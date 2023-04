Pelayo promete "una apuesta real por facilitar el acceso de los jerezanos a una vivienda"

"Siguiendo el modelo del Gobierno de Juanma Moreno", María José García-Pelayo hará "una apuesta real por facilitar el acceso a la vivienda de los jerezanos. No es algo irreal puesto que en el anterior gobierno, en sólo cuatro años, Pelayo entregó más de 700 viviendas públicas. Una cifra que contrasta con las 0 viviendas que ha hecho Mamen Sánchez en sus ocho años de gobierno".

"El acceso a la vivienda, con alrededor de 2.300 jerezanos esperando acceder a una, se ha convertido en uno de los grandes problemas de Jerez ya que, en estos ocho años de Mamen Sánchez no sólo no se ha construido una sola vivienda de promoción pública sino que se ha disminuido considerablemente la vivienda en el centro en favor del apartamento turístico, se han fomentado las promociones de renta libre de alto valor adquisitivo y no se ha sido capaz de poner en valor ninguna de las bolsas de suelo residenciales para ampliar la oferta de vivienda asequible, incumpliendo incluso su promesa de construir vivienda en suelos de SEPES", explican los populares.

Ante esta situación, Pelayo promete "poner en marcha una serie de medidas, de distinta índole, que permita facilitar el acceso a una vivienda, siguiendo el ejemplo del Gobierno de Juanma Moreno, que dentro de los más de 30 millones de euros que está invirtiendo en materia de vivienda en Jerez está ultimando la construcción de 218 viviendas de alquiler asequible en cuatro parcelas de la Junta con una inversión de más de 10,5 millones".

"Un plan de acceso a la vivienda que no sólo consista en construir sino en un plan de mejora de las viviendas municipales, que muchas de ellas se encuentran en un estado deplorable sin que desde el gobierno de Mamen Sánchez se haya actuado para garantizar unas condiciones dignas a sus inquilinos. Muy al contrario que el Gobierno de Juanma Moreno, que lleva realizada una inversión millonaria para la rehabilitación de La Asunción, La Constancia, Santo Tomás de Aquino o Icovesa", subrayan desde el PP.

"Con una subida del alquiler del 22%, muy superior a la media andaluza, con una subida del precio de la vivienda usada más del 14%, y con 2.300 jerezanos esperando una vivienda, el PSOE de Sánchez pretende solucionar el problema intentando poner en alquiler las 100 viviendas que la Sareb tiene en Jerez, una medida insuficiente y claramente poco ambiciosa para las necesidades que tiene la ciudad", afirma el PP jerezano.