atSistemas cumple 10 años en Jerez de la Frontera

La sede de Jerez de la Frontera (Cádiz) de atSistemas, consultora tecnológica 100% española, cumple 10 años con un más que positivo balance: un crecimiento interanual del 45% en cuanto a su plantilla, lo que supone más de 170 empleados en la actualidad. Junto con Huelva, provincia donde la consultora ha abierto su sede este mismo año, la oficina de Cádiz supone una apuesta de la compañía por Andalucía como zona neurálgica para la ubicación de sus Centros de Servicios.

Una de las principales claves del éxito de atSistemas en Andalucía ha sido el equipo humano con el que la consultora ha contado en todo este tiempo: un equipo de personas con una amplia experiencia en el sector tecnológico, un gran nivel técnico y un alto compromiso, valores que han permitido un crecimiento constante y sostenible en estos 10 años. Apuesta por el talento local

Entre los objetivos con los que nació la sede de Jerez, hace ya 10 años, destaca el de aportar un valor económico y social a la región. No obstante, la compañía quiere ser, además, un motor clave en la creación de un ecosistema del talento local. Andalucía es una región que cuenta con un gran número de profesionales del sector de IT y las oficinas de atSistemas en Cádiz han permitido que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar su carrera profesional en su tierra, sin necesidad de trasladarse geográficamente, a la vez que hacen posible que se lleven a cabo proyectos tecnológicamente atractivos e innovadores y que proporcionan estabilidad laboral. De hecho, cerca del 85% del equipo de Jerez de la Frontera tiene un contrato indefinido. Desde sus inicios, la sede de atSistemas en Jerez de la Frontera trabaja con clientes de primer nivel como Mapfre, Mutua Madrileña, Diners Club, BBVA o Generali, siendo los sectores de Seguros y Banca los más activos. No obstante, otros sectores como el del Turismo o Retail también juegan un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de la compañía en la zona. Un crecimiento que ha venido de la mano de las principales Comunidades Tecnológicas con las que atSistemas cuenta en la actualidad -y que están presentes en Cadiz- como son Java, Front, Microsoft, eCommerce, PHP, Atlassian, ECM, Portales, Diseño/UX, Mobile, Oracle o QA.

“Somos una compañía que aúna innovación e ilusión con un gran nivel de madurez y experiencia”, apunta José Manuel Rufino, CEO de atSistemas. “Nuestro objetivo es construir, a través de la unión de personas, tecnología y valores, soluciones y servicios innovadores para nuestros clientes. Y, por supuesto, queremos hacerlo con el mejor talento. No en vano, nuestros profesionales forman parte de una compañía líder en IT de vanguardia que participa activamente en comunidades tecnológicas y eventos, que impulsa el talento y confía en él y que fomenta la iniciativa individual y el trabajo en equipo”. Previsiones

atSistemas es una empresa de consultoría, servicios de Tecnologías de la Información y desarrollo de software 100% española con un crecimiento anual de ingresos entre el 15-20% en los últimos 20 años. Con más de 1.100 empleados en toda España y más de 300 clientes, la compañía cerró el año 2017 con una facturación de 45,6 millones de euros. Para 2018, las previsiones de facturación están en 54,5 millones de euros, siendo la sede de jerez de la Frontera uno de los catalizadores de este crecimiento. Acerca de atSistemas

