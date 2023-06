Mamen Sánchez: "Jerez tiene la marca de agua de este gobierno"

La alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez, ha querido despedirse del cargo compareciendo este jueves en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Jerez. Lo ha hecho, acompañada de los tenientes de alcaldesa en funciones Laura Álvarez y José Antonio Díaz, para dar a conocer los detalles del proceso de traspaso de poderes y gestión al nuevo gobierno encabezado por María José García-Pelayo.

“Tal y como nos comprometimos, será un traspaso transparente, trabajado, detallado y ordenado”, ha dicho, mostrando un dossier de más de doscientas páginas que incluye “una radiografía actualizada y pormenorizada de lo que va a suceder en los próximos días, meses y años”.

Tal como ha explicado, dicho documento no es un “un balance de gestión, sino que refleja todo lo que va a ser la gestión del próximo gobierno, que tendrá que trabajar con su programa electoral, pero también tendrá que trabajar con la gestión de nuestro gobierno”.

A modo de resumen, ha destacado que, tras ocho años al frente del Ayuntamiento, el PSOE deja “un legado de buenos datos económicos”. Así, ha adelantado que el nuevo gobierno contará con más de 60 millones de euros en obras que se están licitando y con los 54 obtenidos en subvenciones y fondos europeos. Hay, además, hay “proyectos privados por valor de más de 400 millones de euros que en los próximos meses van a dar valor añadido a la ciudad de Jerez” .

Mamen Sánchez ha puesto en valor que el documento, que ya tiene en su poder el PP, va a “facilitar en lo posible esta transición poniendo a disposición del nuevo Ejecutivo toda la información y con la máxima transparencia. Hemos logrado una ciudad con una estabilidad y una confianza que han hecho posible recuperar en estos años la credibilidad en la ciudad, con una imagen alejada de los conflictos, permitiéndonos sacar muchos proyectos adelante y reforzando la confianza empresarial”.

De este modo, ha subrayado que “la ciudad está en marcha, hay muchos proyectos municipales e inversiones que han transformado la ciudad, pero también hay mucha inversión privada”, ha señalado, dando las gracias a continuación “a todo mi equipo de Gobierno y a todos los empleados municipales porque el trabajo ha sido común”.

Asimismo, ha explicado que desde el mismo día después de las elecciones municipales “hemos estado trabajando, no nos hemos ido a casa, cumpliendo así con nuestra responsabilidad e intentando trasladar esta gestión para que el nuevo ejecutivo tenga una guía absoluta de todo lo que está en marcha y pendiente en la ciudad”.

Tras los agradecimientos, la regidora en funciones ha pedido “disculpas por los errores, los hemos cometido, pero nunca habrá sido nada intencionado”. “Llegamos como muy pipiolos a un Ayuntamiento que estaba muy mal y hemos tenido que aprender a base de unidad, de trabajar conjuntamente. Y creo que, ante todo, hemos tenido las cosas muy claras”. Por ello ha pedido disculpas “a los que a veces le hemos dicho que no porque para nosotros lo que siempre primaba era el interés general de los jerezanos y de Jerez”.

Por último, ha querido resumir en uno “los miles de mensajes que he recibido estos días: Jerez tiene una marca de agua de este gobierno, tiene un sello de este gobierno y eso va a estar ahí. Y nosotros vamos a estar ahí para que se cumpla”.

Datos económicos de Jerez

La alcaldesa en funciones ha destacado que "si en algo nos hemos caracterizado en estos años, es en que el Ayuntamiento tiene ordenadas sus cuentas y el gobierno del PP se va a encontrar con un Ayuntamiento mucho mejor del que nos encontramos nosotros”. En cuanto a la deuda no financiera, “nosotros nos encontramos con 169 millones de euros, y lo dejamos en 28 millones de euros. El plazo de pago a proveedores, que nos lo encontramos en 166 días, lo dejamos en 42 días. El remanente de Tesorería, nos lo encontramos en 167 millones en negativo, y lo dejamos en cuatro millones y medio en positivo, remanente positivo por segundo año consecutivo, en 2021 y 2022". Mamen Sánchez ha explicado que "en cuanto a la deuda financiera, está en 918 millones de euros. Es verdad que nos la encontramos más baja, pero porque no había datos reales; entre otras cosas no estaban las OPA, la deuda con Seguridad Social y Hacienda, los intereses y una serie de cosas que no contabilizaron".

La regidora en funciones ha destacado que "nos encontramos la PIE retenida al 93%, y la recuperamos al 100%", recordando que "dejamos un saldo en la cuenta del 43.037.697 euros, más del doble de lo que nos dejaron a nosotros. Y además de esos 43 millones, vamos a dejar casi 60 millones en obras, que se están ejecutando, licitando o que van a estar en los próximos meses en ejecución". Ç

Igualmente ha detallado que "además, dejamos 54 millones de euros de subvención, de los que hemos ejecutado 17 millones, y ahí hay un saldo también positivo para seguir invirtiendo en Jerez".

