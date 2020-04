La crisis del coronavirus en Jerez

La Junta informará del número de ingresados en el hospital de Jerez

La Junta de Andalucía ha anunciado que, a partir de la próxima semana, tiene previsto informar públicamente del número de casos de ingresados por coronavirus en los hospitales y distritos sanitarios de la comunidad autónoma. Hasta ahora, solo está aportando datos de contagiados por provincias por lo que no hay confirmación oficial de los ingresados en el centro hospitalario jerezano.

Acoje pide medidas para garantizar su supervivencia

Solicita que las mismas, de amplio espectro, se prolonguen más allá del estado de alarma como apoyo al centro de la ciudad y a los autónomos.

Donación de Madre Coraje al hospital

La asociación Madre Coraje ha entregado en el hospital de Jerez diversos materiales de protección para los profesionales sanitarios.

Avalancha de donaciones a la Policía Nacional

El Cuerpo Nacional de Policía no cesa de recibir donaciones en forma de mascarillas e incluso de comidas que les ayudan a hacer más llevaderas las largas horas de servicio. De lo último, unas mamparas para atender a los ciudadanos.

Vinoble ya tiene nueva fecha de celebración

Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles, retrasa un año su celebración, en concreto del 30 de junio al 1 de julio del próximo año. La organización ha consensuado con los expositores que habían reservado plaza para la XI edición de Vinoble la nueva fecha.

El paro se dispara en Jerez en 4.301 personas por la crisis del Covid-19

La ciudad registra la mayor cifra de su historia, dejando la cifra total de desempleados en 32.197.

Otro trabajador de la cartería de Amargura en cuarentena

Trabajó con el vehículo de reparto de un compañero sospechoso de Covid que después fue retirado. Duras críticas sindicales a la dirección de Zona por no desinfectar esta céntrica sede de Correos.

Los hermanos mayores se sienten "alarmados" ante las visitas del obispo José Mazuelos a los templos

El anuncio del obispo de Jerez de visitar los templos durante los días de Semana Santa sigue generando polémica y los hermanos mayores no lo ven muy claro. Por su parte, Don Juan del Río Martín, segundo obispo de la Diócesis, aboga desde sus redes sociales porque tu casa pueda "convertirse en la mejor Catedral para rezar”. Léelo todo aquí

Preocupación entre el personal y los residentes de Vitalia Home La Marquesa

Familiares y trabajadores temen una cadena de contagio colectiva que pueda provocar más casos

La "Lanzadera Conecta Empleo" de Jerez se pospone a mayo

El plazo de inscripción se amplía hasta el 4 de mayo

Segundo fallecido en el hospital y cuatro casos en la residencia La Marquesa

El martes se cierra con malas noticias al confirmarse la muerte de un anciano en el Hospital por coronavirus, segunda persona que fallece en la ciudad por la pandemia, y cuatro casos positivos en la residencia geriátrica Suite La Marquesa, entre ellos un trabajador del centro. Más información aquí

Respuesta inmediata a la petición de ‘mecenas’ para caretas

Ya son varias las empresas y personas anónimas que se han hecho eco de la petición de ‘mecenas’ para caretas.

Nace Mercadodejerez.es, una web de venta 'online' para el pequeño comercio

El Partido Popular de Jerez ha puesto en marcha una web que ofrece como plataforma para que los comercios locales puedan vender sus productos y repartirlas a domicilio. El portal, cuya dirección es www.mercadodejerez.es, estará disponible desde este 1 de abril.

Una plataforma de Jerez recoge dibujos de niños de todo el mundo para "forrar" hospitales

Las obras hay que remitirlas a través del correo unidadcorajeanimoespana@gmail.com, al colectivo creado por Juan Manuel Muñoz

La Policía Local avisa y Jerez le toca las palmas

Los agentes municipales recuerdan a los jerezanos mediante megáfonos que deben permanecer en sus casas

Mercadona reactiva la donación a comedores sociales

La cadena de supermercados ayuda en Jerez a Brote de Vida, Nuevo Ciclo y a la Cocina Solidaria 'Nuestra Esperanza de la Yedra. Mercadona refuerza así en la ciudad su Modelo Responsable durante la situación excepcional que vive el país ocasionada por el Covid-19. Más información aquí

Una cadena de contagio pone en peligro repartos de Correos

La entrega de una simple baja provoca tres aislamientos y la solicitud de cierre y desinfección de la cartería de la plaza Amargura. Las zonas afectadas por esta suspensión del reparto de Correos serán Delicias, carretera de Arcos y todo el casco viejo de Jerez. Más información aquí

Petición urgente de alimentos infantiles desde Cruz Roja Jerez

La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, que está ayudando a las familias más desfavorecidas durante la crisis sanitaria, ha informado este martes de la necesidad urgente de los siguientes productos infantiles:-Leche en polvo número 2-Potitos para comida-Cereales infantiles Aunque no de modo tan urgente, indica que también hacen falta pañales y toallitas.Cruz Roja ha señalado que las distintas organizaciones religiosas y sociales "están cumpliendo una admirable labor de búsqueda de alimentos, pero a veces nos olvidamos de que en las familias también hay bebés". Si alguien está interesado en colaborar, puede contactar con Cruz Roja en el teléfono: 605 601 717 o en la dirección de correo: mariola.pena@cruzroja.es

Sanitarios en cuarentena

La pandemia de coronavirus está mermando de forma preocupante la plantilla de profesionales de los servicios sanitarios. A los contagiados se suman los que se encuentran en cuarentena en sus domicilios por haber estado en situación de riesgo y que desconocen, además, después de días, si son positivos o no.

El ladrillo se para por completo

El nuevo decreto de paralización de la actividad no esencial tiene especial repercusión en el sector de ladrillo, que ayer procedió al cierre ordenado de todas las obras en marcha en la ciudad, salvo las de emergencia. El sector teme una cascada de quiebras si no se articulan ayudas de apoyo a las empresas y los trabajadores.

El Kiko Narváez

El Ayuntamiento coordinó la semana pasada el reparto de alimentos a unas 750 familias necesitadas de Jerez, labor que realiza con ayuda de una red de voluntarios para el reparto y que tiene su centro de coordinación en el pabellón Kiko Narváez.

Vinoble también se suspende

El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión de Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles que se celebra cada dos años en El Alcázar y cuya edición de este año estaba prevista para finales de mayo. El gobierno local busca fecha alternativa en el ya apretado calendario de lo que queda del año por el aplazamiento de eventos.

