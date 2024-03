El PSOE denuncia las carencias en las barriadas rurales de Jerez

El PSOE de Jerez denuncia que "los vecinos de El Portal están cansados de la falta de autobuses urbanos en la línea que comunica esta barriada rural con el núcleo urbano de Jerez. Es habitual que el autobús urbano llegue tarde o, directamente no llegue, especialmente en las horas en que las vecinas y vecinos de El Portal tienen que hacer trayectos de ida y vuelta a sus trabajos".

“Queremos denunciar públicamente esta situación que está afectando a los vecinos de El Portal. Llevamos semanas sufriendo retrasos o ausencias de autobuses a distintas horas, y esto está generando problemas de movilidad y conciliación a los vecinos de El Portal cuando tienen que ir o volver de sus trabajos en Jerez”, denuncia Josefa Romero, delegada de Alcaldía de El Portal.

“Durante semanas los vecinos han recurrido al taxi pagándolo de su propio bolsillo. Desde hace unos días el Ayuntamiento nos ha dado un servicio de taxi cómo solución, pero esto no resuelve los problemas, ya que no siempre hay suficientes taxis disponibles para todos los usuarios del autobús. Exigimos que se resuelvan los problemas en esta línea de autobús urbano, que nos reparen la marquesina, y que informen a los vecinos correctamente sobre la frecuencia de los autobuses. Otro problema grave es la accesibilidad, ya que a veces viene el autobús sin rampa, el usuario no puede subir y tiene que esperar dos horas a que llegue el siguiente autobús. Esto antes no ocurría”, afirma la delegada de Alcaldía de El Portal.

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista de Jerez. explica que “desde el Grupo Municipal Socialista venimos denunciando los problemas de la flota de autobuses como consecuencia de los impagos de Pelayo y del caos de gestión en el que ha hundido a Comujesa. Lo que están sufriendo los vecinos de El Portal es un claro ejemplo: falta de autobuses, deficiente frecuencia horaria y carencias en equipamiento, como la marquesina de la parada, que fue destrozada por el temporal Bernard en octubre del año pasado y el gobierno de Pelayo no la ha repuesto”.

“Al no pagar a proveedores -continúa Jesús Alba-, los autobuses se quedan sin repuestos y no se pueden reparar. Los impagos provocan un círculo vicioso y cada vez hay menos vehículos disponibles y esto acaba afectando a la frecuencia de las líneas y a los usuarios. Y lo que nos tememos es que lo que están sufriendo los vecinos de El Portal desde hace semanas se está produciendo en otros lugares de nuestro municipio. Estas son las consecuencias del derroche económico de Pelayo y su gobierno, que gastan sin control ni previsión y al final son los vecinos los que acaban pagando las consecuencias de un servicio público mal gestionado”.

“El Grupo Municipal Socialista rechaza el “parcheo” que el gobierno de Pelayo ha propuesto a los vecinos de El Portal y exigimos que se restablezcan los autobuses urbanos de esta línea con la frecuencia y puntualidad que habitualmente tenían y que repongan la marquesina que falta desde hace seis meses”, concluye el viceportavoz socialista.

Luminarias rurales

También denuncia el PSOE jerezano que "continúan los problemas en el alumbrado público de las barriadas rurales de Jerez ante la indolencia del gobierno de Pelayo, que desde hace meses no invierte en la reparación de farolas y luminarias".

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, asegura que “para los jerezanos que vivimos en una barriada rural, el gobierno de Pelayo es sinónimo de oscuridad y falta de inversión. Ya hemos reclamado en varias ocasiones la necesidad de actuar en la mejora del alumbrado público de las barriadas rurales, pero el gobierno de Pelayo sigue ignorando a la zona rural de Jerez, que sigue teniendo muchas de sus calles a oscuras”.

“Persisten las luminarias fundidas y las farolas en mal estado desde hace meses -continúa el viceportavoz socialista,- y las calles están deficientemente iluminadas y en algunos casos completamente a oscuras. Los vecinos de las barriadas rurales están hartos de esta situación sobrevenida desde que Pelayo llegó al Ayuntamiento. Está en juego la seguridad y la accesibilidad de las barridas rurales de Jerez. Muchos vecinos no salen a las calles de noche porque sencillamente no pueden ver”.