Café Quijano en Jerez: "No solemos ser abanderados de nada ni sentar cátedra; somos muy imperfectos"

Café Quijano, presentes en el panorama musical español y latinoamericano desde finales de los 90, siguen su trayectoria musical, volviendo con una mirada nostálgica a sus comienzos, con un trabajo en el que han recreado la forma más “orgánica” de grabación entre Miami, Los Ángeles y Madrid, recuperando las sensaciones del directo y las esencias de sus músicas. Fue el primer grupo español que consiguió una nominación a los Grammy americanos en el año 2000, y son muy conocidos en Latinoamérica sobre todo a través de México, donde acuden con frecuencia.

Son de León y su público no tiene edad: sus inquebrantables van desde los 9 a los 90 años, como ellos mismos dicen. Ahora están en plena gira con su último trabajo, Miami 1990, lleno de canciones que sugieren vivencias personales, pero con la idea de poner énfasis en la música y en pasarlo bien narrando pequeñas historias musicales fabricadas e interpretadas en familia, porque Café Quijano son una familia de tres hermanos que disfrutan con lo que hacen.

Vienen a Jerez, dentro del Tío Pepe Festival, en la Bodega Las Copas, el día 5 de agosto, a presentar su último trabajo Miami 1990. Será la primera vez que actúen en Jerez y han elegido un marco emblemático para ello.

Pregunta. ¿Creen ustedes en las musas a la hora de componer canciones? ¿La nostalgia es buena musa?

Respuesta.Óscar Quijano: Siempre dicen que la inspiración te tiene que pillar trabajando y dice un amigo nuestro, maestro musical de todo, que la inspiración o la creación son horas “nalgas”: 90% de transpiración y 10% de inspiración… Y en relación con la nostalgia, hasta hace bien poco se pensaba o se decía que la nostalgia era algo negativo, pero se ha descubierto que en realidad te vuelve a recordar momentos bonitos. La nostalgia también es un toque de atención al cerebro, es decir que puede ser una buena musa.

P.En algunas canciones consiguen una fuerte conexión emocional con un gran espectro de público ¿Es porque están convencidos de que el tiempo vuela y no se frena y se va…?

R.Pues no lo sé. Siempre hemos dicho que hemos hecho de uno de nuestros hobbies nuestro medio de trabajo, nuestro medio de vida. Siempre hemos dicho que nuestro público va de los 9 a los 90 años, desde una niña pequeña con su hermana mayor, con sus padres, con sus abuelos, y sigue siendo así. La conexión o la comunidad del artista con el público dependen sobre todo del artista, del grado de compenetración y compromiso con el público. Nosotros en el escenario damos todo lo que sabemos, todo lo que podemos, porque disfrutamos muchísimo, siempre nos ha encantado la música en cualquier escenario y quizá esa sea la manera de conectar con el público.

P.¿Puede ponerme tres ejemplos diferentes de personas que nos enseñen a robarle tiempo al tiempo?

R.Cualquiera estaría encantado de robarle tiempo al tiempo. Tú mismo o yo también estaría encantado, pero no se puede robar tiempo al tiempo. Y te cuento que tengo un amigo médico de Sri Lanka que además tiene otras carreras y másteres, y que con 65 años duerme solo 4 horas al día porque dice que cuando se muera ya lo dormirá. Pero sinceramente es imposible robarle tiempo al tiempo. Tal vez hay que hacer muchas cosas y sobre todo estar presente en todo momento. Mira el refranero español que dice que al que madruga Dios le ayuda, pero también que no por mucho madrugar amanece más temprano…

P.Supongamos que usted dice no a ser ministro de Cultura. Como artista, ¿qué alternativas le gustaría que se realizaran para mejorar la música en general en España?

R.En primer lugar, hacerla mucho más presente en el día a día de la gente. Qué duda cabe que cada uno ve importante lo suyo, pero lo cierto es que la música tiene muchas cosas positivas no solo para el que la hace, que disfruta mucho, sino para todos. Porque se ha demostrado que desde la edad temprana, desde nuestros primeros, e incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya comienza nuestra relación con la música, con el ritmo del latido al corazón. La música te ayuda a socializar, la música te ayuda también a ser respetuoso con los compañeros. Si por ejemplo estás en una formación coral, tendrás que hacer las cosas como son, cada uno no puede ir por libre, hay que tomar el papel que se tiene en el grupo. Creo que la música es positiva en todos los aspectos, y esto es así desde las raíces de nuestra cultura más antigua.

P.Van a México dentro de la gira Miami 1990. ¿Qué significa este país para Café Quijano en la actualidad?

R.Significa mucho. Queremos que nuestra presencia en México sea recurrente. Es un país referente en la música latina. Todo lo que se hace en México luego pasa al resto de Latinoamérica y a estados Unidos. Es un mercado sabedor del arte y de la música. Estamos retomando el contacto que tuvimos en los comienzos de nuestra. Y además de ser un mercado muy importante, es un mercado muy agradecido, muy buen anfitrión, y muy cariñosos con nosotros desde el primer día.

P.Vienen a Jerez con su nuevo trabajo bajo el brazo. Uno de sus temas, 'De sapo a rana', sugiere cambios, trasformaciones, en general. ¿Hacen referencia a los tiempos que corren?

R.No. Nunca solemos ser abanderados de nada ni sentar cátedra de nada. Para empezar, porque somos muy imperfectos, aunque somos gente que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que nos gusta mucho. Café Quijano somos una familia, somos tres hermanos que viajamos por el mundo juntos, que estamos con nuestra gente, conocemos a gente y quizá lo único especial es que escribimos o contamos en pequeños cortometrajes lo que nosotros vemos detrás de algunas circunstancias o de algún personaje o de alguna característica de la vida, pero expresando simplemente nuestro punto de vista. No queremos aleccionar, no queremos ser ejemplo ni imagen ni nada de nada. Porque además no somos merecedores, te lo aseguro.

P.Con su canción 'Sería mejor callarse' no puedo estar de acuerdo, entre comillas, porque prefiero que me cuente alguna curiosidad de la grabación de su último trabajo Miami 1990.

R.Pues hemos disfrutado mucho en Los Ángeles, Miami y Madrid. Como se hacía en Los Ángeles a principio de 2000, trabajando las versiones con la batería, la guitarra y el bajo, y decidiendo en directo la versión que más nos gustaba. En resumen, hemos tenido una manera de grabar muy agradable, muy orgánica, en la que graban los músicos a la vez, y te da la vidilla esa que tiene el hacer las cosas en directo, en la que hemos ido siguiendo momento a momento cómo se iban haciendo las maquetas para la grabación. Podemos decir que hemos vivido el momento.

P.¿Qué supone para Café Quijano cantar en Tío Pepe Festival, en una de las bodegas más importantes de Jerez, como es la bodega Las Copas de González Byass?

R.No conocemos la bodega, pero para nosotros es un honor poder estar ahí en un sitio emblemático. Conocemos gente de Jerez. Será una experiencia única, con toda la cantidad de artistas que van.

P.Imagino que interpretarán además del último trabajo las canciones más señeras de Café Quijano, como La Lola, La Taberna del Buda, Robarle tiempo al tiempo, Nada de nada, etc. ¿Hay algo especial que quieran transmitir al público jerezano?

R.Por supuesto. Simplemente, decir al público que tenemos muchas ganas de ir y conocer Jerez y poder actuar en ese sitio tan emblemático. Sí conocemos Jerez, aunque no hemos cantado antes allí.