347 denuncias por incumplir el estado de alarma

La Policía Local ha denunciando desde que se decretó el estado de alarma a 347 personas por incumplimiento del confinamiento y ha procedido al cierre de 64 establecimientos sin autorización para abrir sus puertas. Por otra parte, el ayuntamiento baraja reducir los autobuses urbanos por su escaso uso por parte de la población en cumplimiento de las restricciones de movimiento.

Más controles policiales y casi 350 denunciados ya

La Policía Local y la Policía Nacional han intensificado los controles en la ciudad para velar por el cumplimiento del estado de alarma. Los agentes policiales están multando a los ciudadanos que incumplen las restricciones de movimiento, que se han visto incrementadas tras el decreto ley de la paralización de la actividad no esencial. Las sanciones oscilan entre 100 y 600 euros, y se contemplan penas de tres meses de cárcel por desobediencia y hasta cuatro año por atentado a la autoridad.

La educación del coronavirus

Los centros educativos han adaptado en estas dos últimas semanas su modelo de aprendizaje

La provincia suma 41 nuevos casos de coronavirus

La cifra es inferior a la registrada en los últimos dos días (58 y 49). El total de contagiados asciende a 447

La Infantería de Marina y la UME continúan con las labores de control y desinfección en Jerez

La Infantería de Marina ha desplegado en distintas zonas de la ciudad patrullas compuestas por efectivos del Tercio de Armada y del Tercio Sur en las localidades de Cádiz, Chiclana, Conil, Jerez, San Fernando y Vejer, conforme a las instrucciones de ejecución de la Operación BALMIS y previa notificación y coordinación con las autoridades locales afectadas. Un total de 28 vehículos han realizado la labor seguridad, control y desinfección de distintas zonas.

Superados los 60 pacientes ingresados en el hospital de Jerez por coronavirus

Más de 60 pacientes están ingresados ya en el hospital de Jerez por el coronavirus.De ellos, siete permanecen en la UCI y 55 están hospitalizados en las plantas que se han habilitado para estos enfermos, aunque 18 están pendientes de confirmación. Sólo el pasado viernes se produjeron 11 ingresos nuevos.

El confinamiento hace caer las ventas de Mercajerez un 35%

La causa reside en que la población compra más en supermercados que en tiendas de barrio.

Manual del autónomo para sobrevivir al coronavirus y no quebrar en el intento

El jerezano Eduardo Flores, CEO de 'Mi director financiero', ofrece a las empresas una serie de pautas frente a la paralización económica por la crisis del coronavirus.

Una familia con una niña con autismo: "Nos sentimos apedreados"

Los padres de una niña de 10 años relatan los problemas que se encuentran cuando uno de ellos acompaña a la pequeña, con autismo severo, a dar un paseo

La provincia registra ya más 400 casos de coronavirus

El número de contagiados aumenta en 58 en un día. 156 personas permanecen ingresadas mientras 243 están en seguimiento activo.

Buenos días, este sábado 28 de marzo se cumplen dos semanas de la declaración del estado de alarma que, recordemos, ha sido prorrogado otros quince días más.

Hasta la noche de este viernes, el hospital de Jerez registraba once nuevos ingresos mientras que el número de pacientes internados en la UCI ascendía a siete. En planta permanecen 55 personas, aunque 17 de ellas están pendientes de confirmar el contagio.

En cuanto a la meteorología, según predice la AEMET para Jerez, la jornada presentará cielos nubosos con probabilidad de lluvia pero escasa en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7º de mínima y los 19º de máxima. Los vientos tendrán dirección sur y sudeste en la tarde noche, soplando a 10 km/h.

El hospital de Jerez adapta sus espacios asistenciales para hacer frente a la agudización del Covid-19

Cuatro plantas del edificio que alberga la Unidad de Infecciones, que se encuentra en aislamiento, se han destinado para ingresar a este tipo pacientes, tanto en estudio como afectados por el virus. Además, la UCI del Hospital Universitario de Jerez, con 17 boxes individuales, ha ampliado el número de puestos utilizando la zona anexa, área de Intermedios, que supone contar con 9 puestos más. Además, ya contempla, en caso necesario, ampliar esta capacidad en 18 puestos más utilizando áreas de recuperación quirúgica.

Homenaje a los trabajadores sanitarios del hospital San Juan Grande

Varias ambulancias acuden al centro hospitalario haciendo sonar sus sirenas para agradecer la labor de los médicos.

Un total de 3.700 profesionales conforman el área sanitaria de Jerez contra el coronavirus

La Delegación Territorial de Salud y Familias y las direcciones de los centros agradecen públicamente el esfuerzo del personal tanto sanitario como de de gestión y servicio.

Roban alimentos para familias necesitadas en el CEIP Luis Vives

El centro denuncia que es la cuarta vez que sucede y piden a Educación más medidas de seguridad

Aseguran que, a pesar de la situación, la entrega de alimentos está garantizada

¡Buenos días! comenzamos este viernes 27 de marzo recordando el grave incendio que se registró ayer por la tarde en una vivienda de la barriada de Santo Tomás, en el que resultaron heridos un menor y tres adultos tras arder un cuarto de contadores.

Por lo demás, hoy se cumplen dos semanas del cierre de los colegios y mañana, los catorce días de la declaración del estado de alarma, prorrogados hasta el sábado 11 de abril.

En cuanto al parte meteorológico, la AEMET prevé en Jerez una jornada más fresca que la de ayer pero con cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas caen ligeramente, hasta los 8º de mínima y los 17º de máxima. El viento será cambiante, soplando del oeste en las primeras horas del día, del suroeste en las centrales y del sudeste por la tarde noche a una velocidad de 10km/hora.

Cerca de 50 pacientes están ingresados en el hospital de Jerez

El hospital de Jerez tenía ingresados en la mañana de este jueves a cerca de 50 pacientes por coronavirus. De ellos, seis se encontraban en la UCI, aunque dos de ellos están pendientes de confirmación. En las plantas hay 42 pacientes, de los que cuatro son de momento casos sospechosos.

La Fundación Alalá se vuelca con la ayuda a familias necesitadas

La Fundación Alalá ha sido una de las entidades que se ha volcado en la ayuda a las familias con escasos recursos que están viviendo en peores condiciones el confinamiento obligado por el estado de alarma. ‘Alalá’ se ha puesto a disposición del Ayuntamiento y ha donado una aportación económica de 22.000 euros destinados a la compra de alimentos y productos básicos.

