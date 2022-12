Cabalgata de Reyes 2023 Jerez. Luisa Márquez: "No porque sea más grande va a ser mejor"

La petición que reivindica la vuelta de la Cabalgata de Reyes Magos al centro de Jerez lanzada por una ciudadana jerezana a través de Change.Org rebasaba las 300 firmas a primeras horas de la tarde de este miércoles.

Luisa Márquez, autora de esta petición bajo el título 'La cabalgata de Jerez debe volver al centro', explica que ha actuado movida por la indignación que le produce la decisión unilateral del gobierno local de cambiar el recorrido, o mejor dicho, mantener el realizado en la edición anterior, sólo que entonces motivado por las circunstancias excepcionales de las restricciones aconsejadas por la pandemia del covid, que no concurren en la actualidad.

"La mayoría de los ciudadanos no tenían conocimiento de que, por segundo año, la Cabalgata no va a pasar por el centro, una decisión para la que deberían tener en cuenta a Jerez, a los jerezanos, con los que sólo cuentan cada cuatro años para votar", critica esta ciudadana, quien defiende que "deberían haber hecho una encuesta, como las que hacen para otros temas de la ciudad, incluso menos relevantes que la Cabalgata de Reyes".

Luisa Márquez, que decidió lanzar la petición como "ciudadana ofendida y ninguneada", envió con anterioridad un correo a la alcaldesa Mamen Sánchez en el que le manifiesta su rechazo a la renuncia de la Cabalgata al centro y en el que apela a su formación profesional en Turismo, que ambas comparten, para pedirle a la regidora jerezana que "la puesta en valor del centro sea continua, todos los días del año, y no nos podemos permitir una noche de Cabalgata con el centro de Jerez muerto".

"La Cabalgata es un evento cultural con cien años de historia y que pertenece a los jerezanos, por lo que no se puede permitir que se vayan dando bandazos dependiendo de quien gobierna", esgrime esta ciudadana, quien asegura que, "sin entrar en cuestiones políticas ni en polémicas, la petición responde únicamente a una decisión de luchar por lo que es nuestro".

En opinión de Márquez, "la Cabalgata no puede lucir igual en grandes avenidas sin alumbrado que por el centro", por lo que invita al Ayuntamiento a realizar una encuesta para "saber lo que le gusta y lo que no a los jerezanos".

La autora de la petición tampoco comparte que la alcaldesa, Mamen Sánchez, se aferre a la necesidad de equiparar la Cabalgata de Jerez con la de otras grandes ciudades como Sevilla o Málaga. "Parte del encanto de Jerez es su tamaño, que el camarero te de los buenos días por tu nombre cuando vas a desayunar o a tomar una cerveza, algo que no ocurre en Sevilla ni en Málaga, donde es imposible tomarse una tapa en el centro porque están enfocadas al turismo", argumenta Márquez, no sin subrayar que "no porque la Cabalgata sea más grande va a ser mejor".

En este sentido, prosigue, "si la Cabalgata no entra por la calle Larga, que la hagan más pequeña, porque los jerezanos estamos orgullosos de lo que tenemos; no hay que mirar a otras grandes ciudades, Jerez tiene su identidad y tiene su carácter de pueblo, que es lo que nos gusta y lo que echan de menos los sevillanos y malagueños cuando vienen de visita".