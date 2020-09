El PSOE acusa al PP de ocultar la sentencia que condena a Saldaña por alcoholemia

El PSOE de Jerez ha denunciado “el bochornoso intento del PP de Jerez de impedir que la ciudadanía conozca la sentencia que condena a Antonio Saldaña, ex portavoz del PP de Jerez, por los graves delitos en los que incurrió al conducir bajo los efectos del alcohol, circulando mientras triplicaba la tasa legal permitida, y tras haber colisionado con varios vehículos”.

Los socialistas han exigido igualmente la comparecencia inmediata del exportavoz del PP de Jerez para informar a la ciudadanía del contenido de la sentencia, las sanciones impuestas al exportavoz de la formación en el Ayuntamiento y, nuevamente, insta a Saldaña “a asumir responsabilidades tras la condena, por el nefasto ejemplo que implica un comportamiento para la sociedad”.

El PSOE no comparte, como dice el PP de Jerez, que la sentencia judicial donde condenan al concejal del PP Antonio Saldaña sea un tema privado, del que no se pueda hablar. “Es un acto de interés general, porque la ciudadanía tiene que conocer si los políticos cometen hechos delictivos o no.” También fue el propio concejal popular el que manifestó que los hechos se produjeron mientras estaba trabajando, “por lo tanto, se trata de unos hechos que no forman parte de su esfera personal”.

“El PP tendrá que explicar por qué todo lo que atañe al concejal Saldaña es oscuro y tan poco transparente. Saldaña ha estado desaparecido y callado sin decir ni una palabra del procedimiento judicial y de su condena. No ha comunicado que se haya celebrado el juicio, no hace pública la sentencia, tampoco ha informado de que hizo pasar a 20 policías por la Fiscalía por la filtración de su denuncia y que dicho caso parece que ha quedado archivado”. ·Tampoco se han pronunciado los dirigentes del PP Ana Mestre, más allá de aquella frase: ‘La ejemplaridad nunca debió haberse ido de la política’, ni Moreno Bonilla, que ni está ni se le espera, sobre la asociación Jerez Cappital, presidida por el concejal Saldaña y vinculada al PP. Aún no han aclarado ni el objeto de la misma, ni la financiación ni siquiera por qué cambian de domicilio dicha asociación entre la Calle Larga y la sede del grupo municipal popular en el ayuntamiento”.

“Por todo esto - concluyen desde el PSOE de Jerez – es urgente que se produzca una comparecencia de Saldaña, que haya luz y taquígrafos, que se den todos los detalles sobre todos estos temas que el PP de Jerez pretende esconder debajo de la alfombra”.