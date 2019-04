El colegio San José (antiguas Hijas de San José) cumple en este 2019 sus bodas de oro en su actual sede, unas instalaciones cedidas en 1969 por el Ayuntamiento jerezano a la congregación para seguir desarrollando su labor educativa, iniciada en 1951 en el barrio de La Plata. Por este motivo, el centro ha programado para esta semana, concretamente para hoy, mañana y el sábado, una serie de actos con los que pretende conmemorar estos 50 años.

Se trata pues de un homenaje de reconocimiento por estos años de dedicación a la labor educativa, una labor sustentada en unas señas de identidad propias, es decir, servicio, trabajo pastoral y compromiso social con la ciudad.

Javier Fernández, fundador de la Fundación Xafer, entidad que desde el pasado año dirige el colegio, reconoce, en relación a este aniversario que “hemos querido respetar lo que ha propuesto la comisión organizadora, un grupo de 21 personas en la está incluida toda la comunidad educativa, y donde encontramos ex alumnos; ex miembros del Ampa y ex profesores”.

La programación arrancará hoy a partir de las 18.30 con una mesa redonda en la que participarán antiguas alumnas y actuales madres del colegio. También se inaugurará una exposición de fotografías donde se recogen momentos vividos por todos los grupos que han formado, y forman parte, de la comunidad educativa durante estos cincuenta años de existencia.

Mañana, por la mañana se llevará a cabo la tradicional procesión de San José con alumnos del centro, y por la tarde, de nuevo a las 18.30 horas, habrá una nueva mesa redonda con personas destacadas dentro del mundo del deporte, que han formado parte del colegio.

Finalmente, el sábado, a las 11.30 horas, se celebrará una eucaristía de acción de gracias por estos 50 años en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar. A continuación, habrá un acto institucional, concluyendo la actividad con un ágape y un rato de convivencia. Además, está programada una actuación de alumnos de baile de la Academia Susana Chacón.

A punto de cumplir un año al frente del centro, Javier Fernández, fundador de la Fundación Xafer, valora positivamente “todo el trabajo realizado”, principalmente porque “nos habíamos propuestos un plazo de dos a tres años para empezar a funcionar como queríamos, y lo hemos hecho en el primero”.

A nivel de infraestructura, el colegio ha tenido una importante reforma, “sobre todo en la parte de Infantil”, aunque también se ha dotado material de informática y pizarras digitales en todo el centro”.

Del mismo modo, desde la Fundación se ha agradecido “la predisposición por parte de la comunidad educativa, del Ampa y de los padres y madres”, pero también “del equipo docente, que ha comenzado a renovar la metodología y actualizar procedimientos”.

El grado de satisfacción, según apunta Fernández, “es alto, porque así nos lo indican las auditorías de calidad que tenemos que hacer continuamente por ley”, y “eso para nosotros es muy importante”.