Dos policías locales más son puestos en cuarentena

Otros dos nuevos agentes de la Policía Local de la ciudad se encuentran en cuarentena domiciliaria. Ambos son sospechosos de haberse contagiado por lo que el número dentro de la plantilla del O92 asciende en la actualidad a 11.

Ikea dona más de 10.000 mascarillas al hospital y al Ayuntamiento

La tienda de IKEA en Jerez ha entregado al hospital y al Ayuntamiento más de 10.000 mascarillas de protección que la compañía encontró en el almacén de su establecimiento. Junto con las cerca de 6.000 mascarillas para el hospital, se han incluido también 200 gorros desechables y 46 de los impermeables 'Frekvens.

El Ayuntamiento prepara una moratoria en el pago de viviendas de Emuvijesa

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, tiene previsto aprobar una moratoria en el pago de viviendas propiedad de esta mercantil para los meses de abril, mayo y junio a aquellas familias que así lo soliciten y que se estén viendo afectadas económicamente por la actual crisis sanitaria, acreditando tal situación.

Las entradas para el Gran Premio de España en Jerez seguirán siendo válidas

El Circuito dice que "tan pronto se confirme la nueva fecha, se informará a todos los aficionados que realizaron su compra a través de nuestro canal oficial de venta"

Aplazado el Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez

Dorna hace oficial que la carrera prevista para el 3 de mayo se pospone a una fecha aún por decidir.

Los sanitarios del hospital de Jerez atrapados en Uzbekistán están ya de regreso

Este jueves aterrizarán en Alemania y mañana a Barcelona y Sevilla.

Desalojan el albergue municipal para acoger a los sin techo del Vega Veguita

Trasladan al Hogar San Juan a 32 usuarios, indignados por exponerlos a un posible contagio.

Buenos días, comenzamos este jueves 26 de marzo de 2020 con la confirmación de la prórroga del estado de alarma hasta el sábado 11 de abril tras el respaldo del Congreso de los Diputados anoche en una sesión que acabó ya de madrugada.

Además, hoy finaliza el plazo de una semana que Sanidad dictó para el cierre de hoteles y el desalojo de clientes. Asímismo, Un total de 2 hoteles jerezanos, (Life Astuto Boutique y Life Apartments Guadalete) podrán alojar a personal de los servicios esenciales durante el periodo de alarma y estarán también disponibles para aquellas personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores o dependientes.

En cuanto al tiempo, la AEMET pronostica en Jerez una jornada con cielo despejado, sin riesgo de lluvia y temperaturas que rondarán los 10º de mínima y los 20º de máxima. Los vientos será de componente oeste con una velocidad de 25 km/h, tendiendo a amainar por la tarde.

Luis Oliver, ingresado con coronavirus en Madrid

Luis Oliver, ex presidente del Xerez CD, está ingresado en un hospital de Madrid desde el pasado fin de semana y ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Oliver tiene antecedentes por problemas cardíacos, lo que le convierte en población de riesgo ante el Covid-19.

Los test en el coche, con cita previa

Los médicos insisten en el que los test que se están realizando con sintomatología previa a personas en su propio coche en el acceso al Hospital sólo se pueden realizar con cita previa. Este tipo de test están destinados especialmente a personal de servicios esenciales. El personal médico recuerda que estas pruebas solo pueden ser solicitadas desde los servicios de medicina preventiva y epidemiología del hospital. No pueden pedirse por parte de los médicos extrahospitalarios ni por los propios usuarios.

Trabajadores de Renault entregan 50 máscaras al hospital

Trabajadores de Renault de Sevilla remitieron este miércoles las 50 máscaras al hospital de Jerez. Están fabricando máscaras y respiradores con tecnología de impresión en 3D en las fábricas de Valladolid y Sevilla. Empezaron a trabajar 6 personas y ya son más 30.

Tres policías locales están infectados por Covid

Otros nueve agentes municipales se encuentran en aislamiento domiciliario

Sigue la recogida rápida de muestras para el coronavirus en el hospital de Jerez

Se realizan previa cita y fundamentalmente a personal de servicios esenciales

Testimonio de una médico jerezana durante esta crisis del coronavirus

"Para evitar infectarme con mi única bata, no comí, no bebí y por supuesto no me quité la mascarilla". La doctora alerta: "Estamos viendo gente joven muy fastidiada por el coronavirus"

Dos apartamentos turísticos de Jerez darán hospedaje a trabajadores

Dos apartamentos turísticos, el Life Astuto Boutique de la calle Chancillería y el Life Apartment de la calle Guadalete han sido incluidos dentro de los establecimientos de hospedaje donde podrán alojarse trabajadores que realicen labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y obras, suministro y transporte de servicios esenciales durante esta crisis provocada por el coronavirus.

Guadalcacín desinfecta sus vías urbanas

Operarios municipales y voluntarios han comenzado a primera hora de esta mañana con las labores.

Homenaje de la Policía Nacional en el hospital

Os dejamos aquí el vídeo grabado anoche por Vanesa Lobo en el que la Policía Nacional acudió al hospital de Jerez para homenajear a los trabajadores sanitarios y animar a los pacientes ingresados.

Buenos días, Hoy es miércoles 25 de marzo y afrontamos el undécimo día de confinamiento desde que se declarara el Estado de Alarma por el Gobierno de España.

Precisamente, esta tarde el Congreso de los Diputados acogerá el pleno en el que se debata y apruebe la vigencia del Estado de Alarma hasta el próximo 12 de abril.

En cuanto a las previsiones meteorológicas para Jerez, la Aemet prevé una jornada con cielos nubosos aunque lluvia escasa por la mañana que dejará paso a una tarde despejada.

Las temperaturas caen un par de grados con respecto al martes, registrando 8º de mínima y 18º de máxima. Los vientos soplarán del Sudeste a primeras horas de la mañana rolando a Sur por la tarde, a una media de 15 km/hora.

El SAS reorganiza la atención primaria ante la falta de personal

Cierra consultorios rurales y concentra servicios en centros del Jerez Urbano ante la falta de personal, asegurando que es algo "puntual" mientras dure la crisis. El Hospital anuncia que tiene preparada una cuarta planta "por si hace falta". Lee aquí cómo queda el nuevo mapa sanitario

Homenaje de la Policía Nacional a los sanitarios

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Jerez han realizado a última hora de la tarde un homenaje con sus vehículos al personal sanitario ante el Hospital, como ya hicieran los del Cuerpo de Bomberos.

