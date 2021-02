Sindicatos policiales advierten de “un incremento de la violencia en Jerez”

Antonio Flores, secretario provincial del sindicato policial SUP, destinado en Jerez, asegura que “esto se veía venir” en relación a los disturbios de San Juan de Dios y la calle Canarias de la Zona Sur. Igualmente apunta que las unidades UPR de la ciudad “se utilizan para otras localidades cuando en Jerez, por sus dimensiones, población y carga delincuencial los necesita fijos aquí. Es algo que vengo denunciando desde hace un año. A nadie se le debe olvidar que el término de Jerez es prácticamente un tercio de la provincia y un policía de Jerez trabaja tres veces más que uno de fuera. Nos hace falta más personal. Se ha pedido elevar el catálogo de puestos de trabajo pero no lo admiten. Y eso es un problema. Con el número actual de agentes no se puede abrir una comisaría en el centro y la delincuencia corre riesgo de aumentar”. Este veterano agente asegura igualmente que “no es normal que haya lugares en los que cueste entrar como Policía. Se trata de zonas de barrios en los que parece que la impunidad se quiere imponer cuando lo que debe es imperar la ley. Hay un problema pero no se están tomando cartas en el asunto”.

Sobre la actuación policial señala que “los compañeros actuaron de forma profesional. En ningún momento vamos a dar un paso atrás ante una actitud delictiva. Jamás. Estamos preparados, pero estos incidentes no son de recibo. Si hay que llegar a estos extremos haremos cumplir la norma porque para algo somos policías nacionales”.

Por su parte, Daniel Gallardo, representante en la comisaría del sindicato Jupol, destacó que “hemos reforzado la zona y estamos patrullando para hacer más acto de presencia”. Sobre los incidentes manifiesta que “como agentes vamos a aplicar todo el peso de la ley. Ha sido una agresión. Un joven ataca a los compañeros con una barra de acero, además no llevaba mascarilla, se refugió y se lió. Hay circulando un vídeo manipulado en el que no se ve la agresión pero sí la respuesta del policía”.

En su opinión, “estamos viviendo unos momentos de crispación a nivel nacional por la pandemia”. “Un tema como éste se resolvía antes sin mayores problemas pero con la crispación todo se complica. Mucha gente ha perdido el trabajo, no cobra y eso se traduce en un incremento de intervenciones policiales que antes no eran tan habituales y que se resolvían con presencia policial”.

Para terminar, Eloy Cruz, de la CEP, destaca que “la Policía Nacional va a controlar los barrios. La actuación de los compañeros fue perfecta. La autoridad es la autoridad. Tienen todo nuestro apoyo y no hay recriminación posible pues su intervención fue comedida, proporcionada y justa”.

Al igual que otros sindicatos policiales, desde la CEP también solicitan que la UPR destinada en la ciudad se dedique a trabajar en Jerez y no en otras localidades. Hay trabajo suficiente.

Igualmente, Eloy Cruz comparte que “el ambiente que está respirando la Policía en algunas zonas es ciertamente hostil. Parece como si determinada gente estuviera un tanto dislocada por el confinamiento”.