Rubén Pérez sobre el cerramiento incompleto de las casetas: "No nos parece aceptable"

Tras avanzar el montaje de las casetas en el González Hontoria, hay caseteros que han denunciado que el cerramiento de las nuevas estructuras "no es completo" y que la empresa encargada está pidiendo "200 euros" por completarlo. Preguntado por esta queja, el delegado de Fiestas, Rubén Pérez, ha reconocido que "un contrato de envergadura de un servicio de esta magnitud obviamente necesita un periodo de rodaje, eso lo teníamos claro, porque es un sistema nuevo".

Aun así, ha sido tajante con lo que está ocurriendo: "No es aceptable. Estamos tratando ese y otros muchos temas con la propia empresa. No nos parece aceptable ni estamos dispuestos a admitir que esto suceda". No obstante, el edil ha detallado que "hay casetas que no van a pedir la doble chapa, lo sabemos porque algunas prefieren ocupar un poco más el espacio y aprovechar esa medianería. Pero eso no es óbice para lo que ocurre".

Ante ello, ha lanzado un mensaje a los caseteros: "Todo aquel que tenga algún tipo de problema que acuda directamente a la delegación de Fiestas y vamos a ir resolviéndolos".

Luz de obra para las casetas

Respecto a la petición de la Asociación de 'Hostelería de Jerez' para contar con luz de obra durante el montaje de las casetas, Rubén Pérez ha señalado que "es un tema que llevamos tiempo estudiando". Sin embargo, ha recalcado que "lo que ocurre es que conlleva un sobrecoste. Esos contadores de obra, según el cálculo que hemos hecho, supondrían unos 168.000 euros que había que repercutir en los caseteros. Se hizo un sondeo con ellos y, la verdad, es que realmente no es asumible".

A pesar de ello, el delegado de Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha dejado claro que el casetero que quiera solicitarla puede hacerlo sin problemas. Para ello, debe pedor previamente "el boletín de instalación y presentarlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en facilitarle la luz siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales que vienen dispuestos por Endesa". Eso sí, posteriormente, se realizarían "los cálculos correspondientes a la tasa eléctrica que está tipificado en la propia regulación de la Feria".