El 'Kiko Narváez' atenderá las necesidades diarias de 150 familias

El polideportivo, habilitado como Centro Operativo, recibe las donaciones de alimentos por parte del tejido empresarial, social y de particulares para atender la demanda de los necesitados

El vecindario, la mejor red social

Cruz Roja y Protección Civil y Emergencias lanzan la campaña #YoHagoPorTi para impulsar la solidaridad con los vecinos más vulnerables

El Zoo publica visitas guiadas en internet para acercarlo a las casas

Con el lema #ElZooencasa el objetivo es que las familias no pierdan el contacto con las instalaciones

Flamenco Body Form en el hospital de Jerez

Varios sanitarios del centro hospitalario practican en su descanso esta modalidad de fitness que contribuye a aliviar su dura jornada laboral

Buenos días, la jornada de este martes 24 de marzo estará pasada por agua y es que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Jerez, la lluvia caerá durante prácticamente todo el día. Los cielos estarán nubosos durante la mañana, pasando a cubiertos conforme avance el día. Las probabilidades de que llueva caerán a un 70% a partir de las 18:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10º de mínima y los 20º de máxima. El viento será de componente sur, flojo, aunque ganará un poco de fuerza por la tarde noche cuando alcance los 10 km/h.

La información destacada de la mañana tiene que ver con una de las principales vías de comunicación de la ciudad:

El aeropuerto de Jerez, sin vuelos

Todas las compañías han cancelado las conexiones con el aeródromo jerezano. El último vuelo aterrizó en Jerez el domingo procedente de Madrid

El hospital de Jerez utiliza ya la planta de Pediatría para coronavirus

El hospital de Jerez sigue adaptándose al incremento de ingresos de pacientes con coronavirus. De hecho, además de las camas de la unidad de Infecciosos, se está utilizando ya la planta de Pediatría, que se encuentra debajo de la anterior, en el edificio del hospital Materno-Infantil.

Fallece el ganadero Borja Domecq Solís por coronavirus

El ganadero Borja Domecq Solís ha fallecido en el Hospital de Mérida a los 75 años de edad víctima del coronavirus. Nacido en Pamplona aunque jerezano de pura cepa, era el propietario de la emblemática ganadería Jandilla.

Medio Ambiente intensifica las labores de desinfección

El Servicio de Medio Ambiente ha intensificado las labores de limpieza y desinfección “como medida de refuerzo dentro de la actuación general de desinfección y limpieza que está acometiendo en la ciudad por causa de la crisis sanitaria.

En concreto, esta semana se han iniciado las labores de desinfección con solución fitosanitaria especial en el parque del Retiro, Estancia Barrera, Boulevard de La Marquesa, San José Obrero y parque de La Igualdad ubicado en la barriada Santo Tomás de Aquino del Distrito Sur.

El Ayuntamiento prioriza la atención social desde la coordinación de diferentes dispositivos municipales

El Ayuntamiento coordina todos los recursos municipales "para priorizar la atención social y la atención a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad". Desde la Delegación de Acción Social y Mayores agradecen la colaboración de todas las familias que están utilizando los servicios telemáticos establecidos, "y que serán atendidas con toda la agilidad que la situación permita".

Cáritas inicia una campaña solidaria para atender a las personas vulnerables al coronavirus

Cáritas ha iniciado una campaña a nivel nacional, y por ende reflejada en Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, para buscar recursos de cara a a atender a las personas más desfavorecidas durante esta crisis del coronavirus. De igual forma, más allá de la captación de recursos, esta campaña se marca también como objetivo la sensibilización de la sociedad sobre el impacto que esta crisis y en el apoyo a las personas vulnerables.

Colas en la mayoría de los supermercados de la ciudad

El comienzo de la semana y el anuncio de ampliación del estado de alerta por quince días más ha aumentado la asistencia en este lunes

Suspendidos los test de coronavirus que se iban a hacer en el campus de la UCA

Los test de coronavirus que iban a llevarse a cabo desde la mañana de hoy el párking del Campus de la Asunción de la Universidad de Cádiz han quedado en el aire tras el enfado de la Consejería de Salud con los responsables de la UCA.

La plantilla de limpieza del hospital denuncia falta de protección

Un compañero del servicio es uno de los últimos pacientes ingresados en la UCI y otra compañera está en cuarentena

El comité denuncia que, en muchos casos, están trabajando sin mascarillas

Suspendida la romería del Rocío 2020

La hermandad Matriz de Almonte comunica también la suspensión y todos los actos previos

Para Joaquín Vallejo, hermano mayor del Rocío de Jerez “es el momento de rezar y no de pensar en la romería”

Acoje solicita más ayuda, económica y de material, para seguir elaborando mascarillas

La Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, Acoje, solicita materia prima para elaborar mascarillas y batas para el estado de alarma.

Noticia que nos llega desde la Sierra: El sector de la piel de Ubrique se pone a disposición del Gobierno para hacer mascarillas

La marroquinería estima que podría llegar a producir 15.000 cada día

Buenos días, arrancamos este lunes 23 de marzo la segunda semana de confinamiento con la noticia de que el Gobierno de España prorrogará 15 días más el estado de alarma por el coronavirus.

El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no contempla restringir más la economía del país, como han pedido algunos líderes autonómicos, entre ellos el del presidente andaluz Juanma Moreno, que anunció la adquisición de otras tres millones de mascarillas quirúrgicas para garantizar el abastecimiento a los profesionales sanitarios.

En lo que respecta a nuestra ciudad, el fin de semana dejó el despliegue de controles de la Policía Nacional y Local para evitar los desplazamientos no permitidos y sin jutificación alguna. Lo cierto es que, como se aprecia en la galería gráfica de Pascual, las calles estuvieron prácticamente vacías.

El parking del Campus de La Asunciónm habilitado desde el lunes para tomar muestras de Covid-19

El párking del Campus de la Asunción de la UCA comenzará a ser utilizado a partir del lunes 23 de marzo por el personal sanitario del Hospital de Jerez para llevar a cabo las pruebas de detección del coronavirus (Covid-19) desde los vehículos previa cita previa desde el hospital. Se tratará de una zona limitada por cuestiones preventivas.

La iniciativa ha sido gestionada por la Delegación del Rector en el Campus y plena colaboración de la UCA con las autoridades y profesionales sanitarios durante este estado de alarma.

El hospital recoge muestras para detección del Covid-19 desde el coche

El hospital de Jerez ha puesto en marcha desde esta mañana un dispositivo para recoger muestras y detectar el Covid-19 desde el coche. En este caso, al que sólo se puede acceder mediante cita previa tras haber comunicado telefónicamente su estado, se efectuará únicamente a una única persona, que deberá personarse dentro del vehículo.

