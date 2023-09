¿Cuánto se queda el banco si pagas a un autónomo con tarjeta?

Mané Cordero es un pequeño autónomo de Jerez que regenta La Nueva Recova en la plaza de abastos de Jerez junto a su mujer Rocío Raposo. Este miércoles ha denunciado que a los gastos ya habituales como vendedor se le ha sumado en los últimos años otro: las comisiones del banco por las ventas que le abonan mediante tarjeta.

Tras la pandemia son muchos los establecimientos que han visto crecer el número de pagos con tarjeta frente a los que se realizan con efectivo. Con anterioridad, a los pequeños autónomos no les suponía un problema porque la mayoría de entidades bancarias ofrecen una tarifa plana reducida o, incluso, permiten de manera gratuita el pago con TPV o tarjeta si no se sobrepasa una cantidad mensual de ingresos de este modo.

Sin embargo, el aumento de los pagos con esta modalidad ha hecho que muchos comerciantes tengan que enfrentarse a nuevas tarifas y comisiones bancarias. Las tarifas son innumerables y dependen del tipo de negocio, los ingresos mensuales y el tipo de opción que escoja el autónomo.

Hay entidades, por ejemplo, que ofrecen la posibilidad de una oferta genérica en la que cobran 0,30% por operación con 0% de cuota de mantenimiento. No obstante, el banco detalla que "el mantenimiento del TPV será de 15 euros si no se alcanza la facturación media mensual de 600 euros (no aplica a TPV virtual). Para TPV virtual el mantenimiento será de 5 euros mensuales si no alcanza una facturación media mensual de 100 euros".

Igualmente, existen tarifas planas que varían dependiendo de los que ingrese el negocio. Así, si ingresa hasta 1.500 euros tendría que pagar 8 euros mensuales; la cantidad subiría hasta los 32 euros mensuales si ingresa más de 6.000 euros al mes; y el autónomo tendría que pagar 64 euros en comisiones si los ingresos superan los 12.000 euros.

No obstante, a estas tarifas publicitadas en internet hay que sumarle lo que dice la 'letra pequeña' de la oferta: "La facturación mensual se calcula en función del volumen mensual de facturación a través del TPV, en operaciones con tarjetas Visa y Mastercard. En caso de superar el importe máximo indicado para cada tarifa, se aplicará una tasa de 1'10% sobre el exceso de la cantidad definida. La oferta incluye un terminal RTC, ADLS, MPOS, PC o TPV Virtual gratuito o un coste de 4 euros/mes si es inalámbrico. Cada terminal adicional tendrá un coste de 10€/mes si el terminal es inalámbrico y de 6€/mes para el resto de modelos". Además, "las tarjetas business/purchasing/corporate nacionales y europeas, y las tarjetas no europeas quedan excluidas de la tarifa, siendo la comisión del 2,00% sin mínimos por operación".

Otros bancos, por ejemplo, ofrecen tarifas planas desde 17 euros si el negocio no excede una facturación de 2.000 euros al mes. No obstante, esta oferta recoge también que "el exceso de facturación se cobrará al 1,10 % + 0,06 € por operación" y que "en caso de realizar el pago por Bizum, se aplicará un 0,40 % por operación, con un mínimo de 0,15 euros".

Esta misma entidad bancaria ofrece también la posibilidad de tener el servicio de TPV por 0,40 % de comisión por operación más un 0,06 euros fijo por operación, sin comisión de mantenimiento. Sin embargo, la oferta aclara que "para todas las tarjetas particulares nacionales y europeas, se aplica un mínimo de 0,12 euros de comisión por operación. Las tarjetas de empresa nacionales tendrán una comisión del 0,80 % más 0,06 euros con un mínimo de 0,12 euros de comisión por operación". Además, "se cobrará una cuota mensual de 9 euros en el caso de TPV inoperantes (mínimo de 20 operaciones/mes o una facturación inferior a 4.000 euros/mes).