Polémica con las licencias de obras: “Esto es un escándalo”

Laura Ravazzini pasó en 2017 una noche en la ciudad por casualidad. Le cogió de paso hacia su destino, Conil, pero se enamoró de Jerez en menos de un día. “He viajado mucho, podía elegir cualquier ciudad del mundo para vivir. Me gustaba España y buscaba el mar, pero di una vuelta por el centro y me enamoré de este lugar. Para mí Jerez es maravillosa. Aquí no está el mar pero me siento bien”, declara la italiana.

Decidió invertir en la ciudad y compró ese año una casa en el centro para un proyecto de apartamentos turísticos y, posteriormente, adquirió un terreno en Montecastillo para vivir. “Para realizar el proyecto de los apartamentos turísticos empleamos meses, pero desde que lo presentamos en 2018 no tengo permiso de obra. Entiendo que el Ayuntamiento debe darme una contestación”, denuncia Ravazzini, quien puntualiza que “debo decir que cada vez que voy a Urbanismo siempre me encuentro a personas muy gentiles”.

“Parece que se ha parado el proyecto seis meses en el Jurídico, donde nadie lo ha mirado. Tras los seis meses ha pasado a otro departamento y ahora no sabemos por qué no dan el permiso si está todo listo”, remarca Ravazzini. “Aunque hoy me llegue el permiso me parece que esto es una vergüenza. Tú no puedes tardar tanto para dar un permiso para una actividad comercial que produce dinero para la ciudad, para los vecinos, los negocios... Se bloquea, y me lo bloquean a mí, que me hacen pagar todo esto porque quiero poner todo en regla”, subraya.

En cuanto a la parcela de Montecastillo Ravazzini declara que “pensé en comprar un terreno urbanizable y lo comprobé con la nota simple. Yo no me lanzo a la aventura, siempre intento asesorarme y mirar todo”. “La nota simple habla ¿no? Entonces, si tenía un problema la parcela que compré en Montecastillo el Ayuntamiento tenía el deber de comunicármelo”, remarca.

Su terreno no tiene ‘problema’, pero la afectada relata que “hay otro pequeño terreno al lado que está un poco hundido. Me han explicado que en Montecastillo se dejaba todo el material de resulta de la construcción y en este punto peculiar, esta oquedad ha tumbado un poste de la luz, y como no había nadie ahí, han cortado los cables. Yo pago urbanización sin tener la luz. Ahora no es un gran problema porque sólo están mis perros por el día”.

“He sido paciente. No tengo luz ni agua por ahora. Pero la cuestión es que pregunté el 3 de diciembre al Ayuntamiento qué podía construir en mi terreno. ¿Por qué? Porque en Montecastillo hay parcelas provisionadas para construir dos casas, otra para una casa... Yo quiero construir una casa de 100 metros, pero para evitar echar para atrás un proyecto quiero saber qué puedo construir ahí. Desde diciembre no tengo respuesta”, critica. “Creo que no puedo ser más correcta. Yo sé que el Ayuntamiento tiene retrasos en todo sobre todo, pero entiendo que esto no puede ser. Una respuesta debes dármela. No se pueden burlar de la gente. Es un escándalo”.

Desde el Ayuntamiento han explicado que respecto a la solicitud de licencia rehabilitación de un inmueble para destinarlo a alojamientos turísticos, “se trata de una tramitación compleja por varios motivos” y que pasa por distintas fases. En primer lugar, la finca en cuestión “está en el centro histórico, por lo que tiene una tramitación previa para ser informada por la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Este asunto concreto se incluyó en el orden del día de la sesión celebrada el pasado mes de febrero, con informe favorable”.

En segundo lugar, esta actividad de alojamientos turísticos tiene que contar con autorización del organismo competente en materia de Turismo, que en este caso de la Junta de Andalucía, “lo que supone otro trámite más que suele alargar los plazos”.

Además, se trata de una actividad calificada, “por lo que debe de tramitarse el correspondiente procedimiento de calificación ambiental, que incluye periodos de información pública (20 días hábiles) y notificación a colindantes, donde se pone a disposición el expediente por si quieren presentar alegaciones en materia medioambiental (15 días hábiles)”.

Una vez finalizados los plazos indicados se resuelve el trámite de calificación ambiental, y ya se puede otorgar la licencia de obras.

Respecto a la segunda petición de información urbanística en relación a Montecastillo, el Ayuntamiento explica que “la petición está en trámite, que se han solicitado informes a otros departamentos y que está en curso”.