Los coches deberán entrar por debajo del acceso del edificio del Materno-Infantil donde el personal sanitario le estará esperando con los equipos de protección para la toma de muestras.

Nuevas donaciones al hospital de Jerez

El farmacéutico Juan Carlos Herrera, de 'Elboticarioencasa.com' ha hecho entrega este viernes de más de medio millar de mascarillas con filtro SSP2 al hospital de Jerez. Una donación que ha sido recibida con satisfacción y aplausos por personal del centro hospitalario en la puerta de Urgencias. "Hemos conseguido estas 525 mascarillas y hemos querido donarlas cuando hemos visto la necesidad que tenían en el hospital", asegura.

Las personas con autismo pueden salir a la calle durante el estado de alarma

Sanidad permite expresamente las salidas terapéuticas durante el estado de alarma para quien tenga alteraciones conductuales. Autismo Cádiz asegura que esta medida supondrá para algunas familias "alivio e incluso seguridad física"

El Ayuntamiento habilita el pabellón Kiko Narváez para donaciones de comida

El Ayuntamiento de Jerez ha habilitado desde este viernes el pabellón Kiko Narváez, en La Granja, para que sea utilizado como centro de recepción y distribución de alimentos para familias necesitadas durante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Acoje busca voluntarios para hacer mascarillas en casa

La asociación de comerciantes Acoje también ha puesto en marcha una campaña para buscar voluntarios que, desde sus casas, realicen mascarillas para donarlas a los denominados "colectivos prioritarios".

La Feria del Caballo se celebrará del 10 al 17 de octubre

Es la fecha propuesta por el gobierno y consensuada con el sector empresarial, pero está a expensas de la actual situación de crisis sanitaria

Infantería de Marina prorroga su vigilancia en Jerez

La Infantería de Marina continúa desplegada en Jerez. Este viernes las patrullas, que están compuestas por efectivos del Tercio de Armada y del Tercio Sur, acudieron a nuevas localidades de la provincia, caso de San Fernando, Arcos de la Frontera, Paterna de Rivera y Prado del Rey. Centraron sus vigilancias en el hospital de Jerez así como en su entorno.

Conciertos en pijama

Los jerezanos Juan Cid y David DeMaría participan en el festival #YoMeQuedoEnCasa que se celebra desde este viernes hasta el domingo

González Byass pone a disposición del Gobierno sus tres plantas de elaboración de alcoholes

Ofrece sus recursos en Jerez, Chinchón y Tomelloso para elaborar alcohol sanitario y gel hidroalcohólico

"La plaza está abierta, ven a comprar al centro"

El Ayuntamiento de Jerez ha hecho público esta semana un comunicado en que informa que los mercados de abastos de la ciudad (el central, el de la zona sur y el de La Plata) permanecen abiertos a la ciudadanía.

!Buenos días! Hoy, 20 de marzo entramos en la primavera. De hecho, ya disfrutamos de la nueva estación desde las 04:50 horas de este viernes. Atrás dejamos un invierno marcado por la crisis del coronavirus y, en el apartado meteorológico, especialmente seco para Jerez. La lluvia de estos días rompe con dos meses de sequía, así que el agua anunciada para este fin de semana aliviará, en parte, la situación de los embalses en la provincia, que siguen al 50% de su capacidad.

En cuanto a las previsiones del tiempo, recuerden que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en Jerez precipitaciones para toda la jornada de este viernes, especialmente abundantes por la tarde noche por lo que activará la alerta amarilla por lluvias entre las 21:00 horas y la medianoche en la que se anuncian hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La temperatura mínima rondará los 11º mientras que la máxima caerá a los 21º. Los vientos soplarán del sudeste a media de 25 km/hora y rolarán a suroeste por la tarde a 20 km/hora.

Ampliación del periodo voluntario para pagar impuestos

El gobierno municipal ha aprobado una ampliación del periodo de pago de los impuestos municipales. Así, la fecha límite para pagar el primer semestre de impuestos tales como el IBI, el 'sello' de circulación o la entrada de carruaje se ha establecido en el 31 de agosto.

Mientras, durante los dos próximos meses el Ayuntamiento no pasará las cuotas de los planes personalizados de pago. Ahora bien, las cuantías pendientes de abono se incluirán de manera prorrateada en los siguientes meses.

Qué hacer con la basura de los contagiados

Son muchas las dudas que se plantean los ciudadanos sobre cómo actuar mientras dure el confinamiento, entre ellas, si hay que tomar precauciones especiales a la hora de tirar la basura.

Aumenta el número de sanitarios contagiados en el hospital de Jerez

Los contagios por coronavirus del personal sanitario del hospital de Jerez siguen produciéndose.

El jueves 19 de marzo en imágenes

Así transcurre esta jornada en la ciudad. Fotos: Pascual

Así sonaban las campanas de la Catedral a la hora del Ángelus

A las doce del mediodía sonaban muchas torres y espadañas desde los distintos templos jerezanos

La Infantería de Marina se despliega en Jerez

La Armada remite a la ciudad un pelotón de infantes a bordo de cuatro todoterrenos y un coche de patrulla de la Policía Naval

Cómo se vive el encierro por el coronavirus en Afanas Jerez

Afanas Jerez cuenta con dos servicios residenciales: una residencia de adultos para personas con discapacidad intelectual y una residencia de gravemente afectados, donde conviven adultos con discapacidad intelectual que presentan grandes necesidades de apoyo

El Rey llama a la unidad y también aplaude a los sanitarios

Aquí os dejamos la crónica del discurso que ofreció el rey Felipe IV anoche por la crisis del coronavirus: "Hay que resistir, hay que vencer", clama Felipe VI en un discurso en el que ha llamado "primera línea de defensa" a los profesionales españoles de la salud

La Junta ofrece el albergue de Inturjoven para las personas 'sin techo'

La Consejería de Igualdad ha puesto a disposición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) la red de albergues Inturjoven para acoger a las personas sin hogar que no estén contagiadas o que no tengan síntomas de coronavirus. En el caso de Jerez serían 166 plazas que vendrían a solucionar el problema que actualmente tiene el Ayuntamiento, ya que el albergue municipal se encuentra completo y sin capacidad para asistir a más personas, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y de salud pública que sobre todo en esta situación se deben adoptar.

El Ayuntamiento busca soluciones para los 'sin techo' que aún están en la calle

Al margen de las personas autorizadas para circular por la calle por motivos de trabajo, compras de alimentación y otras contingencias contempladas en el decreto del estado de alarma, sorprende aún ver por las calles de Jerez a personas 'sin techo', para las que el Ayuntamiento está tratando de encontrar una solución.

