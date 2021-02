Sánchez alega que no podría ampliar el número de asesores hasta tener presupuesto

El gobierno municipal apura los 10 días de plazo que le ha dado el Juzgado de lo Contencioso para ejecutar la sentencia que obliga a cesar a todos los asesores (tanto los del ejecutivo como los de la oposición) y a aprobar un nuevo reparto. Por el momento, no se ha celebrado la junta de gobierno local donde debe aprobarse una nueva distribución de cargos de confianza entre el ejecutivo y la oposición.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, apuntó ayer que mantiene su pretensión de no variar la que aprobó a principios del presente mandato, con la salvedad del segundo cargo de confianza que tienen Ciudadanos y Adelante Jerez. De este modo, el ejecutivo seguirá con sus 10 asesores mientras que el resto de formaciones solo tendrán uno cada uno (el llamado secretario de grupo). Así, argumentó que la sentencia solo anula los asesores extras de Ciudadanos y de Adelante y que no obliga a darle un segundo al PP.

Ahora bien, la regidora explicó que en este momento, aunque quisiera, no podría ampliar el número de cargos de confianza de la oposición al asegurar que esto solo se puede hacer al principio del mandato. Ahora bien, sí señaló que cabe la posibilidad de contemplarlo en el momento que se haga un nuevo presupuesto, aunque no aclaró si en el de 2021, para el que no hay fecha de aprobación, el ejecutivo contemplaría esta posibilidad.

Mamen Sánchez volvió a alegar que no se le concedió un segundo asesor al Partido Popular porque “no lo pidió”, algo que afirma sí hizo Ciudadanos y Adelante. Sin embargo, en el acuerdo de pleno donde se aprobó el reparto se justificó este cargo de confianza extra en que estos grupos recibían menos consignación económica que los populares al tener menos ediles.

Finalmente, la regidora volvió a defender el acuerdo alcanzado con parte de la oposición y cargó contra el PP por haberlo recurrido en la vía judicial. “Fuimos generosos; la oposición nos pidió más medios y lo dimos”, aseveró.