El Aeropuerto de Jerez, tablero de la partida entre Ryanair y Gobierno

El próximo jueves 6 de febrero se reúne la Mesa de Conectividad para abordar la marcha de Ryanair del Aeropuerto de Jerez. ¿Qué es esa Mesa Técnica de Conectividad Aérea del Aeropuerto de Jerez? Se trata de un encuentro en el que se analizará la actual coyuntura tras el anuncio de la compañía irlandesa y en el que se pondrán sobre la mesa nuevas iniciativas que atraigan a nuevas compañías nacionales e internacionales. Esta Mesa Técnica de Conectividad del Aeropuerto de Jerez está compuesta por la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez, los gobiernos autonómico y nacional y Aena, compañía gestora de infraestructuras aeroportuarias.

Eso sí, las posturas entre Ryanair y el Gobierno de España se han encrespado en las últimas fechas después de las polémicas declaraciones del presidente del grupo aéreo irlandés, Michael O’Leary, que llamó “ministro loco comunista” al titular español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por las multas de 179 millones de euros impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea) por cobrar por el equipaje de mano.

En su respuesta, Bustinduy lamentó la estrategia de Ryanair que “pasa por el chantaje, la presión y también el insulto para perseguir sus objetivos y multiplicar sus beneficios. Yo soy el ministro de Consumo del Gobierno de España y mi obligación es defender los derechos de las personas consumidoras en este país por encima de los intereses de cualquier multinacional o de cualquier magnate millonario, por poderoso que sea, donde haga falta y ante quien haga falta. Ninguna presión, ningún chantaje y desde luego ningún insulto va a hacerme cesar en ese empeño de defender a la gente frente a los poderosos”.

También han tenido un desencuentro el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tensan la relación entre Aena y la aerolínea de bajo coste, surgidas en parte a raíz del anuncio de esta última de recortar 800.000 plazas en los aeropuertos regionales españoles este verano.

De esta manera y antes de la reunión de la Mesa de Conectividad Aérea del Aeropuerto de Jerez, así están las piezas en el tablero en esta partida de ajedrez entre Ryanair y el Gobierno central con Junta, Diputacion y Ayuntamiento expectantes y esperando una solución, al igual que todos los sectores afectados:

Ryanair

Como se sabe, Ryanair anunció que dejará de operar a partir de la próxima temporada de verano en el Aeropuerto de Jerez por su disconformidad con las tarifas establecidas por Aena por el uso de estas instalaciones alegando que son “excesivas” y que no cuentan con “incentivos” que permitan un mayor desarrollo de terminales como la jerezana.

Pero no solo se va de Jerez: la compañía irlandesa también dejará de operar en Valladolid, dejará de tener base en Santiago de Compostela y reducirá rutas en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander.

El consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, envió una carta el pasado lunes a Óscar Puente, ministro de Transportes, explicando que Ryanair no puede desarrollar los aeropuertos regionales de España mientras la relación entre Aena y las aerolíneas “siga siendo profundamente desequilibrada”.

Por un lado, explica, se pide a las aerolíneas que “asuman todo el riesgo de desarrollar la conectividad” mientras que, por otro, Aena puede aplicar tarifas que además de garantizar un retorno, también le generan beneficios récord.

El directivo considera que la situación “no se ha entendido”, tras la respuesta del ministro a la preocupación planteada por Ryanair sobre el supuesto abandono de los aeropuertos regionales, en la que Puente destacó que estos han ganado premios por su infraestructura.

Wilson dice que el propósito de esos aeropuertos es activar las economías regionales para desarrollar negocios locales, crear empleo local y mejorar la conectividad de bajo coste.

En cuanto al éxito financiero del modelo aeroportuario español que sostiene el ministro español, observa que “esto no tiene nada que ver con una gestión excepcional o prudente, sino que es simplemente el resultado inevitable de ser un operador monopolístico”.

Para Wilson, la aerolínea tomó una decisión comercial de reducir el tráfico regional “debido al mal rendimiento comercial, impulsados en gran parte por la deteriorada posición competitiva de los aeropuertos regionales españoles” y agrega que esto no debería “haberle sorprendido” al ministro.

Eddie Wilson insistió en las dos páginas enviadas a Puente en que el ajuste en siete aeropuertos regionales, incluida la salida de Jerez y de Valladolid, se debe “al aumento de los costes aeroportuarios en aeropuertos regionales españoles, que no son en absoluto competitivos”. El directivo culpa a Aena de mala gestión y de haber actuado con negligencia, lo que estaría motivando que los aeropuertos con menos de tres millones de viajeros estén “infrautilizados en una cifra que supera el 64%”.