El gobierno no suspenderá la zona ORA para no indemnizar a la empresa concesionaria

El Ayuntamiento jerezano no va a suspender el pago obligatorio por aparcar en las calles del centro de Jerez, la conocida como ORA o zona azul, durante el tiempo que dure la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus.

Nuevas denuncias por estar en la calle sin justificación

Desde el pasado lunes, la Policía Local ha denunciado a 56 personas por estar en la calle sin motivo justificado. Asimismo ha detenido a un individuo por desobediencia y resistencia a la autoridad, y ha ordenado el cierre de 29 establecimientos (comercios, bares y cafeterías) cuya apertura no está contemplada, de cinco kioscos de golosinas y de dos peñas recreativas en distintas zonas de la ciudad.

Vídeo desde Urgencias del Hospital de Jerez con el personal sanitario

El personal de Urgencias del Hospital de Jerez, al igual que sus compañeros del Materno Infantil, ha grabado un vídeo para agradecer el apoyo de la ciudadanía en estos momentos tan complicados. Además, los trabajadores se suman a la campaña en redes sociales que anima a todos permanecer en sus hogares #QuédateEnCasa

Colas en las oficinas de Correos, manteniendo la distancia de seguridad

Entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias está la de mantener una distancia de seguridad para minimizar el riesgo de contagio, que sería mínimo de un metro; cómo respetan estos usuarios del servicios de Correos en Jerez, en la calle Cerrón. Foto: Pascual

Fundación Albor dona 10.000 guantes, 2.000 mascarillas y 400 batas desechables

La Fundación Albor Cádiz dona todo el material sanitario que almacenaba a los centros de salud de Jerez, para contribuir a la protección de los profesionales sanitarios y a los pacientes de posibles contagios por coronavirus.

Las tres diputadas jerezanos en el Congreso —Eva Bravo (PSOE), María José García-Pelayo (PP) y María del Carmen Martínez (Ciudadanos)— están siguiendo desde sus respectivas casas el pleno donde está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de las medidas puestas en marcha ante la crisis del coronavirus.

El gobierno municipal de Mamen Sánchez ha asegurado que el Ayuntamiento de Jerez está realizando "un importante esfuerzo" para garantizar los servicios públicos "abordando una profunda reorganización temporal de las áreas de trabajo y del personal que ha de desarrollar las diferentes funciones".

Emotivo vídeo desde Urgencias del Materno Infantil del Hospital de Jerez

El personal de Urgencias del Materno Infantil del Hospital de Jerez agradecen las muestras de cariño a los trabajadores sanitarios y recuerdan a los ciudadanos #QuédateEnCasa para facilitar la lucha contra el coronavirus ¡Qué grandes!

¡Buenos días! Arrancamos esta fresca mañana de miércoles con el parte de la AEMET para esta jornada en la que tedremos alerta naranja por fuertes vientos en la campiña jerezana y demás se prevén cielos poco nubosos, con escasas probabilidades de lluvia y temperaturas en ascenso, que irán desde los 10º de mínima hasta los 22º de máxima.

Os recordamos la esperanzadora noticia que llegó anoche desde China:

El Gobierno chino ha autorizado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna que asegura haber desarrollado "con éxito" para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía Covid-19.

Un paciente con coronavirus ha ingresado este martes en la UCI del hospital de Jerez, con lo que se elevan a dos los casos con positivo confirmado en cuidados intensivos en la provincia, ambos ingresados en el centro hospitalario jerezano.

Ingrid Campuzano canta desde el balcón para sus vecinos durante el encierro por el coronavirus

Ingrid Campuzano se ha unido a la comunidad de músicos que pone banda sonora al encierro por el coronavirus, lanzándose el pasado domingo a abrir su balcón para sus vecinos de la urbanización Jardines de Santo Domingo.

Majorel, reapertura tras una limpieza profunda

Los trabajadores del ‘call center’ Majorel se incorporaron este martes a primera hora de la mañana a sus puestos de trabajo, después de que la empresa acometiera durante la madrugada amplias labores de limpieza y de reestructuración de sus servicios.

Cabe destacar que la empresa ha prescindido de los trabajadores de las ETT y ha suprimido el servicio de comedor para evitar concentraciones de personas.

El número de viajeros en los autobuses urbanos se redujo notablemente en la jornada de este lunes, primera jornada laboral tras decretarse el estado de alerta por la crisis del coronavirus. El servicio público de transportes fue apenas utilizado por 400 personas cuando lo habitual es que haya unos 20.000 viajeros diarios en un día laborable.

Apela a la "responsabilidad" de los usuarios a mantener la sostenibilidad del servicio

Se ordena el cierre de cuatro comercios que no prestan servicios esenciales

Se trata de un anciano de 84 años que estaba ingresado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

El anuncio ha sido realizado por la alcaldesa a primera hora de la mañana.

Detallazo con el servicio de Urgencias del Hospital de Jerez

La pizzería 'La Tractoría' de Guadalcacín lleva más de 30 pizzas para los sanitarios de Urgencias que trabajan a destajo estos días. ¡Enhorabuena por el detalle y ánimo a todos los sanitarios!

CSIF insiste en denunciar la falta de ambulancias medicalizadas en Jerez

El sindicato CSIF ha denunciado la grave falta de ambulancias medicalizadas en Jerez una situación que, a juicio de esta formación, está provocando un perjuicio constante al servicio que se ofrece a la ciudadanía y que ahora se ha visto incrementada por la pandemia del coronavirus. La central sindical recuerda que "lleva años denunciando que estos Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU) solo cuentan con dos vehículos disponibles durante el día y uno solo en horario de diez de la noche a ocho de la mañana".

La Policía desaloja un 'call center' del Parque Empresarial con 1.000 empleados

Una amplia dotación de agentes del Cuerpo Nacional de Policía desalojó a las cuatro y media de este lunes 16 de marzo a las mil personas que continuaban prestando sus servicios en el 'call center' Majorel, ubicado en el Parque Empresarial de Jerez.

El desalojo, que se acometió de forma inmediata, se debió a las malas condiciones higiénicas en las que trabajaban los empleados así como la aglomeración de los mismos en las salas, trabajando uno al lado de otro sin mantener la distancia de seguridad.

