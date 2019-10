El gobierno local confía en que a lo largo de la jornada de hoy se pueda recuperar la conexión en algunos equipos informáticos municipales y, mañana, estar al “80 o 90%” de operatividad tras el ciberataque sufrido el pasado miércoles que dejó inoperativa la red informática municipal. De este modo, se espera que a lo largo de esta semana tanto los servicios de atención al ciudadano como el trabajo de los empleados municipales vuelvan a la normalidad a lo largo de esta semana.

En una comparecencia realizada esta mañana por el delegado de Reactivación Económica y Empleo, Juan Antonio Cabello, se informó de que se continúa avanzando en las complejas tareas de desinfección y desencriptado de los servidores municipales, una labor que calificó de laboriosa ya que “hay que ir comprobando equipo por equipo". Incluso, no descartó que el miércoles el Ayuntamiento pueda volver a estar “al 100%”.

De este modo, aseguró que a lo largo de este lunes se puedan ir “recuperando servicios administrativos y reactivando equipos en distintas fases”. Mientras, para mañana martes se espera estar "entre un 80 y un 90%”. En ese sentido, incidió en que se tratará de dar conexión a los servicios “que afectan más a los ciudadanos”, como es el caso de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). No obstante, el ritmo de recuperación de la red irá marcado por la “seguridad”. “Aquí las prisas son malas consejeras”, comentó.

🌐 AHORA INFORMAMOS >>> Ciberataque #Jerez 🗣️ @ja_cabello: «Para mañana martes esperamos estar operativos en un 80-90%»«A lo largo de hoy vamos a ir recuperando servicios»«El ritmo de recuperación lo marca la seguridad» pic.twitter.com/TVcHZVVlCU — Ayuntamiento de Jerez (@ciudadjerez) October 7, 2019

Mientras tanto, expertos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) continúan colaborando con los técnicos municipales para acabar con el ciberataque. Es más, desde la sede de la inteligencia nacional en Madrid se continúa monitorizando los equipos informáticos del Ayuntamiento para prevenir nuevos ataques al sistema.

Cabello fue rotundo al referirse al ‘hackeo’: “Hemos sufrido un ciberataque terrorista que se produce a nivel internacional y la suerte que estamos contando con estos 'geos’ contra el ciberterrorismo”. Así, volvió a defender los sistemas de seguridad que tiene el Ayuntamiento asegurando que eran los adecuados. “Quien piense que esto se podría haber solventado con un antivirus demuestra cierta ignorancia sobre ciberseguridad. Ante este tipo de amenazas nadie está a salvo al 100%. Es un tema complicado y los virus surgen continuamente y no siempre los antivirus están actualizados para hacer frente a este tipo de ataques”, explicó.

Asimismo incidió en que no ha habido ni pérdida ni fuga de datos. Al respecto, fue contundente: “Los datos de los ciudadanos no están en venta en la web profunda; no ha habido fuga de datos. Y eso lo ha certificado el CNI”.

Fue el pasado miércoles cuando el Ayuntamiento sufrió el ciberataque de un troyano denominado Emotet que encriptó la información contenida en sus servidores informáticos. Tras tener constancia del ‘hackeo’ se procedió a la desconexión de la red para evitar un daño aún mayor.