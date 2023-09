"En la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores se pretende su educación y evitar que reincidan"

Tras haber pasado la noche en los calabozos de menores de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez y estar ahora a disposición de la Fiscalía de Menores, donde ha prestado declaración, el menor de 14 años, alumno del instituto Elena García Armada y presunto autor de los apuñalamientos a tres profesores y dos alumnos este pasado jueves, será internado en un centro cerrado hasta que se celebre el juicio.

Un reconocido abogado de la ciudad explica a este Diario los pasos que se están llevando a cabo con este caso y apuntaba que "seguramente, (tal como ha pasado) hoy viernes, después de tomarle declaración por parte de la Fiscalía de Menores, estudiarán si hay que tomar alguna medida cautelar de internamiento o no, si le ponen una orden de alejamiento de los agredidos o no. Primero tendrá que examinar al menor un psiquiatra y ver si esto ha sido un brote psicótico o por qué ha sido, o no tiene nada que ver con ello. Pero que llevara en la mochila los cuchillos indica que no ha sido un arrebato, sino más bien un rebose de algo que le estaba ocurriendo e iba contra los niños agredidos que, supuestamente, le hacían la vida imposible o él pensaba que se la hacían. El bullying es muy relativo. Todo ello determinará si esta persona es imputable y si siendo así tenía afectada su capacidad. Pero con 14 años uno ya sabe lo que hace".

Además de tomarle declaraciones al menor, la "Fiscalía también se las tomará a las víctimas y testigos, es decir, lo que es la investigación de los hechos. Luego, será examinado por el equipo técnico, que hace una 'fotografía' de la familia del chico para ver si está en una situación de riesgo o no, si es consumidor, si está en una familia desestructurada o no, si tiene absentismo escolar o no... Se emite entonces un informe en el que se retrata ese perfil familiar y personal e incluso se propone una posible medida a adoptar si en un futuro resultara culpable".

"A diferencia -destaca este abogado- del Derecho Penal del adulto, en el que haga quien haga el delito viene determinada la pena en el Código Penal, en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores se pretende su educación y evitar que reincidan. Es, diríamos, un poco más 'a la carta'. A más grave los hechos también más restrictivas las medidas. Ahora, lo más posible es que se fije una vista para adoptar medidas cautelares. Y entiendo que el colegio seguirá su propio protocolo y régimen disciplinario contra el presunto agresor. Todo dependerá de la defensa y del ministerio fiscal y si hay varias acusaciones particulares por cada víctima. También hay que analizar las lesiones que han sufrido las agredidos, la entidad de las mismas y cómo se han producido, que sirve para determinar la naturaleza del hecho delictivo como la responsabilidad en cuanto a la entidad de las lesiones y la posible indemnización por ello". "En la causa del menor -recuerda- serán los padres los responsables civiles en cuanto a las indemnizaciones. También se le puede imputar una responsabilidad al centro escolar ya que los hechos sucedieron allí".

Una vez que termine la investigación de los hechos, "el Ministerio Fiscal determinará si sigue adelante, es decir, si formula escrito de acusación o no. Si acusa, pasarán las actuaciones al Juzgado de Menores, las defensas harán su escrito y se señala el juicio. En el Derecho del Menor no hay penas, hay medidas, y pueden ir desde internamiento, tratamiento... Estaría por ver".