Un tatuador de Jerez dona al hospital abundante material de protección

El estudio de tatuaje 'Pol tattoo', ubicado en la avenida Ingeniero Ángel Mayo, ha donado abundante material de protección, como camillas plegables, desinfectantes, guantes de nitrilo y material para esterilizar en respuesta al llamamiento realizado por las autordades sanitarias. El propietario del estudio colgó un tuit en el que informaba de la disponibilidad del material para su donación y personal del hospital se acercó para recogerlo y agradecerle el gesto. Su acción solidaria, además de un ejemplo fue reconocida por muchos usuarios de la red social con mensajes de agradecimiento.

Atrapados en Barcelona jerezanos que viajaban con el Imserso

Un grupo de 40 gaditanos que habían viajado con el Imserso a Mallorca se encuentran atrapados en Barcelona sin saber cuándo podrán regresar a sus viviendas.

Entre los afectados hay también jerezanos que han denunciado a Diario de Jerez la "odisea" que están viviendo desde que este domingo los avisarán de que debían adelantar su vuelta a la península debido al estado de alarma por el coronavirus.

En un comunicado emitido a las dos de la tarde de este lunes, la Policía Local ha procedido al cierre de 23 bares, dos cafeterías, cinco kioscos de golosinas y de dos peñas recreativas en distintas zonas de la ciudad.

El personal sanitario de los centros de salud ha decidido esta mañana, primer día laboral del estado de alarma decretado por el Gobierno, salir a las puertas de las instalaciones sanitarias para responder al gesto de confianza que los ciudadanos han puesto en todos los profesionales que se ocupan de cuidarnos durante esta grave situación provocada por la pandemia del coronavirus y que se ha puesto de manifiesto en los homenajes que están recibiendo de la ciudadanía confinada en sus domicilios.

Lluvias a partir del martes y bajada de las temperaturas para el fin de semana

El tiempo primaveral que hemos vivido durante estas últimas semanas se acabará en la jornada de este martes, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología.

Así, las previsiones apuntan que a partir de este martes vuelvan las lluvias —la probabilidad de precipitaciones es del 100% a primera hora de mañana—. Se espera que sea una semana lluviosa ya que se vaticinan lluvias para casi todos los días, salvo para el jueves.

Sin mercadillo en la zona sur

Tal y como decretó el Ayuntamiento la pasada semana, se ha suspendido el mercadillo de la zona sur que se suele celebrar todos los lunes. La orden también afecta a otros mercadillos que se celebran en otros puntos de la ciudad a lo largo de la semana durante los próximos 15 días.

Recordatorio: Qué cosas se pueden y no se pueden hacer

Durante el estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de determinadas actividades, como ir a trabajar, atender a familiares o adquirir alimentos.

Solo está permitida la movilidad para ir al trabajo, hacer la compra en un supermercado o tienda de alimentación, echar gasolina o para ir a entidades financieras y de seguros.

Se puede salir con el perro, pero de forma individual. No se puede pasear a la mascota acompañado de otras personas

Correos, sin reparto a domicilio

Durante esta jornada no habrá reparto a domicilio del servicio de Correos tras la denuncia realizada por los sindicatos de que el personal adscrito a esta labor no cuenta aún con los equipos de protección individual (EPI) correspondientes.

El protocolo establecido por la empresa era que trabajaran la mitad de los empleados haciendo el reparto a domicilio pero, tras las denuncias sindicales, los trabajadores no están realizando esta labor al no contar con estos equipos. Los sindicatos reclaman también el cierre de oficinas, que permanecen abiertas.

ÚLTIMA HORA. Todo el personal de Dermatología del Hospital contagiado por coronavirus

Ocho profesionales de la consultas externas de Dermatología del hospital de Jerez han dado positivo en coronavirus. Entre los afectados hay médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares, que están en aislamiento. Son los primeros profesionales sanitarios contagiados por Covid-19 en Jerez.

Los jerezanos cumplen con el aislamiento

La imagen de calles vacías se repite por segundo día, señal del alto grado de compromiso de los jerezanos con las medidas de limitación de movimiento aprobadas por el Gobierno en el marco de la declaración del estado de alarma, colaboración que ha agradecido la alcaldesa declarándose su orgullo por la actitud de los ciudadanos. En el vídeo pueden observarse distintas calles del centro y la avenida sin apenas presencia de vehículos y peatones.

Jerez y los bomberos se vuelcan en el aplauso a los sanitarios

Los jerezanos ha vuelto a volcarse este domingo en el reconocimiento a los profesionales sanitarios con un aplauso multitudinario desde balcones, terrazas y ventanas de los docimicilos particulares. Los bomberos del Parque de Jerez se sumaron a la iniciativa popular haciendo sonar las sirenas de sus vehículos al unísono, siendo jaleados por los vecinos. En algunas zonas, los vecinos entonaron el himno de Andalucía o tararearon el de España, incluso con algún músico que se animó a interpretarlo al piano, con cornetas... Durante todo el día se sucedieron episodios curiosos por toda la ciudad en los que algunos vecinos trataron de amenizar con música, incluido algún DJ a la ciudadanía en aislamiento preventivo.

La Feria de Jerez, en mayo o en otra fecha

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha asegurado que Jerez no se quedará sin fecha, "ya sea en mayo o en cualquier otra fecha". La regidora afirma que, en caso de no poder celebrarse en mayo por la crisis del coronavirus, buscará el consenso de la Mesa del Turismo para el cambio de fecha.

Nuevas medidas en Jerez para frenar el virus

El gobierno local ha aprobado este domingo un nuevo decreto de medidas por el coronavirus, que entre otras restricciones, limita o suspende servicios municipales y el transporte urbano. La Ayuda a Domicilio sólo realizará visitas domiciliarias para prestaciones básicas, la atención a usuarios de Servicios Sociales y a los ciudadanos se realiará sólo por teléfono y también se limita la asistencia a bodas y entierros en el cementerio.

Renfe facilita el cambio y anulación gratis de billetes de tren

Renfe permitirá cambiar de fecha o anular sin coste alguno todos los billetes de tren. La compañía ferroviaria ha puesto en marcha un procedimiento de urgencia que facilita el cambio de fecha o el reembolso íntegro de billetes en todos sus trenes, así como de abonos de viaje. A partir de mañana lunes, 16 de marzo, se habilita el teléfono 918 314 520 dedicado a información específica de estos casos. Por otra parte, la compañía ha suspendidos todos los servicios de restauración en sus trenes.

Hoy domingo se repite el aplauso a los profesionales sanitarios

Los jerezanos, como todos los españoles, volverán a salir hoy a sus terrazas y ventanas para ovacionar a los profesionales sanitarios su esfuerzo, entrega y valentía en la atención a los afectados por coronavirus. La convocatoria de hoy se adelanta a las ocho de la tarde para facilitar la participacion de los niños.

