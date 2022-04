Y el Teatro Real perdió la cabeza por Manuel Alejandro

Curiosamente, subirse a un escenario para interpretar con el piano sus propias canciones fue algo que "iba a hacer con Armando Manzanero en Méjico en marzo de 2020 en el Teatro de la Sociedad de Autores. Se trataba de ponernos los dos frente a frente y tocar cada uno nuestro piano, pero el covid se llevó también a Armando y no pudimos hacerlo", contó el músico en una entrevista días atrás con este medio. Es más, admite que "después de aquello recibí muchas llamadas de empresarios de Méjico y Santo Domingo para hacer un concierto como el del sábado, pero no pudo ser. Por eso también acepté esta propuesta porque ya me queda poco tiempo, por ley de vida, y creo que era el momento".

Con seis décadas de éxitos a sus espaldas, su deseo para celebrar este noventa cumpleaños se ha visto cumplido de manera excepcional con esta producción especial, que se venía fraguando entre el Maestro Manuel Alejandro y 16 Escalones, con Manu Sánchez al frente. Una gran ocasión que acercó la cultura, desde Andalucía al mundo. Una cita histórica, un acontecimiento excepcional, donde el genio de la música puso voz y piano a sus afamados temas encima de un escenario, en un concierto único, en el templo reservado a los más grandes: el Teatro Real de Madrid. Bajo el título Te voy a contar mi vida, este concierto hizo así justicia a una de las carreras artísticas más prolíficas de nuestro país.

Manuel Alejandro hizo un recorrido por su dilatada carrera, a pesar de los inconvenientes físicos de los últimos días en el brazo izquierdo, que no le achantaron ante sus seguidores. Se quejaba de esa infiltración que no le había servido de nada y de su mala memoria para algunas de las canciones. Pero lo hizo. Porque esas canciones que un día creó, tenían siempre un motivo: le hacían vibrar. "Lo que voy a contar hoy puede ser la vida de cualquiera de vosotros. Les voy a contar mi vida. Vamos", se animaba para subrayar después que sus canciones, "siempre han sido de amor". Y habló de su primer amor, Conchita, en Jerez, "que se marchó a las aguas termales con su madre y volvió casada. Así que esas canciones, más que de amor, fueron trágicas", reía.

"Pero si el corazón no tiene amores, se buscan los motivos más peregrinos para escribir". Y recordó 'Así nacemos'. "Le estaba componiendo a Julio Iglesias, y me enteré de que su padre era ginecólogo. Y así nació esta canción".