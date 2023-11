Rentas por barrios: Montealto y Jacaranda superan a Bahía Blanca y Vistahermosa

Montealto no es solo la zona de Jerez con más renta declarada por hogar, sino que lo es también de toda la provincia de Cádiz. Así, lo recoge el Atlas de distribución de renta de los hogares correspondiente a 2021 —los datos correspondientes a 2022 aún no están disponibles al no haber concluido aún la campaña del IRPF— cuyos datos fueron publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En una comparativa con el resto de secciones censales de toda Andalucía, Montealto ocupa el puesto vigésimo octavo entre las zonas con más renta declarada por hogar en la comunidad autónoma. Le superan así varios enclaves de las ciudades de Córdoba (avenida del Brillante), Málaga y Sevilla (La Buhaira o Los Bermejales, entre otras), así como algunas zonas residenciales de Dos Hermanas, Bormujos y Mairena del Aljafare (todas ellas localidades sevillanas).

Según este informe, que se basa en las declaraciones de IRPF presentadas para ese ejercicio, las zonas con más renta es la zona residencial de la avenida del Brillante, ubicada al norte de Córdoba, con una renta declarada por hogar que supera los 88.700 euros, casi 23.000 euros que la sección censal más rica de Jerez.

Eso sí, tanto Montealto como Jacaranda ocupan los primeros puestos en la clasificación provincial. Tras ellos, se sitúa la zona residencial de Bahía Blanca de Cádiz, un enclave que había encabezado esta clasificación tanto en 2019 como en 2020, y las urbanizaciones de Vistahermosa y El Águila, en El Puerto de Santa María.

Entre los 15 con más renta declarada también se sitúa otras zonas de Jerez como parte de la avenida Alcalde Álvaro Domecq (la situada entre las calles Paúl y José Cádiz Salvatierra), así como también algunos puntos de El Altillo y El Bosque. Junto a ellos están el de enclaves de otras ciudades de la provincia como Villa Blanca y Los Pinos, en Algeciras; parte de la zona residencial de Valdelagrana de El Puerto o Sotogrande, en San Roque.

Las zonas con menos renta de Andalucía

En cuanto a los barrios con menos renta, el Mopu, el más pobre de la ciudad según este Atlas, ocupa el puesto trigésimo tercero en la comparativa con el resto de secciones censales de toda Andalucía. Así, con menos renta aparecen barrios de Sevilla (Polígono Sur o Palmete, entre otros), Córdoba (Las Palmeras y sector sur), Granada (Almanjáyar) o Malaga (La Palma-Palmilla), entre otros.

Mientras, en la provincia también hay otros dos enclaves con un importe de renta menos declarada que el jerezano como es La Piñera, en Algeciras, y Los Junquillos, en La Línea. La primera tiene unos rendimientos declarados de 14.650 euros de media por hogar mientras que la segunda unos 14.800 euros. El Mopu, mientras tanto, se situó en 2021 ligeramente por encima de los 15.000 euros, superando a ambos en 2021 —en 2020 fue el barrio con menos renta—.

Entre los 50 más pobres de toda la comunidad autónoma también aparecen otras secciones censales de jerez como San Telmo y San Juan de Dios.