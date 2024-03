El PSOE insta a finalizar el proceso de estabilización de la plantilla de autobuses urbanos de Jerez

El PSOE de Jerez ha instado al Gobierno local del PP a dar nuevos pasos para finalizar el proceso de estabilización de los más de 90 trabajadores de la plantilla del servicio municipal de autobuses urbanos.

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, han reiterado que “hace un mes le trasladamos esta propuesta al Gobierno Local, no hay avances, no tiene sentido que después de nueve meses de gobierno, no se haya culminado el proceso que va a permitir dar estabilidad a la plantilla de trabajadores eventuales (fijos discontinuos) de este servicio esencial".

Del mismo modo, el Grupo Socialista, en un comunicado, advierte que la "parálisis técnica provocada por el Gobierno de Pelayo en Comujesa, no puede afectar a la plantilla de autobuses y del que depende el futuro laboral de un gran número de trabajadores, no cumpliéndose los plazos establecidos en las bases que da lugar a estos procesos".

El Grupo Municipal Socialista considera que el Gobierno de Pelayo "tiene que tomarse en serio este asunto, debe dar respuesta inmediata a una reivindicación de la plantilla, no pueden esperar más para culminar unos procesos que ya estaban encarrilados, y lo único que debe tramitar es la baremación de los aspirantes y la resolución de la lista definitiva de candidatos para posteriormente formalizar los contratos fijos discontinuos".

El portavoz socialista exige al Gobierno de Pelayo que “finalice cuanto antes el proceso de estabilización, no hay excusas para tanto retraso, estamos en el mismo punto de partida desde hace meses, mareando a la plantilla de trabajadores con buenas palabras y pocos hechos, deben impulsar definitivamente el proceso de estabilización que permitirá mejorar las condiciones laborales, y así, cumplir un compromiso con la plantilla de autobuses.”, advierte Díaz.

Díaz considera que: “la señora Pelayo tiene paralizados todos los procesos de estabilización iniciados por el anterior gobierno socialista, no solo en autobuses urbanos, sino también en CIRJESA, EMEMSA o en el propio Ayuntamiento de Jerez, no sabemos el motivo, nos preocupa que se esté ocultando algo”.

Por último, el Grupo Municipal Socialista va a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores para que el proceso de estabilización y fijos discontinuos se aprueben cuanto antes.