Ryanair avisa de una subida de los billetes de avión en España por la multa de Consumo

Además, la low cost irlandesa se dispone a presentar a distintos gobiernos regionales sus planes de desarrollo en 14 aeropuertos con menos de tres millones de viajeros anuales.

Pero el pulso entre Ryanair y el Gobierno no acaba ahí: la aerolínea plantea un órdago por la sanción de 179 millones de euros a varias compañías low cost por cobrar por el equipaje de mano. “Estas multas ilegales, si no se revocan, aumentarán los costos de los vuelos para millones de consumidores españoles”, aseguraba Ryanair. Mientras, la Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar por la sanción.

Gobierno de España

El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondía por carta a la misiva de Eddie Wilson, CEO de Ryanair. En el escrito, publicado por Cinco Días, el ministro expresa “mi disconformidad con el tono conminatorio y un tanto insolente de la carta que como CEO de Ryanair me envió el pasado 21 de enero”, respondiendo a la reclamación de una reunión, antes del 30 de enero, como antesala a una ronda de contactos de la empresa irlandesa con las comunidades autónomas.

En su contestación, Óscar Puente invita a la compañía a replantearse su posición para “seguir trabajando juntos y regresar al statu quo anterior, es decir, la situación previa al anuncio de Ryanair de reducir las 800.000 plazas”. Para el ministro sería “una muestra de buena voluntad que propicie una futura reunión en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.

Puente recuerda en su carta que “la política de transportes y de infraestructuras de nuestro país la define exclusivamente el Gobierno de España y está al servicio del interés general y no del interés particular de empresas concretas; y esta no puede estar sometida a presiones ni imposiciones de ninguna línea aérea”, añadiendo que “el Gobierno de España es consciente de su función en la conectividad y la movilidad de los territorios, en su desarrollo económico y social y, por ende, en la cohesión territorial de nuestro país”.

Recuerda Puente que “los aeropuertos regionales de Aena no necesitan recursos económicos de los contribuyentes españoles para su sostenimiento;el sistema aeroportuario español que gestiona Aena se autofinancia, es muy eficiente y es solidario entre aeropuertos de diferente envergadura: hace posible la viabilidad financiera y la actividad de muchos aeropuertos en regiones en las que, de otra manera, no podrían seguir funcionando”.

Si Ryanair amenaza con llevarse sus aviones y sus rutas de varios aeropuertos regionales españoles a los aeropuertos supuestamente más competitivos de otros países, para el ministro so constituye “una prueba irrefutable de que Aena no es un monopolio, puesto que es consustancial a los monopolios la cautividad de todos sus clientes (aerolíneas, en este caso) sin posibilidad de cambiar de empresa oferente”.

Asimismo, en cuanto a las tarifas aeroportuarias, el ministro subraya que “son, legalmente, Prestaciones Patrimoniales Públicas» y no precios privados, e insinúa que los planes de Ryanair podrían incluso “vulnerar la referida Ley 18/2014 y, también, el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea porque Ryanair solicita subvenciones públicas a los gobiernos regionales durante varios años continuados”.

Con un trasfondo de llamada al diálogo, Puente reconoce la importancia de Ryanair, calificándola como “una de las compañías más relevantes y eficientes del transporte aéreo de Europa y una historia de éxito indiscutible”, y la misiva concluye con una invitación a reconsiderar su postura y a retomar el diálogo “para seguir trabajando juntos”.

Aena

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha explicado que sus aeropuertos tienen las tasas “más competitivas” de Europa y que, con los incentivos, los aeropuertos más pequeños tienen unas tasas de unos 2 euros por pasajero.

“Si los aeropuertos no funcionaran bien, sería imposible haber gestionado estos 309 millones de pasajeros el año pasado”, ha recalcado Maurici Lucena, presidente de Aena, añadiendo que el sistema aeroportuario español “tiene que ser equilibrado” y “atender una heterogeneidad de modelos de negocio, por lo que no podría servir solo al interés legítimo, pero muy particular y también -en su opinión- cortoplacista” de Ryanair.

Junta de Andalucía

La postura de la Junta de Andalucía la han dejado clara tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Global de la Junta.

Juanma Moreno ha instado a Aena y Ryanair a sentarse a negociar para buscar “un punto de encuentro” descartando que la Junta vaya a otorgar incentivos como ha sugerido la compañía. Eso sí, “en todo lo que podamos ayudar, nosotros ayudaremos”, ha dicho Moreno, quien ha llamado a no perder estas rutas por su importancia para Jerez, Cádiz y la propia comunidad.

