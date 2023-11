Cuánto cobra un bróker hipotecario y qué hace exactamente ¿Merece la pena?

El negocio hipotecario no vive sus mejores momentos en España. La subida de los tipos de interés y el alza irrefrenable del euríbor está provocando una caída en la contratación de hipotecas. El pasado mes de julio, uno de los últimos de los que se tienen datos, cerró con un total de 29.223 préstamos, lo que supone una reducción del 18,8% respecto al mismo en el año 2022.

El descenso interanual de julio es el sexto consecutivo con tasas negativas y el quinto en el que este merma es de dobles dígitos. Los expertos apuntan a una paralización enorme en la contratación de hipotecas debido a que los ciudadanos no quieren realizar una apuesta de este tipo con los intereses tan elevados.

El total de préstamos sobre vivienda contabilizado en julio de 2023 es la segunda cifra más baja desde enero de 2021, y solo la superó abril de este año. Ante el panorama actual, muchas familias que se lanzan a una aventura de este tipo deciden hacerlo acudiendo a asesoría personalizada de la mano de un bróker hipotecario. Hoy queremos profundizar en esta figura, qué es un bróker hipotecario y cuánto cuesta un bróker hipotecario.

Qué es y cómo funciona un bróker hipotecario

Un bróker hipotecario es un asesor o intermediario que pone en manos de sus clientes las mejores opciones para contratar un préstamo hipotecario y negociar condiciones más ventajosas en función de su perfil financiero.

Los brokers son el enlace entre las personas que necesitan el préstamo y las entidades que ofrecen esta ayuda financiera. Estos profesionales pueden trabajar de manera independiente, con agencias o vinculados a inmobiliarias y comparadores financieros offline. El último caso es el que pone en práctica Money24.es, un portal donde puedes comparar brokers hipotecarios para encontrar la mejor oferta.

Estos intermediarios resultan de gran utilidad, especialmente para personas o familias que no están muy al tanto de las condiciones actuales en la concesión de créditos hipotecarios. Su figura, en la mejor de las situaciones, se saldará con un saldo positivo para el cliente, es decir, acabará obteniendo un préstamo muy favorable, incluso habiendo asumido los costes que supone la intervención del bróker.

Cuánto cuesta un bróker hipotecario

Los intermediarios hipotecarios, como profesionales que son, realizan su labor a cambio. No obstante, hay que señalar que no todos los brokers ajustan de igual modo sus honorarios. En general, las tarifas por estos servicios pueden variar y dependen de varios factores, entre los que se incluyen la formación, la experiencia y la complejidad del préstamo.

A su vez, estos cobros están divididos en varias partidas: las comisiones por transacción, tarifas fijas y tarifas por servicios específicos. Desde el año 2014, los intermediarios hipotecarios están obligados a proporcionar a los prestatarios información transparente donde detallan sus tarifas y costos asociados.

Y desde 2023, con la nueva Ley Hipotecaria, los profesionales tienen que cubrir con ciertos requisitos como estar inscritos en el Registro de Intermediarios Financieros del Banco de España y obtener la certificación para ser Informador en Crédito Financiero.

Con todo esto, los brokers que aplican tarifas fijas suelen demandar entre 3.000 y 5.000 euros por sus servicios, a lo que habrá que sumar algunas comisiones y gastos que, como hemos explicado, deben aclarar de manera manifiesta.

¿Hay brokers sin comisión?

En el mercado podemos encontrar intermediarios que reciben una remuneración basada en comisiones, con cifras que se mueven entre el 1 y el 5% sobre el importe de la hipoteca conseguida, y otros, en cambio, que sí aplican tarifas fijas.

Por otra parte, también hay brokers que no cobran nada, al menos al cliente final. Algunos intermediarios alcanzan acuerdos que les permiten recibir una comisión por conseguirles clientes. Esto implica que sí hay brokers que trabajan sin comisión para los prestatarios, pero lógicamente no hacen su trabajo de manera gratuita.

Opinión sobre los brokers hipotecarios ¿Merecen la pena?

Los brókers son una figura muy recomendable para los casos en los que el prestatario no está muy familiarizado con asuntos financieros y su conocimiento en estos temas es muy bajo. Las ventajas principales que implica su contratación pasa por estar al tanto de más ofertas, pero que no sea el prestamista el que las busca, alcanzar mejores condiciones en el préstamo y acelerar todos los trámites.

No hay que dejar de lado tampoco la labor de asesoría, pues esa es una de las respuestas indirectas a la pregunta de cuánto cuesta un bróker hipotecario. En realidad no es tanto el gasto, sino la seguridad de realizar una inversión económica potente de manera segura. Por último, en algunos casos los intermediarios pueden acceder a mayor financiación cuando los ahorros no llegan a lo que solicita la entidad financiera.

La contrapartida de los brokers es que hay que valorar bien sus servicios y ver si merece la pena su contratación, pues puede que no ofrezcan condiciones para el préstamo tan positivas como las que se obtendrían al actuar por libre. Del mismo modo, no todos estos profesionales trabajan con todos los bancos ni están al tanto de todas las opciones disponibles en el mercado. Finalmente, hay brokers que no son buenos profesionales o que no tienen suficiente experiencia en el mercado.

Principales funciones de los intermediarios hipotecarios

Ya sabemos qué es y cuánto cuesta un asesor, pero, ¿sabemos qué hace un bróker hipotecario? En esencia, su labor es facilitar el proceso de obtención de una hipoteca para la compra de una vivienda o una finca. Actualmente, su popularidad está creciendo ya que muchas familias tienen dudas sobre cómo calcular los intereses de una hipoteca.

Una vez contratado, sus funciones van desde la asesoría inicial, que incluye la comparación de ofertas, hasta la presentación de solicitudes y la negociación con las entidades financieras. Como intermediario, adquiere el papel de representante de su cliente hasta el cierre del préstamo.

El papel de los brokers hipotecarios gana enteros porque son figuras que descargan de trabajo y preocupaciones a los clientes que solicitan préstamos de cuantía elevada. La decisión de contratar a un profesional de este tipo está siempre en manos del cliente final, que deberá decidir si los servicios prestados pueden o no resultarle útiles.