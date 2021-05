"Queremos el mismo convenio que en Diputación"

Parte del comité de empresa del Ayuntamiento de Jerez se ha concentrado en la mañana de este martes frente a las puertas del Palacio Provincial de la Diputación, en Cádiz, para exigir un nuevo convenio colectivo para la plantilla municipal.

Tras la pancarta donde rezaba el lema “A good convenio for all trabajadores” (el colectivo sigue ironizando con el discurso viral de la alcaldesa, Mamen Sánchez, durante el Gran Premio de Motociclismo), representantes de los sindicatos CGT, ATMJ y CSIF (en esta ocasión no han estado ni CCOO ni UGT) han protestado para exigir una negociación del acuerdo laboral de la plantilla del Ayuntamiento. El día y lugar elegido no ha sido baladí pues en ese momento se estaba celebrando un pleno de la Diputación Provincial.

El presidente del comité, Ismael García, justificó la protesta ante la Diputación ya que esta administración está gobernada por el PSOE, al igual que el Ayuntamiento jerezano. “Si gobierna el mismo partido, queremos el mismo convenio que Diputación”, dijo. En cuanto a la negociación del convenio, el representante sindical señaló: "Consideramos que la situación de negociación del convenio a través de las mesas generales no era fructífera; por eso reclamamos el mismo convenio que tienen en Diputación".

Sin embargo, el ejecutivo les ha reprochado en las últimas semanas que no se están produciendo avances en la negociación del convenio colectivo del personal laboral ya que los sindicatos no se están sentando en las reuniones establecidas.

Esta es una nueva actividad reivindicativa del comité tras las dos caravanas de coches realizadas en los últimos meses, así como concentraciones frente a la puerta del Ayuntamiento que se realizaron a principios de año.