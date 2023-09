José Antonio Díaz: "La señora Pelayo ha confirmado que le dio un contrato a una asesora"

El PSOE de Jerez considera que "la respuesta del gobierno de la señora Pelayo sobre la contratación de una actuación musical a una asesora nombrada el día antes arroja más sombras y dudas. La justificación y respuesta ofrecida no convencen a nadie".

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, insiste: “La señora Pelayo no convence, en lugar de pedir disculpas responde con soberbia y faltando el respeto a la oposición al calificar el asunto como 'show socialista'. Estamos denunciando un asunto muy serio para que este gobierno local frivolice desde su pensamiento de impunidad".

El PSOE considera que "queda suficientemente acreditado que la denuncia es cierta ya que el gobierno de Pelayo no ha podido rebatir los hechos denunciados salvo con insultos y nerviosismo: 1. La asesora fue nombrada por resolución de alcaldía el 31 de agosto. 2. Un día después, el 1 de septiembre el gobierno local adjudica un contrato público para una actuación musical en la Pisa de la Uva a una asesora. 3. La actuación musical estaba prevista para el día 2 de septiembre, la suspensión por riesgo de lluvia, la retrasa para el día 5 de septiembre. 4. La asesora comunica el 4 de septiembre su renuncia al gasto del contrato, suponemos porque fue consciente de que la contratación realizada por el gobierno de la sra. Pelayo no se ajustaba a derecho. 5. Aun así, al día siguiente se celebra la Pisa de la Uva y se presta el servicio, y por consiguiente, la actuación musical objeto del contrato".

Ante estos hechos José Antonio Díaz considera que “queda demostrado que la señora Pelayo hizo un contrato a una asesora, que es lo que venimos denunciando. Fue la asesora quien decidió renunciar al gasto. Por si fuera poco, parece que la señora Pelayo no aceptó la renuncia al gasto porque es otro hecho que al día siguiente no se suspendió la actuación musical, que pudimos ver todos los asistentes a la Pisa de la Uva”.

El Grupo Socialista considera que "tan importante es el fondo como las formas y el gobierno de Pelayo está demostrando un estilo propio, un forma 'cortijera' de gobernar”.

Díaz concluye insistiendo en la necesidad de explicaciones por parte del gobierno del PP: “El gobierno de Pelayo ha confirmado con su nota de prensa y la prueba documental aportada que la denuncia socialista tiene fundamento, se demuestra que le dieron un contrato a una asesora. Y fue ésta quien renunció, pero pese a ello la actuación musical contratada se realizó. Por consiguiente, Jerez necesita una explicación convincente, estos hechos generan incertidumbre y dudas en el sector de la cultura, no hay confianza de que los procesos de contratación vayan a tener las máximas garantías para que no haya favoritismos. Desde el Grupo Municipal Socialista pedimos a la señora Pelayo que dé explicaciones y no recurra al insulto fácil y grosero contra una oposición que vela por los intereses de los jerezanos y jerezanas.”