Attendis Talks trae a Jerez al experto en motivación Carlos Andreu

El coach experto en motivación y desarrollo personal Carlos Andreu ofrecerá una charla titulada 'Ser feliz, sin prisas' el próximo viernes 15 de marzo a las 20:00 horas en las bodegas Real Tesoro de Grupo Estévez en Jerez de la Frontera.

El evento está organizada por el Grupo Attendis que, con sus Attendis Talks, posibilita que un profesional avezado en una determinada materia pueda asesorar a otras para impulsar su desarrollo profesional y personal.

En este caso, Carlos Andreu, consultor, coach y ponente de la Universidad de Navarra hablará durante su conferencia en Jerez de cómo ser feliz, también en tiempos de crisis.

Según Andreu, el éxito de la vida de una persona depende de la satisfacción personal, el autoconocimiento y la actitud mental positiva.

Una de las frases más rotundas de su discurso es: "La felicidad no está nunca en el cuando, sino que siempre está en el mientras”. A esto se refiere cuando se pronuncian frases como: “Seré feliz cuando trabaje, cuando me suban el sueldo, cuando me jubilen…".

Lo importante según Andreu es "ser feliz hoy y ahora"

Carlos Andreu también apunta que la motivación no tiene que depender de los demás, sino de uno mismo: "Las personas no nacemos felices, sino que nos hacemos felices y tenemos que encontrar la forma de buscar la felicidad en cada una de las esquinas que nos plantea la vida".

¿Quién es Carlos Andreu?

El ponente en Jerez, Carlos Andreu, es Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el IESE – Universidad de Navarra. Previamente se había licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.

Es profesor habitual de Universidades españolas como la de Navarra, el CEU, la Antonio de Nebrija y de Escuelas de Negocios como IESE-IRCO, Instituto Internacional San Telmo, El Centro de Ibercaja… Además es profesor visitante de otras Universidades como la de Universidad de los Andes en Chile, la Iberoamericana en México…

En el inicio de su carrera profesional ocupó puestos directivos comerciales en empresas de distribución de suministros industriales, y en una empresa líder en el sector del vending.

Tras siete años en Iter Consultores, actualmente dirige su propia empresa de consultoría, formación y desarrollo.

Es autor del best seller 'Del Ataúd a la Cometa' (Ed. Planeta) del que se han publicado ya 9 ediciones.