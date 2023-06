Preso Pacheco

Pedro Pacheco fue alcalde de Jerez durante 24 años y en ese tiempo se enfrentó a tres procesos judiciales. Salió indemne de los tres. Tras perder las elecciones siguió en el gobierno de la ciudad como responsable de Urbanismo durante otros cuatro años como socio primero de la popular María José García-Pelayo y de la socialista Pilar Sánchez después. En esos cuatro años, sólo cuatro años, tuvo los mismos procesos, tres, que en los 24 años anteriores. Y no salió indemne.

El 24 de octubre de 2014, un viernes, Pedro Pacheco fue detenido por cuatro policías a la salida de su casa cuando se dirigía a desayunar al bar El Rocío. Aquel día ingresó en el centro penitenciario de Puerto 3. No podía suponer que ya no saldría de allí hasta el 27 de junio de 2017. Tuvo que esperar dos años y ocho meses para obtener el primer beneficio penitenciario. No obtendría el tercer grado hasta julio de 2018. En aquellas fechas 90 políticos y funcionarios cumplían diferentes condenas por corrupción, en la mayor parte de los casos por malversación. Pero eran sólo una pequeña parte de los 1.378 que estaban imputados.

Pedro Pacheco fue uno de los primeros políticos en cumplir las decenas de condenas que cada mes se producían contra gestores públicos. Nunca había pasado algo parecido. La ola de indignación que se produjo a raíz de la brutal crisis económica de 2008 y que desembocó en la toma de las plazas por el movimiento 15-M en 2011 ponía el foco en la política.

En el caso de Pedro Pacheco su delito, denunciado por la que había sido su socia de gobierno, Pilar Sánchez, consistía en haber contratado a dos asesores irregularmente. Pero el delito no había sido la contratación en sí de José López y Francisco Cobacho, sino el hecho de que estos dos asesores cobraran sin trabajar. La cantidad malversada tenía una cifra: 260.000 euros. Por ello el fiscal llegó a pedir más de 17 años de cárcel que, al final se quedaron en algo más de cinco. Con la reforma del código penal llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, la condena a día de hoy para Pacheco hubiera sido ínfima, al no haber existido lucro personal.

A modo de comparación, Rodrigo Rato, el presidente de Bankia que llevó a la quiebra de la entidad con un coste de 23.000 millones de euros para las arcas públicas y que hizo que muchos jubilados perdieran sus ahorros con las preferentes, pasó 23 meses en la cárcel, casi veinte meses menos que Pacheco, por el uso indebido de las llamadas tarjetas black.

Por primera vez, el político andalucista habla extensamente de su experiencia en la cárcel en el podcast “Preso Pacheco”, realizado por los periodistas Rafael Navas y Pedro Ingelmo. El primero de los tres capítulos de este podcast podrá escucharse a partir del martes 13 en los digitales de los periódicos del Grupo Joly.

Primer capítulo: "La justicia es un cachondeo"

En este primer capítulo, “La justicia es un cachondeo”, Pacheco repasa sus diferentes encontronazos con la Justicia durante toda su carrera. El más mediático fue el que le enfrentó al cantante Bertín Osborne y que originó la frase que da título al capítulo y que convirtió a Pacheco en uno de los alcaldes más famosos de toda España.

Segundo capítulo: "Módulo 12"

El segundo capítulo, “Módulo 12”, es un relato de lo que fue la rutina carcelaria en sus dos primeros años en prisión. Para ello, se cuenta con la participación de Guillermo, un preso que contaba por entonces con 26 años y que se convirtió en el inseparable amigo de Pacheco en prisión. Pedro Pacheco fue clasificado como Preso de Especial Seguimiento, FIES. Podrá escucharse a partir del martes 20.

Tercer capítulo: "Salir de la cárcel sin que la cárcel salga de ti"

El martes 27 se publicará el último capítulo del podcast, “Salir de la cárcel sin que la cárcel salga de ti”. En él se incluye una reflexión acerca de nuestro sistema penitenciario y conoceremos algunos casos concretos que vivió el ex alcalde cuando se dedicaba a asesorar a otros compañeros para conseguir los beneficios que él no conseguía para sí mismo. En Puerto 3 Pacheco convivió con algunos de los asesinos más sanguinarios de ETA o con un hombre que había matado a su mujer cortándole la cabeza. Yonquis, traficantes, maltratadores, estafadores o simples perdedores desfilan por estos capítulos.

Como Pacheco reconoce, su paso por la cárcel es una experiencia que deja una marca difícil de borrar. Hasta hace poco le asaltaban todavía los sonidos y las sensaciones del encierro. Consiguió evitar el peor de los males del preso, la prisonización, pero admite que estuvo muy cerca de caer en ella. Ha querido contarlo para no tener que volverlo a contar y pasar página de los que fueron los tres años más duros de toda su vida.