En relación a estos datos, ha señalado que “para nosotros es importante la confianza que hemos creado en estos años debido a la ausencia de conflicto y para tranquilidad de las empresas, y gracias a ese legado se va a seguir generando economía y empleo en la ciudad”.

Proyectos de mejora en la ciudad

Igualmente, la alcaldesa en funciones ha dedicado parte de su intervención a recordar algunos proyectos previstos, como son “la remodelación de la Plaza del Mercado, en San Mateo, que ya está aprobado y que tiene que salir a licitación; la contratación de un nuevo microbús para este entorno; la creación de un aparcamiento en los talleres de Fiestas, o el nuevo Parque urbano de La Canaleja, cuyas obras se adjudicaron en el día de ayer”. Asimismo, ha hecho mención a otras intervenciones programadas en el Estadio Pedro Garrido, en la barriada San José Obrero, en las barriadas rurales de Jerez y las ELA, para la creación de nuevos parques, o la reurbanización de la Plaza Venus, “un conflicto que hemos solucionado después de 20 años que ningún Gobierno le ha dado solución”, ha recordado.

También ha señalado “la solución definitiva a la nueva Jefatura de la Policía Local, para lo cual rescindimos el contrato con la anterior empresa, la adjudicamos a una nueva, hicimos la urbanización exterior, completamos el edificio y sólo queda pendiente la instalación del mobiliario”, sumando todo ello una inversión de unos tres millones de euros.

En cuanto a subvenciones europeas, ha explicado que además del proyecto de la Plaza del Mercado, los fondos Next Generation permitirán ejecutar obras de reforma en tres colegios de Jerez por valor de siete millones de euros, (Tartessos, Alfonso X El Sabio y Antonio de Nebrija); otros mueve millones de euros para la rehabilitación de las barriadas Santo Tomás de Aquino e Icovesa, “que se está ya trabajando con los vecinos”, o el proyecto de implantación del ‘quinto contenedor’ “que conllevará a la fuerza una ampliación de maquinaria y personal en el servicio de limpieza viaria”.

En total, se han ejecutado ya “casi cuatro millones de los fondos Next Generation, y también dejamos 7,5 millones de euros en subvenciones que hemos solicitado y están pendientes de resolución”.

Entre ellas, ha citado la reurbanización de las calles Arcos y Medina, por valor de unos dos millones de euros, y otros dos para la remodelación del Mercado de la Plata y su entorno; o la subvención de 2.250.000 euros solicitada para el Conjunto Monumental de El Alcázar destinada a ampliar nuevos espacios para uso turístico y promover la conservación de todo el monumento. Igualmente, ha citado los 750.000 euros para la recuperación de la antigua muralla en la zona de la calle Merced y de la Torre Albarrana, “un proyecto que se está trabajando de forma conjunta con Bodegas Tradición”.

A modo de resumen, Sánchez ha detallado que “dejamos 43 millones de euros en el banco; proyectos que se están haciendo por 60 millones y otros 54 en subvenciones concedidas, y pendientes de conceder otros 7,5 millones”.

Asimismo, tal y como ha señalado, “hemos convertido los Museos de la Atalaya en un centro de congresos de referencia”, recordando “la próxima reunión que tendrá lugar los días 29 y 30 la Cumbre Europea sobre Educación y Formación. También ha recordado algunos “contratos de servicios resueltos, como la iluminación de Navidad y la Feria”, y otras gestiones como “la gratuidad de los autobuses de la zona rural por dos años”.

En materia de gestión de Recursos Humanos, la alcaldesa en funciones ha hecho alusión a las 1.313 plazas de oferta pública de empleo, o las nuevas 205 de funcionarios creadas, 76 de Policía Local, 187 funcionarios y 911 personas en proceso de Estabilización, así como una bolsa de trabajo con 248 personas.

En materia urbanística, ha señalado que durante el año 2022 y lo que va de 2023, se han otorgado licencias para actividades por valor de 213 millones de euros. Entre los proyectos de iniciativa privada ha recordado, entre otros, la ampliación de Cápsulas Torrent, la construcción de nuevos hoteles, el nuevo centro de Formación Albor, o la ampliación de bodegas Williams, “que esperamos que la Junta apruebe el trámite que queda pendiente”.

En definitiva, la alcaldesa en funciones ha destacado que este documento “va a ser también nuestra guía en la oposición y velaremos por que se cumpla. Porque esto no se puede parar, porque son proyectos que están licitándose o para empezar. Y lo más importante, dejamos los mejores datos de empleo desde 2008 y un récord de personas de alta en la Seguridad Social”.