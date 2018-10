Atacan una casa de Jerez por tener banderas de España

Hasta hace unos días había tres banderas de España en los balcones. Ahora hay cinco. Acción y reacción, le llaman. El inmueble donde ondeaban las enseñas fue atacado en la calle Francos. Los rótulos de la academia que allí se ubica y las direcciones que señalan a la dirección de la primera planta en el telefonillo amanecieron destrozados el lunes.

Todo comenzó el jueves de la semana pasada. Había llovido y quitaron las banderas (tres) y fue al colgarlas, a eso de las cuatro de la tarde, cuando los propietarios de la academia de diseño textil EDA Formación, ubicada en el punto donde calle Francos deja de ser peatonal y se transforma en una vía con tráfico, vieron cómo les increpaban unos metros más abajo. “Fueron dos personas, hombre y mujer, de unos 50 años, quienes con claro acento catalán nos increparon por colgar las banderas de España”. Estos les dijeron algo así como “¿Qué hacéis? ¿Es que hoy es fiesta?”. La postura de estas personas les llamó la atención, asegura Ignacio Trillo, quien junto a Regla Valverde dirige la referida academia. Había algo que no les cuadraba. “No eran turistas, andaban por la calle como si estuvieran haciendo un informe, fijándose en detalles...”, apuntan. Fueron increpados. Todo viene a colación, al parecer, del acto que Vox tenía previsto celebrar en el establecimiento hostelero ‘Damajuana’, también en calle Francos, este próximo domingo. A mediodía de ayer miércoles los responsables de ‘Damajuana’ anunciaron que no albergarían el acto de esta formación política. “Cuando nos fijamos en la convocatoria de Vox en ésta se señalaba que era al lado del Astoria”, que es el inmueble que linda con la academia EDA. Al lado de este equipamiento municipal se ubica la academia. Allí radica desde hace 28 años y por allí han pasado muchos de los mejores diseñadores de moda nacidos tanto en Jerez como en el resto de la provincia.

Tanto Ignacio como Regla padecieron el desagradable incidente. Al principio no le dieron más importancia. Mantuvieron en todo momento su derecho a mantener en sus balcones la bandera de España. Y se fueron a pasar un fin de semana a Granada. Cuando retornaron se encontraron los destrozos. “Un vecino dijo que durante el fin de semana escuchó golpes en la entrada, pero no se asomó”, destaca Ignacio Trigo quien apunta que “a mi modo de ver, aunque es una suposición, creyeron que el acto de Vox se iba a celebrar aquí”. Ambos hechos (los improperios y los posteriores destrozos) “están relacionados, al menos para mí”. Los hechos, apuntó a este medio este miércoles, ya han sido denunciados ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Las banderas de España (que han pasado de tres a cinco en los balcones como ya ha quedado indicado) llevaban dos meses colgadas en los balcones.