En cuanto a los incentivos junto a un cambio en la estructura de costes para operar en los aeropuertos regionales que ve necesarios Ryanair, Moreno recordaba que por parte del Gobierno andaluz no es posible esta opción: “Los gobiernos no podemos generar incentivos. Hay una libre competencia de compañía que marca la propia Unión Europea, y por tanto ahí nosotros no podemos hacer nada;es una política aeroportuaria en la que tiene que decidir Aena”.

De igual forma, Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Global de la Junta, llama al diálogo para buscar un punto de entendimiento entre las partes que no perjudique al aeropuerto jerezano, subrayando que el aeródromo “no tiene problemas de instalaciones ni de poco movimiento”.

Bernal profundizó en el análisis del problema el pasado miércoles en su visita al Ayuntamiento de Jerez, explicando que se trata de “una cuestión de interés comercial, y debe ser Aena quien acuerde una solución, porque consideramos que una empresa pública como es Aena no puede moverse sólo por un interés comercial, debe haber otros factores”.

Añadía el consejero que Ryanair presiona a Aena “desde una posición de dominancia, porque ahora mismo es la primera aerolínea de España, generando unas tasas para Aena de aproximadamente 2.500 millones de euros al año. Ryanair, conocedora de esa posición, intenta presionar para que las condiciones comerciales sean mejores, aunque creo que lo hace desde una posición que no es excluyente con lo que dice Aena, ya que en sus informes oficiales se habla de unas tasas establecidas. Si luego son capaces de traer a España más de 20 millones de pasajeros, negocie usted conmigo para que ese negocio que le voy a dar podamos hacer escalonadamente o con unas tasas de recorrido que vayan desde el 20 al 30% y luego al 100% en varios años, y es ahí donde está el problema”.

Es decir, que una vía para acordar una solución que permita que Ryanair continúe operando en el Aeropuerto de Jerez podría ser por un lado mantener las tasas tal y como están para las líneas actuales y acordar algún tipo de rebaja para las nuevas líneas que la compañía irlandesa establezca a partir de ahora en España.

“Sólo pedimos que se sienten y negocien, y nuestra posición desde la Junta, ya que hablamos a diario con ambas partes, es facilitadora. Son dos partes que deben entenderse necesariamente”, explicaba Arturo Bernal.

Ayuntamiento de Jerez

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, mantiene su ‘teoría del sándwich’ por la que, según ella, se está primando a aeropuertos como Málaga o Sevilla frente a Jerez. “Alguien se va a comer el jamón y el queso, pero no lo vamos a permitir”, dijo días atrás en referencia a unas supuestas “señales” que asegura que hay “desde hace tiempo”. “Los jerezanos no lo vamos a tolerar”, advirtió.

Así, si en días pasados la primera autoridad de la ciudad reclamó al gestor aeroportuario a que baje las tasas para operar en Jerez, también demandó a que se ponga de acuerdo con Ryanair porque “no podemos estar en la bronca entre Aena y las compañías aéreas. Necesitamos que haya estabilidad en los vuelos del Aeropuerto de Jerez y que haya más conexiones”.

Diputación Provincial

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, manifestó en su día que es “una mala noticia la pérdida de cualquier conexión aérea con el Aeropuerto de Jerez, máxime cuando está motivada por las tasas excesivas y la falta de incentivos”, añadiendo que espera que el Gobierno central “recapacite” sobre las tasas porque “las elevadas tarifas aeroportuarias lejos de ayudar a la conectividad aérea de las provincias, lo que hacen es agrandar la brecha entre los aeropuertos internacionales y los aeropuertos regionales del país, y por tanto, discriminar a unos territorios frente a otros”.

Además, subtayó que la Diputación, a través de la acción del Patronato Provincial de Turismo, “se está dejando la piel en conseguir nuevas conexiones aéreas directas desde Jerez a nuevos destinos tanto de España como de Europa, porque es fundamental no solo para el turismo sino también para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz”.

En este sentido, ha recordado que “en solo un año y medio se ha logrado abrir nuevas rutas aéreas con el norte de España, otras tres con Reino Unido y se ha reforzado el número de vuelos con Alemania y con las Islas Canarias. Es injusto el impacto negativo que tiene para Cádiz, y otras provincias, la negativa a rebajar las tasas aéreas”, ha afirmado.