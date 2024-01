Seis consejos de la Policía Nacional para evitar estafas en internet

La Policía Nacional ha publicado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar estafas en internet tras la última operación desarrollada en Algeciras contra una organznización criminal especializada en los fraudes on line.

Resulta que la red delicitva estaba formada por un clan familiar con ramificaciones en el restos del territorio nacional. La investigación ha finalizado con la detención de nueve personas como presuntos autores de un delito de estafa y pertenencia a organización criminal.

Los detenidos realizaban ofertas fraudulentas a través de una aplicación de compra y venta de segunda mano por internet, aflorando durante la investigación un total de 119 víctimas, con un perjuicio económico total causado de 63.035,75 euros.

La investigación tiene se inició en el mes de diciembre del año 2022, al no cesar la recepción de denuncias provenientes de otras plantillas policiales, ya que la mayoría de las retiradas de efectivo del dinero estafado se realizaban desde cajeros automáticos ubicados en la calle Radio de Algeciras.

Tras seis meses de investigación se identificó a grupo criminal organizado especializado en la comisión de estafas por internet. Además, se han hallado indicios racionales de criminalidad sobre la participación de otros investigados y otras cinco personas que habrían actuado como mulas del dinero estafado.

En cuanto al modus operandi de dicha organización, se ha podido detectar que operaban a través de páginas web y Apps de internet, ofertando teléfonos móviles de última generación y video-consolas, a un precio que oscilaba entre los 500 y 600 euros, muy por debajo de su precio de mercado.

De esta forma captaban a sus víctimas, con las que contactaban telefónicamente a través de una aplicación de mensajería instantánea, para mandar imágenes de dichos artículos de electrónica, ganándose la confianza de estos. Igualmente, usurpaban la identidad de dichas víctimas, enviando fotografías de sus DNI, habiendo propiciado en algunas ocasiones que las acciones policiales y judiciales hayan sido dirigidas contra éstas.

En ocasiones realizaban envíos desde correos para que las víctimas abonasen el precio solicitado por el terminal telefónico, el cual nunca llegaron a recibir.

Finalmente se estableció un dispositivo policial en el que participaron 70 agentes de Policía Nacional, practicándose 4 entradas y registros en la localidad de Algeciras y procediendo a la detención y puesta a disposición judicial de los investigados, incautándose un vehículo automóvil y una motocicleta, 15 teléfonos móviles (entre ellos los utilizados para estafar), un ordenador de mesa, una tablet, 4 dispositivos de almacenamiento SSD, un TPV, un Walky y 1000 euros en efectivo.

Consejos a la ciudadanía

La Policía Nacional, alerta a quienes de buena fe ofertan productos en páginas web de compra venta de artículos entre particulares, a la hora de facilitar copias de los documentos de identidad donde aparecen datos reservados de carácter personal (p.ej. Facturas de compra, documentos de garantía, etc), ya que dichos documentos pueden ser usados posteriormente para estafar a terceros, haciéndoles pasar por los falsos vendedores. E igualmente, alerta a los compradores de buena fe en este tipo de portales, para que adopten las siguientes medidas de seguridad:

1. En Internet, no todo es lo que parece. Es fácil y gratis dar de alta uno o cientos de anuncios en determinadas páginas web…, o realizar un perfil falso, o abrir uno o cientos de correos electrónicos…, por lo que no debe bastar con ver una imagen y dar por hecho quién está detrás... El estafador acecha tras un perfil de imagen pública “inocente”. Hay que superar la barrera tecnológica y seguir al sentido común: si al ver los anuncios piensas “! Demasiado bonito para ser verdad, es que no es verdad !” (ya sea: por un precio muy ventajoso; porque el vendedor te lleva a su terreno y trata de imponerte sus condiciones; porque …

2. Comprobar las características del anuncio: asegúrate que el mismo anuncio no figura en otras webs, p.ej. Mediante la búsqueda de imágenes de tu navegador en otros portales. La imagen del artículo ofertado podrás buscarla en internet, y comprobar si figura el mismo anuncio a nombre de una persona distinta, con datos de contacto distintos, a otro precio, etc.

3. Igualmente, comprueba en Internet el número de teléfono de contacto del vendedor, su identidad o su correo electrónico. Muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros, y alertan a otros para que no caigan en las estafas de quienes hayan podido facilitar dichos datos como contacto.

4. Nunca facilitar a través de las redes sociales, copias de documentos de identidad para comprar ningún artículo o contratar ningún servicio. Tampoco un selfie, sosteniendo esos documentos. Los estafadores se justifican con que necesitan esa información con cualquier excusa, siendo las más comunes, que se los entregues como prueba de garantía, o para la realización de un “supuesto” contrato de compra venta o alquiler, sin embargo, no debemos caer en la trampa, y debemos ser conscientes: una vez hacemos una foto de nuestro documento y lo mandamos a estas organizaciones criminales (robo de identidad), nuestros datos están a merced de los ciberdelincuentes para siempre, pudiéndolos usar para delinquir, no ya en españa, sino en el resto del mundo, porque internet carece de fronteras. Esta conducta imprudente podrá reportarles sin duda múltiples quebraderos de cabeza.

5. Nunca pagar este tipo de transacciones a través de métodos que no aportan garantías de seguimiento del dinero. Si usas estos medios, estás enviando el dinero a un desconocido, que lo sacará con absoluto anonimato, y no dispondrás de ninguna garantía de devolución. A cambio, usa y exige métodos seguros, por ejemplo entidades que retienen el dinero hasta que recibes el artículo y estás conforme con el mismo, es decir, elige siempre pagar contra reembolso; o preferiblemente escoge el trato directo con el vendedor, cara a cara.

6. En caso de que tengas que hacer una transferencia bancaria, siempre exige una cuenta bancaria en España, y antes de enviar el dinero, infórmate de que el titular de la cuenta es una persona física real (basta con ir a una sucursal y comprobar que el nombre del destinatario de la transferencia que se va a realizar coincide con la identidad del titular de la cuenta); y en el caso de giros contra reembolso, desconfía si el titular receptor del giro es distinto de la persona que realiza el trato o si es extranjero.