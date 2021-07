"Si estos cables no sirven, que los quiten. Un día ocurrirá algo"

Los vecinos de San José Obrero ya no saben qué hacer para que una compañía de telefonía quite unos cables que han caído hasta estar a la altura de un adulto. Desde la asociación de vecinos, colectivo que aglutina las tres fases de San José Obrero, su presidente, Luis Neira recuerda que "llevamos seis meses pidiendo que los quiten porque son un auténtico peligro".

"Hay muchos vecinos que andan por el tramo donde están los cables para ir a comercios como a la farmacia. Algunos de ellos van en silla de ruedas y otro tiene discapacidad visual. Además, pasan muchos niños en bicicleta y madres con bebés en carrito", declara el presidente. Neira alerta de que teniendo en cuenta la altura en la que se encuentran estos cables "un día puede haber un accidente".

La asociación ya se ha dirigido a la delegación de Urbanismo para trasladar esta problemática y "ellos no son los responsables. Sabemos que han hecho gestiones con la compañía para comunicar esta situación, pero lo que dice la empresa es que no hay peligro en estos cables y que no es algo prioritario". "¿Y qué pasará si un día alguien se engancha? Si no sirven para nada, ¿a qué esperan para quitarlo sabiendo que es zona de paso? ¿Qué trabajo les cuesta quitar estos cables y que los vecinos paseen tranquilos?", pregunta el presidente del colectivo.

Neira subraya que "creo que hay un riesgo que los operarios de la compañía no están valorando, pero desde la asociación San José Obrero vamos a seguir luchando para que los quiten, porque para nosotros sí es un peligro que esos cables estén ahí".