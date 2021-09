El PP reclama a Pedro Sánchez que "visite Jerez y traiga inversiones"

El Partido Popular ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que venga a Jerez y que traiga, de una vez, inversiones a la ciudad. Más de tres años lleva Pedro Sánchez en Moncloa sin que se le haya visto un solo gesto con la ciudad, la primera en población de la provincia de Cádiz, la quinta de Andalucía y una de las 25 ciudades más importantes de España".

La diputada nacional del PP, María José García-Pelayo, sostiene que, "tres años después de que llegara a La Moncloa, Pedro Sánchez no puede seguir dando la espalda a Jerez y a los problemas de los jerezanos".

Una actitud que, a su juicio, "contrasta con la del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no solo ha visitado Jerez en reiteradas ocasiones, sino que además ha invertido en Jerez importantes cantidades en ámbitos tan distintos como la sanidad, la educación, la vivienda, la cultura, el turismo, el flamenco, el patrimonio…".

“Jerez no es cualquier ciudad y el presidente del Gobierno debe venir a conocer in situ las principales inversiones que necesita la ciudad y que su Gobierno, el de PSOE y Podemos, no incluye en los Presupuestos Generales del Estado”, señala García-Pelayo.

Y es que, los populares consideran que "son demasiados los proyectos pendientes del Gobierno de España con Jerez a los que Pedro Sánchez no está prestando atención ni están siendo reclamados por Mamen Sánchez".

Por eso, la diputada nacional del PP entiende que "entre las deudas de Pedro Sánchez con Jerez está la venta del edificio de la antigua comisaría o la necesaria comisaría de distrito en el Centro de Jerez ante la proliferación de casos de inseguridad. Como también es necesario un compromiso para la necesaria ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez que, una y otra vez, el PSOE deja fuera de los Presupuestos Generales del Estado".

El PP añade "a la lista de asuntos pendientes del Gobierno de España, la nula inversión del Gobierno en una ciudad tan importante como Jerez, que, hasta la fecha, solo ha visto del Gobierno PSOE-Podemos una partida para continuar con la rehabilitación de La Cartuja". Además, añade García-Pelayo, "es necesaria la compra de vehículos para Policía y Guardia Civil y aumentar catálogo de la plantilla, el apoyo a Asta Regia o la UNED o la llegada de la Alta Velocidad de una vez por todas, además de los prometidos apeaderos de Renfe que el PSOE tiene paralizados o la recuperación de las ayudas industriales".