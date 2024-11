La voz tras sobrevivir perdido 48 horas en el mar

Solo. Así se encontró durante 48 horas Álvaro Vizcaíno tras caer de un acantilado al mar. Con heridas. Con la cadera rota. Solo frente a la muerte y sobrevivió. De él se han escrito miles de páginas en medios de comunicación, un libro y hasta se ha rodado una película de Netflix (Solo).

Hace unos días Vizcaíno estuvo en Jerez participando en una jornada de Cruz Roja sobre empleo. ¿Un surfista que sobrevive 48 años perdido en el mar hablando a personas que buscan un trabajo? Pues sí, y con todo el sentido. "Mi intención siempre es motivar, invitar a descubrir recursos internos para superarse. Lo más importante es entender que tu futuro no siempre es lo que eres capaz de ver ahora mismo. Tú cuando sales en barco, en coche..., no ves tu destino todo el rato, vas viendo la carretera, y el tema es que tienes que ser consciente de que tu destino está ahí aunque no lo veas y ser capaz de planificar tus etapas y confiar de que vas a llegar ahí", declara Vizcaíno.

Con formación en psicología, mind-fullness y coaching, el empresario da conferencias con las que propone acabar con las limitaciones, profundizar en la gestión del miedo y la incertidumbre. "La mente siempre está en el qué va a pasar, en el futuro, en la preocupación y sobre todo la mente es muy parcial. La información está ahí, no porque no la conozcas no está. Y también están las respuestas. Hay que confiar en que las vas a encontrar y que el canal para ello no siempre es esforzarte para verlo 'ya', hay un mundo invisible de posibilidades. A mí eso literalmente me salvó la vida, cuando todas mis estadísticas mentales decían que era imposible", subraya.

En sus conferencias, Vizcaíno pretende transmitir la importancia de la aceptación, tanto de uno mismo como del entorno: "¿Cuánto tiempo y energía hace falta gastar para hablar de las circunstancias del mundo, de lo difícil que es, de lo incierto...? Yo no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para añadir una clave que es: tú eres la clave, tú eres la resistencia. No vas a poder ser todo lo que imagines, eso es una tontería. Pero sí vas a poder ser mucho más de lo que tú crees ahora. Y para eso la mayor resistencia-dificultad con la que se encuentra la persona es que primero hay que encontrar qué quieres ser, cómo te sientes, qué necesitas realmente, no lo que deseas".

Vizcaíno reflexiona: "Hay gente que ya es feliz plenamente, no tiene angustia ni problemas, ni miedos... ¿Conoces a alguien así de verdad? No. No existe y es lo que transmito. No hay que aspirar a estar tranquilo y cómodo. Hay que aspirar a estar consciente dentro de la incomodidad. Después de mi accidente, ¿soy más consciente? Pues sí".

"Lo más fácil es ofrecer soluciones, pero yo intento que cada uno encuentre su potencial, y lejos de mensajes de Instagram 'positivos', hay que tener en cuenta que es duro. Yo también he estado en paro, yo tampoco he tenido ni idea de qué hacer. Pero ni idea de desesperación, de preguntarme qué hago con mi vida. He pasado por todo. He vivido en un garaje, de prestado... Pero hay deben sentir que pueden, que son, que ya están ahí", remarca.