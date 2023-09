El Aeropuerto de Jerez tendrá vuelos con Leipzig a partir de mayo de 2024

El Aeropuerto de Jerez contará a partir de mayo del año próximo una nueva conexión con Alemania. La aerolínea Condor, una de las tres que actualmente operan vuelos entre aeródromos germanos y la terminal jerezana, tiene previsto incrementar su oferta para la próxima temporada alta.

De este modo, la compañía ya está comercializando vuelos desde del Aeropuerto de Leipzig/Halle a Jerez que comenzarían el 17 de mayo y estarían operativos hasta el 20 de octubre. Contarían con una doble frecuencia semanal (viernes y domingo).

Durante esta temporada alta (un periodo que comprende desde finales de marzo hasta finales de octubre), Condor está operando tres conexiones entre ciudades alemanas y Jerez: Düsseldorf, Fráncfort y Hamburgo, aunque esta última se realiza con aeronaves de su compañía franquiciada Marabu.

En estos días, la compañía ha dado a conocer el avance de su programación para el verano del año próximo donde no solo mantiene estas rutas, sino que contempla una cuarta. Jerez ha tenido en años precedentes algunos vuelos comerciales no regulares con Leipzig, una ciudad situada al este de Alemania, aunque no ha tenido una frecuencia regular.

Mientras tanto, para el año próximo mantiene, por el momento, la frecuencia de vuelos para el resto de destinos. Así, se contemplan tres conexiones semanales con Düsseldorf, otras tres con Fráncfort y dos con Hamburgo.

Según la programación prevista para este año, Condor tiene previsto mantener durante los meses de septiembre y octubre sus vuelos entre Alemania y Jerez. Estos dejarán de estar en la programación de la terminal jerezana a partir del 23 de mayo. Estos vuelos retornarán a partir del 23 de marzo, en el caso de las conexiones con Dússeldorf y Fráncfort, y en mayo, con la de Hamburgo.

Con datos acumulados hasta este mes de agosto, en lo que va de año Condor ha movido a más de 57.000 pasajeros por la terminal jerezana, en torno a un 34% del total del volumen de viajeros procedentes o con destino a Alemania.