Sánchez sobre la Capitalidad de la Cultura: “No vamos a hacer una batalla de esto”

La alcaldesa, Mamen Sánchez, se mostró este lunes muy tranquila tras la polémica surgida tras anunciar en Fitur que Jerez optará a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Ante la sorpresa con la que han recibido la noticia tanto en Granada -ciudad que aspira también a la capitalidad- como en la Junta de Andalucía, la regidora recalcó que “esto es una candidatura a la que concurren las ciudades que quieran hacerlo libremente, no porque se presente una no se puede presentar otra”. Incluso, calificó de “positivo” que las dos ciudades opten a este reconocimiento porque así “Andalucía tiene más posibilidades”.

Por todo ello, “no sé si es sorpresa o no pero lo llevábamos en nuestro programa electoral y di detalles de ello en el discurso de investidura. Incluso, en el premio Ciudad de Jerez, que es el discurso institucional de la ciudad que se hace todos los años, este año llevaba un marcado acento de la apuesta”.

En la misma línea, Mamen Sánchez ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando “con ayuda de Diputación para ver los pasos, las líneas, el documento y el borrador que tenemos ya”. Así las cosas, Sánchez ha hecho hincapié en que “vamos a trabajar, no a competir con nada. Y llegará un día en el que se decida quién se lo tiene que llevar”. “Nosotros no vamos a poner contra la espada y la pared a ninguna Administración, creo que lo que tiene que hacer una institución de Andalucía es apoyar a todas las ciudades de Andalucía que, en este caso, se puede presentar”, advirtió la alcaldesa, señalando que “se ha presentado Jerez pero quién dice que no se puede presentar otra, porque hasta el año 2025 podría”. “Lo que hay que defender es el territorio de que cada Administración y, a partir de ahí, el apoyo tiene que ser en la misma línea, nosotros no vamos a hace ninguna batalla de esto”, ha asegurado.

Por último, Sánchez aseguró que optar a la capitalidad es “una oportunidad muy buena para la ciudad, tanto lo consiga como si no lo hace, porque es marcar una senda de una industria cultural potente que tenemos en esta ciudad”. Además, dejó claro que “no queremos hacerlo solo Jerez sino que creemos que hay que unir en ella a toda la provincia porque lo que tenemos en esta provincia es único, ya que la suma de todo hace que seamos únicos en ese sentido”.