El CNI confirma que no ha habido fuga de datos por el ciberataque al Ayuntamiento

Expertos del Centro Criptológico Nacional, un órgano dependiente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), han asegurado que ni se han perdido ni se ha producido fuga de datos de los servidores municipales tras el ciberataque sufrido el pasado miércoles. En una reunión mantenida esta mañana con la alcaldesa y responsables técnicos del Ayuntamiento, han asegurado que este 'hackeo' forma parte de una acción a nivel internacional denominada 'Campaña Emotet', iniciada el pasado 16 de septiembre que está afectando a otras administraciones públicas y empresas de otros países.

En un comunicado, el gobierno local afirmó que los profesionales de este organismo —ayer se dijo desde el Ayuntamiento que eran miembros del Ministerio del Interior aunque finalmente no es así ya que están adscritos a la administración que gestiona la inteligencia nacional—han avalado los sistemas de seguridad con los que cuenta el Ayuntamiento señalando que estaban "actualizados" en el momento del ataque. En este sentido, indicó que no se ha perdido dato alguno almacenado en las bases ya que se realiza una copa de seguridad diaria. Por otro lado, también se han analizado los tráficos de salida durante estos días resultado que no se ha detectado que se haya producido fuga alguna.

Incluso, el ejecutivo dijo que se ha respaldado el trabajo de los técnicos que hicieron las acciones "adecuadas" mediante la desconexión completa de la red para evitar una propagación mayor del virus.

Tras esto, se está procediendo a la fase de "mitigación" donde se está actuando contra el virus alojado en los servidores municipales para tratar de poner en funcionamiento los equipos de los servicios públicos más perentorios. Así, se apuntó que se priorizará la red vinculada a la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) y los de Atención Social.

Fue en la madrugada del pasado miércoles cuando se produjo el ciberataque con el que fueron encriptadas la información y los archivos albergados en unos 50 servidores municipales. El virus actuante tiene por nombre 'Ryuk' y se cree que pudo acceder a la red informática municipal a través de correos electrónicos. Esto es lo que se denomina un ciberataque de 'ransomware'. Para desbloquearlos, los autores del 'hackeo' reclaman una alta suma de dinero —la cuantía no ha trascendido— pagaderas en monedas virtuales ('bitcoin').

En el comunicado remitido este sábado, el ejecutivo insiste en que el CNI ha confirmado que el Ayuntamiento tenía los sistemas de seguridad correctos a pesar de que hay formaciones de la oposición y sindicatos que han asegurado en estos últimos días que se estaban utilizando un programa antivirus gratuitos. Ante esto el equipo de gobierno les ha reclamado "responsabilidad" ya que les reprocha que no tengan "los conocimientos suficientes sobre este tema" creando, a su entender, "una alarma basada en falsedad que no se corresponde con la realidad".

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa prácticamente paralizado al no poder prestar servicios de atención a la ciudadanía que requieran de algún tipo de trámite telemático. De hecho, en la tarde de este viernes el Consistorio empezó a informar a través de redes sociales de las escasas prestaciones que se pueden realizar actualmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), entre ellas la de consultar el censo electoral para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, informarse sobre ayudas sociales (pero no solicitarlas) o compulsar documentos, entre otros.

Claro está, el trabajo de los empleados municipales que requieren de accesos a la red informática se ha visto notablemente mermado solo pudiendo realizar labores con papel. También está inoperativa tanto la web del Ayuntamiento (www.jerez.es) como las empresas municipales.