El PP "teme" que el PSOE trabaje "en una concesión encubierta del peaje"

La diputada popular concluyó afirmando que "Jerez merece un Gobierno serio y responsable, algo que actualmente no tiene. No sabemos si Mamen Sánchez se ha tragado las mentiras del Gobierno o si, a sabiendas, calla ante sus superiores. Pero exigimos que Mamen Sánchez levante la voz por Jerez".

Para Pelayo la visita de Gómez de Celis no sólo puso "en duda" el desdoble de esta importante vía, sino que "también generó incertidumbre sobre la fecha de finalización de las obras de la nueva Comisaría". Ante esto, García-Pelayo recordó que el Gobierno del PP "aseguró, por escrito, que las obras terminarían a finales de 2019 y no tendrían sobrecoste".

"Jerez debe ser una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez pero, dado el secuestro político al que el PSOE se ha sometido con Podemos, no lo está siendo", subrayó la diputada popular, quien lamentó que las últimas declaraciones tanto del ministro de Fomento como del delegado del Gobierno en Andalucía "no hayan servido más que para generar preocupación e incertidumbre".

"Durante siete años el PP ha dado la espalda a esta reivindicación"

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, respondió ayer a García-Pelayo ante el "temor" del PP por la concesión de la autopista: "Lo que parece es que ahora se está preocupando el Partido Popular por el peaje de Jerez. En los últimos siete años, en los que han gobernado, han estado completamente de espaldas hacia esta reivindicación de la provincia". "Han estado ninguneando las peticiones que se le han hecho desde otros partidos políticos, entre ellos el PSOE. Durante ese tiempo, el caso ha sido nulo, es más, no había en ningún momento la capacidad para crear una partida presupuestaria que sirviera para iniciar los trámites para eliminar el peaje. Ni tampoco había una partida presupuestaria para, en caso de no eliminar el peaje, intentar desdoblar la nacional A-4", subrayó Belizón. Para el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, "no ha habido voluntad, y de pronto, en dos meses, el principal problema que hay en Cádiz es el peaje y donde el PP se pone en una pancarta, en una imagen para mí esperpéntica". "Eso me parece jugar con la ciudadanía. Hay que ser más rigurosos y reconocer que durante siete años han sido incapaces de llevar a cabo una política que ahora quieren demandar", remarcó. "Que se va a hacer, ya lo dijo el ministro Ábalos. En 2019 termina la concesión del peaje y a partir de entonces la autopista de Sevilla a Cádiz dejará de ser una autopista de pago. La Junta de Andalucía ya participó hace unos años en la eliminación del peaje que va hasta Jerez, y esa zona ha costado un dinero", concluyó. F.P.