El Ayuntamiento de Jerez destaca su compromiso con la campaña de vacunación

Al hilo de la incorporación del Vega Veguita como punto de vacunación masiva, la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, destaca el cumplimiento del compromiso municipal de colaborar con todos sus recursos y dispositivos para agilizar la campaña de vacunación de la Junta de Andalucía.

La responsable municipal valora en un comunicado de prensa la implicación del gobierno local con el ofrecimiento de todos los espacios municipales que puedan resultar de interés para esta campaña, que desde este martes cuenta en el refuerzo del pabellón deportivo de la zona sur, con un espacio acondicionado y a la disposición de la Consejería de Salud y Familias para agilizar la vacunación en Jerez.

“Hoy ha comenzado la vacunación en el dispositivo municipal Vega Veguita. Así se cumple, y es una realidad, el compromiso de Mamen Sánchez –la alcaldesa–poniendo a disposición de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía los espacios para alcanzar ese objetivo que debemos cumplir de vacunar a la población lo antes posible”, significa Collado.

En este sentido, prosigue la delegada de Acción Social y Mayores, “el gobierno de Mamen Sánchez va a estar siempre dispuesto para colaborar por el bien de la ciudad; este Ayuntamiento cumple por el bienestar y la mejora de la salud de todos los jerezanos”.

A modo de coletilla, Collado aprovecha la ocasión para reivindicar la misma lealtad institucional a la Junta de Andalucía: “Ojalá Moreno Bonilla hiciera lo mismo con respecto a Jerez para escuchar sus reivindicaciones y demandas”, pues “no se entiende que el presidente andaluz no visite la quinta ciudad de Andalucía, que no conozca sus proyectos y necesidades, y que no atienda la invitación de la alcaldesa para sentarse a tratar temas de interés general y reivindicaciones históricas”.