue un auténtico caos y durante la posguerra de Franco, la ley fue la militar. Durante la guerra y la posguerra, la ley fue más un nombre que una realidad".

Juan Pedro Cosano presentará este jueves, 18 de enero, a las 19,30 horas, en el Colegio de Abogados de Jerez su nueva novela, 'El abogado de rojos' (Espasa). Estará acompañado por el decano del Colegio, Federico Fernández Rodríguez; el abogado José Manuel García Quílez, la editora Miriam Galas, y la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Sobre nuevas publicaciones, Juan Pedro Cosano tiene un proyecto "desde hace años que quiero abordar entre el Rey del Perú, María Luisa de Orleans y el abogado de rojos. Quiero volver con un Pedro de Alemán, que espero que sea mi próxima novela. No creo que vuelva ya a la Guerra Civil, aunque me gusta mucho la época del Madrid de la posguerra".

Más sobre el autor

Juan Pedro Cosano Alarcón (Jerez, 1960) es titular del bufete jurídico Cosano y Asociados, S. L. P., en Jerez de la Frontera, aunque desarrolla su actividad en todo el territorio nacional. Autor de varios libros, recibió en 2014 el premio Abogados de Novela por 'El abogado de pobres' (MR). En 2015 publicó 'Llamé al cielo y no me oyó', la segunda entrega de las peripecias de su personaje, Pedro de Alemán, y en 2017 la tercera, 'Las monedas de los 24'. También es autor del melodrama 'La fuente de oro', ambientado en el mundo bodeguero de Jerez en los años 30 y 40 (2016), de 'El rey del Perú' (2020) y 'Nadie podrá quererle como yo' (2022).