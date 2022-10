El PP lamenta que la alcaldesa deje escapar 2,5 millones de la Junta para contratar a jóvenes parados

2,5 millones del Programa Ahora Joven y 18 millones de las distintas convocatorias de la Junta en los últimos cuatro años. El PP de Jerez no se explica que la alcaldesa, Mamen Sánchez, haya dejado escapar esta lluvia de millones para la contratación de desempleados en una de las ciudades con mayor tasa de paro.

"Tristemente, el gobierno socialista vuelve a perder una oportunidad de contratar a desempleados mediante un programa de empleo de la Junta de Andalucía", señalan los populares al hilo de la subida en septiembre de más de 400 parados tras el "rechazo" del ejecutivo local a los algo más de 2,5 millones que habrían correspondido a Jerez de haber solicitado el Programa Ahora Joven y que habrían permitido la contratación de 286 parados de entre 18 y 29 años.

"El PSOE de Mamen Sánchez ha rechazado cerca de 18 millones de los más de 22 que ha ofrecido el Gobierno de Juanma Moreno al Ayuntamiento de Jerez en los últimos cuatro años para planes de empleo dirigidos a parados jóvenes y mayores", lamenta el PP en un comunicado.

"Jerez no puede continuar con una alcaldesa que rechaza constantemente dinero de la Junta para contratar desempleados de Jerez", critica el concejal popular Jaime Espinar, quien subraya que "el empleo de los jerezanos no es una prioridad para Mamen Sánchez, que no está haciendo otra cosa que hacer perder a la ciudad y a quienes más lo necesitan oportunidades de futuro y prosperidad".

Los populares recuerdan que hay ELAs como Estella que se han acogido a este programa en beneficio de sus jóvenes, "pero el PSOE de Mamen Sánchez prefiere gastar el dinero en otras cosas, en asesores, en publicidad… y no en las necesidades reales de los jerezanos. El PSOE es un experto en que se pierda el dinero de los parados".