Jerez se suma al reconocimiento al personal sanitario

Muchos jerezanos se han unido esta noche al reconocimiento al esfuerzo y entrega del personal sanitario convocado en toda España a través de las redes sociales. Por iniciativa popular, los españoles, entre ellos los jerezanos como los que se aprecian en el vídeo grabado en la plaza del Caballo, salieron a las terrazas de las viviendas en las que siguen el aislamiento preventivo para brindar un aplauso a los profesionales de la sanidad.

ÚLTIMA HORA. El Hospital de Jerez se prepara para una avalancha de casos

El hospital jerezano prevé una avalancha de casos de coronavirus para la próxima semana. El centro ha dejado de aceptar ya pacientes derivados de otros hospitales y planifica habilitar un anexo a la UCI para ampliar el número de camas disponibles.

La provincia roza ya la treintena de afectados

Los positivos confirmados en la provincia ascienden ya a 29, ocho más que los registrados hasta el viernes, según el último parte facilitado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. El número de ingresado se mantiene en siete, a los que se suma la única paciente en la UCI, que permanece estable en el Hospital de Jerez.

El Parque Empresarial de Jerez pospone los actos con motivo del 20 aniversario de su creación

La Entidad Urbanística Parque Empresarial de Jerez, ante la situación derivada por la aparición del Coronavirus (COVID-19), y consciente de la necesidad de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ha decidido posponer los actos conmemorativos del 20 aniversario de su creación.

La comunidad china de Jerez reparte mascarillas a la Policía Nacional

Miembros de la comunidad china de Jerez estuvieron la tarde del sábado en la nueva comisaría de la Policía Nacional en La Asunción para entregarle un contingente de mascarillas. El objetivo es que los agentes, que deben estar muchos de ellos en la calle de forma obligatoria cumpliendo su labor, puedan protegerse ante el temible virus. Igualmente les dieron geles desinfectantes de forma altruista.

La alcaldesa felicita a los jerezanos por su comportamiento responsable

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, agradece a los jerezanos y jerezanas su responsabilidad. "Antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas ya siguen las recomendaciones y apenas hay movimiento en las calles y plazas porque Jerez se queda en casa".

Los sanitarios de Urgencias del hospital de Jerez se quedan sin mascarillas del filtro

Personal del Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez denunció ayer la falta de mascarillas con filtro, las FFP2 o FFP3. También faltan gafas protectoras y batas impermeables.

Largas colas en estancos de Jerez

Gran parte de los estancos de la ciudad sufrieron grandes colas ante las puertas. Algunos de ellos llegaron a triplicar las ventas de un día normal.

El Ayuntamiento apoya la decisión de suprimir las procesiones "sin que suponga un pronunciamiento confesional"

"En relación al comunicado conjunto sobre la suspensión de las procesiones de Semana Santa el Ayuntamiento de Jerez aclara que expresa su respaldo a la decisión y suscribe los argumentos que lo justifican sin que suponga pronunciamiento sobre cuestiones de carácter confesional"

Suspendidas las procesiones de Semana Santa en Jerez este año

La Unión de Hermandades, el Obispado de Asidonia-Jerez acaban de hacer público un comunicado conjunto en el que informan de la "suspensión de las procesiones por las vías públicas de Jerez, en la Semana Santa de 2020". En el comunicado señalan que "con esta decisión se participa proactivamente, en las medidas sanitariasaconsejadas para frenar la evolución de la pandemia".

Confirmado un nuevo caso en la provincia

La Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso positivo de coronavirus en la provincia. Según último parte recién publicado por la Consejería de Salud, los positivos en la provincia ascienden ya a 22, de los que siete permanecen ingresados y una paciente sigue en la UCI del hospital de Jerez. Los otros caso contagiados están en sus casas bajo seguimiento activo. En Andalucía hay ya 304 positivos confirmados, 35 más que el viernes, con Málaga y sus 128 casos como principal foco de infección. En las últimas horas se ha declarado la muerte de un paciente de 89 años que estaba ingresado en el hospital Alto Guadalquivir de Jaén.

La plaza de abastos abre con normalidad

Los comerciantes de la plaza de abastos mantendrán abiertos sus puestos los días laborables y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a comprar con normalidad.

Prohibida la venta ambulante en Parada y Barreto

La Policía Local ordena el cierre de los puestos de venta ambulante de artículos no comestibles de la calle Parada y Barreto, junto a la plaza de abastos, para evitar posibles aglomeraciones en la zona.

El Torno aplaza su Carnaval

El entidad local de El Torno ha decidido aplazar los actos públicos que tenía previsto celebrar este fin de semana, el Carnaval hoy sábado y el homenaje a Encarnación Marín Sánchez, la colona que más tempranamente llegó a la zona.

Aplazada la asamblea del Club Nazaret

El Club Nazaret ha decidido aplazar la Asamblea General Ordinaria que iba a celebrarse a finales de mes. Queda aplazada al mes de abril y será convocada una vez que se vuelva a la normalidad en el club.

Vídeo de Hoteles Kaizen para que no se cancelen reservas

La empresa Hoteles Kaizen, propietaria entre otros del Hotel Casa Palacio María Luisa en la calle Tornería de Jerez, ha lanzado un vídeo para animar a los clientes a que no cancelen las reservas, sino que las pospongan, con los hashtag #nocanceles #posponlo y #quedateencasa. Puedes verlo aquí

Cierran algunas tiendas de Carrefour Norte y Área Sur

Algunas de las tiendas del centro comercial Carrefour Norte que habían abierto este sábado han sido cerradas. Otras han decidido permanecer abiertas, sobre todo las dedicadas a alimentación, farmacia y herboristería. La zona de hipermercado funciona desde primera hora con normalidad. En Área Sur sucede lo mismo: no hay orden de cerrar pero algunas tiendas lo han hecho a media mañana y otras no.

El Bar Cristina también cierra

El conocido bar de la Alameda Cristina ha decidido cerrar aunque de momento no exista una orden del Gobierno como tal, sumándose así a otros muy conocidos y frecuentados como La Moderna, en la calle Larga.

10.45 horas Calle Larga

Este era el aspecto que presentaba la principal calle comercial de Jerez a media mañana de este sábado, con normalidad aunque con menos personas de lo habitual y gran parte de los comercios cerrados. Los vendedores de la Once continúan vendiendo sus cupones como cualquier día.