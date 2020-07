Los barrios con los alquileres más caros y más baratos de Jerez

En El Bosque, Sherry Golf, Jacaranda, Los Villares o Residencial El Duque se pagan los alquileres más altos de Jerez. En cambio, en La Coronación, Santo Tomás de Aquino, parte del barrio de San Miguel o zonas de Olivar de Rivero están las rentas más bajas. Estos datos aparecen reflejados en el sistema estatal de índices de referencia del precio de la vivienda, una estadística publicada esta semana por el Ministerio de Fomento dentro de las medidas aprobadas a finales de año dentro del Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler.

El objetivo de esta publicación, que se hará de manera anual, es ofrecer un estudio con “información fiable y contrastada”, según apunta el Ministerio, sobre la situación del mercado del alquiler en toda España. Para ello, recurre a lo que tanto propietarios como inquilinos han apuntado en sus declaraciones de la renta en los últimos años —para esta primera publicación se han realizado la de los ejercicios 2015 a 2018—.

En el caso de Jerez, se han analizado los inmuebles y las rentas declaradas de algo más de 3.600 viviendas que han sido alquiladas como viviendas habituales durante esos ejercicios. Por lo tanto, no están incluidos los alquileres de temporada o turísticos. De este modo, este índice refleja que la renta que se paga por un piso en la ciudad se sitúa en los 450 euros como valor medio; mientras, el alquiler de una vivienda unifamiliar se sitúa en los 585 euros.

Hay que incidir que este importe no es una media aritmética, sino una mediana —es el valor que está en mitad de una serie que ha sido ordenada de menor a mayor—, una magnitud estadística que permite ofrecer una visión algo más real de la situación cuando hay tanta variación entre algunos valores extremos.

Jerez es una de las ciudades de más de 100.000 habitantes con el metro cuadrado de alquiler más bajo (5,4 euros por metro cuadrado). De hecho, solo son más baratas las ciudades de Albacete, Orense, León, Cartagena, Castellón y Elche.

Esta estadística señala que Jerez también se ha visto afectada por el incremento de los precios de los alquileres que se ha producido en toda España. Dado que ha analizado las rentas declaradas entre 2015 y 2018, se ha estimado que los precios han subido de media un 9,6% en este periodo. No obstante, municipios del entorno como Sanlúcar, El Puerto o Arcos han tenido incrementos superiores en este tiempo.

Ahora bien, este informe hace un estudio pormenorizado por secciones censales, una división territorial que es coincidente en muchos casos con los barrios y zonas residenciales de la ciudad. Esto permite conocer no solo qué zonas tienen las rentas más caras o baratas, sino también aquellos enclaves donde hay más viviendas en alquiler.

Así, enclaves como el entorno de Hipercor, la zona del Parque de Capuchinos (edificios Huelva y Cádiz y Torres de Córdoba) o las inmediaciones del centro comercial Carrefour Norte son las que tienen más pisos en alquiler —más de un centenar cada una de ellas—. Mientras, en Sherry Golf, San José Obrero, Pozoalbero y Los Villares son los puntos donde hay más oferta de unifamiliares.

Los pisos más caros de Jerez

En base a los datos declarados ante la Agencia Tributaria, los pisos de El Bosque son los que tienen las rentas más caras, con una media de 759 euros. No obstante, la estadística también recurre a la magnitud de los percentiles que permite ofrecer una visión sobre la variedad de precios existente. En esta zona hay una variación entre los 553 (es el valor que marca el percentil 25, es decir, el 25% de los valores analizados están por debajo de este valor) y los 1.183 euros (solo el 25% está por encima de esta cifra).

La avenida Caballero Bonald también es otro de los puntos donde es más caro el alquiler de un piso, según las estadísticas de Fomento, al igual que el entorno del centro comercial Hipercor (tanto en El Altillo como en las calles Rioja, Hermano Valeriano León y San Juan Bautista de la Salle), con valores medio de 700 y 600 euros, respectivamente.

También están en el top la avenida de la Cruz Roja, el Parque Atlántico (600 euros) y el céntrico enclave conformado por las calles Corredera, Pedro Alonso y plaza Esteve (unos 575 euros de valor medio.

Los pisos más baratos en las barriadas

La Coronación, Santo Tomás de Aquino, Las Viñas, Vista Alegre, La Plata, La Constancia y La Asunción son las barriadas donde es más más barato encontrar un piso en alquiler.

En La Coronación, el valor medio del alquiler ronda los 250 euros, pero en torno al 25% de las rentas analizadas están por debajo de los 182 euros. En Santo Tomás de Aquino y La Vid, la mediana de la renta se sitúa en los 285 euros y los 300 euros en Vista Alegre, el Paseo de las Delicias, algunas zonas de La Plata o La Constancia.

Las unifamiliares más caras

El estudio del Ministerio de Fomento habla que no solo una vivienda unifamiliar es el típico adosado o pareado sino que es cualquier tipo de inmueble que cuenta únicamente con una vivienda. Las mayores rentas se pagan en Jacaranda (avenida del Altillo) con un valor medio que supera los 1.000 euros, seguido de Sherry Golf (800 euros), Los Villares (700), parte de El Altillo (650 euros) y Residencial El Duque -Montealegre Alto, en la carretera de Medina (636 euros).

No obstante, en Jacaranda y Sherry Golf se han declarado algunas rentas por encima de los 1.400 euros y en Montealegre Alto, Pozoalbero y Los Villares por encima de los 1.000 euros.

De las 151 secciones censales en las que está dividida el término municipal jerezano, el informe de alquiler del Ministerio solo ofrece datos de alquiler de unifamiliares de 18. Esto no quiere decir que en las zonas sin estimaciones no haya viviendas en el mercado, sino que la muestra obtenida por los datos tributarios es pequeña por lo que no se considera significativa.

Las unifamiliares más baratas

Ocho zonas de la ciudad pueden enclavarse dentro de esta categoría. Las viviendas unifamiliares más baratas se encuentran en la céntrica calle Campana y alrededores —en este lugar, claro está, hay inmuebles de una sola vivienda construidas en manzanas cerrada— donde el valor medio se sitúa en los 379 euros, aunque se pueden encontrar algunas rentas por debajo de los 228 euros.

En la liberación se paga por el alquiler de una vivienda en torno a 389 euros en Olivar de Rivero, unos 420 euros. La Marquesa, una de las zonas con mayor número de pareados de la ciudad, la renta media está en los 450 euros, al igual que en San José Obrero. Más caros son los alquileres en El Pelirón (475 euros de mediana) y el parte del Pago de San José (494 euros).