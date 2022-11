El centro de salud de San Dionisio, "sin médico de urgencias"

Usuarios del centro de salud Jerez Centro, en San Dionisio, se vieron obligados a presentar hojas de reclamaciones en el ambulatorio en la tarde del pasado martes. Según cuentan algunos afectados, "no había médico de urgencias en el centro por la tarde".

"Al menos ocho personas presentamos las reclamaciones porque esto no puede ser. Yo llegué a las 19.30 horas y me fui a las 20.45 sin que nos atendieran. En un principio nos dijeron que el médico iba a tardar, después nos dijeron que estaban intentando localizar alguno y después que nadie iba a venir. Al parecer había médicos en una reunión y había habido un fallo de comunicaciones o algo así nos dijeron", relata uno de los usuarios que presentó una reclamación.

Denuncia que "el centro de salud de San Dionisio estaba vacío. Una persona en el mostrador y otro trabajador que no sé qué funciones tenía. Está abandonado. A una señora que llegó llorando por unas heridas le dijeron que tenía que ir a otro centro". Este usuario confiesa que tras la experiencia de ayer, "hoy me he sacado un seguro privado. Es lamentable que con lo que nos quitan en las nóminas que tengamos este trato".