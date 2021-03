Como era de esperar, los grupos de la oposición mostraron una visión de la ciudad y de la gestión municipal radicalmente opuesto a la presentada por el gobierno municipal en su intervención por la alcaldesa, Mamen Sánchez.

Cada grupo tuvo 30 minutos de intervención en el debate del estado de la ciudad que se celebró este martes en el Ayuntamiento.

PP: “Jerez es una ciudad aletargada y dormida por la falta de gestión del Ayuntamiento”

El Partido Popular acusó al gobierno local de vivir en una “isla” y de “mentir” en el balance de gestión que realizó en el debate del estado de la ciudad. Para ello, el portavoz de la formación, Antonio Saldaña, recurrió a una alarma (emulando al programa de televisión ‘La isla de las tentaciones’) que hizo sonar cada vez que mencionó uno de los “incumplimientos” del ejecutivo.

Le reprochó que, aunque anuncie que ahora financiará un plan de empleo de Diputación, rechazara los dos últimos presentados por la Junta. De hecho, y parafraseando el lema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le echó en cara los elevados índices de desempleo en la ciudad. “O socialismo o empleo”, dijo.

Saldaña acusó al ejecutivo, además, de haber aumentado la deuda municipal en los últimos años en 32 millones de euros e, incluso, aseguró que han “detectado” la aprobación de gastos “sin fiscalización” en la junta de gobierno local en los últimos años.

Saldaña le recordó al ejecutivo la complicada situación financiera mencionando que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sigue advirtiendo de la situación “crítica” del Consistorio y afirmó también que la Cámara de Cuentas de Andalucía está “investigando los sobresueldos”. Y utilizando el lema “Mamen busca líos”, hizo mención de todos los enfrentamientos que ha mantenido el ejecutivo con la Junta de Andalucía en los últimos años (las obras de Corredera, Arroyo, el sendero del río Guadalete o el proyecto de centro del motor, entre otros).

Por ello, Saldaña aseguró que la gestión del PSOE ha provocado que la ciudad “esté aletargada y dormida en un año muy complicado”.

Ciudadanos: “La ciudad necesita un pacto de reconstrucción de todos los partidos políticos”

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Méndez, empezó su intervención parafraseando una afirmación realizada por la líder de su partido, la jerezana Inés Arrimadas, en una de sus últimas entrevistas a este diario: “Jerez es un diamante en bruto”. Méndez amplió esta aseveración señalando que, después de seis años de gobierno, “se sigue sin lograr pulir ese diamante”.

Así, calificó la gestión municipal de “manifiestamente mejorable”. Rechazó que el gobierno se escude en la “herencia recibida señalando: “Ni llega al aprobado porque ya no son unos recién llegados, aunque heredaran una situación generada en los últimos 30 años”. Le reprochó también que no se realicen “presupuestos reales”, les acusó de tener “incapacidad para solucionar los problemas de la ciudad en materia de empleo y oportunidades”.

Por otro lado, Méndez incidió en que Jerez “necesita un gobierno estable que no improvise” y le exigió que deje de buscar “la confrontación continua con la Junta de Andalucía creando cortinas de humo para ocultar proyectos fallidos”.

Acusó, además, al ejecutivo de haber logrado “el hito de poner de acuerdo a todos los sindicatos de la ciudad” por lo que le reclamó que “no judicialice los conflictos laborales”. También le echó en cara la “falta de diálogo con la oposición, de ahí que le demandara “un pacto de reconstrucción de todas las fuerzas políticas, gobierne quien gobierne”.

IU y Adelante: Por un nuevo modelo productivo para acabar por “la excesiva dependencia de los servicios”

Como en otras ocasiones, Izquierda Unida y Adelante Jerez se repartieron el tiempo de intervención de este grupo municipal.

En primer lugar, Raúl Ruiz-Berdejo (IU) le reprochó al ejecutivo su “conformismo” y su “falta de liderazgo”. “Créase que es la alcaldesa de Jerez”, le espetó. Así, tras recordar que su formación logró sacar adelante proyectos en colaboración con el gobierno, como la peatonalización de la plaza de las Angustias o el plan de desarrollo rural”, le reclamó al ejecutivo que “se abra al diálogo”. “Ábrase a debatir, a consensuar con todos, sin chantajes ni victimismo”, agregó.

El representante de IU le demandó, además, que el Ayuntamiento lidere un “cambio de modelo productivo” para acabar con “la excesiva dependencia del sector servicios”.

Por su parte, Ángel Cardiel, en representación de Adelante, culpó al ejecutivo de no haber protagonizado un “revulsivo” para la ciudad.

En este sentido, señaló: “No hay nada que vea en su gobierno que agite los cimientos; no necesito una ciudad megalómana, no necesitamos recuperar el Jerez de años atrás; necesitamos que se resuelvan los problemas de los ciudadanos”.

Así, acusó al ejecutivo de no tener “iniciativas en materia de empleo salvo gestionar algunos planes que son simples maquillajes”. Y le recriminó también que aún no se haya presentado el presupuesto municipal de este año y de no haber ejecutado los acuerdos presupuestarios de años precedentes”.

Ganemos: "Jerez tiene un modelo fracasado; no se han resuelto sus problemas estructurales"

La concejala de Ganemos, Kika González, reclamó al ejecutivo municipal, en particular, y al resto de grupos, en general que se lleguen a “acuerdos” y se dejen de “debates estériles y broncos”. En esta línea, le demandó al gobierno que adopte políticas “ambiciosas” para ayudar a “los trabajadores de Jerez”.

A su juicio, siguen sin aplicarse políticas que vayan encaminadas a resolver “los problemas estructurales de Jerez”. “Aunque es cierto que desde el Ayuntamiento no se pueden cambiar los asuntos macroeconómicos, Jerez tiene un modelo económico fracasado”, añadió. Le criticó que el gobierno esté realizando una apuesta “por el turismo no sostenible” y por hacer del centro de la ciudad “una macroterraza”.

Frente a esto, abogó por “potenciar el comercio local y la economía social” y le exigió al gobierno que sea “diligente” con las inversiones para “no perder fondos como la ITI”. También le reclamó un cambio en la política de viviendas “para hacer frente al desahucio de los bancos”.

La formación aseguró que seguirá intentando colaborar con el ejecutivo a pesar de que “el PSOE nos obliga siempre a estar con las orejas tiesas”. Así, le recordó que Ganemos Jerez apoyó su investidura para “darle calor desde la izquierda”. Por ello, reclamó también a Adelante e IU a “conformar un bloque de izquierdas” para “luchar contra la derecha en Jerez”.