La oposición carga contra la gestión del PP al frente del Ayuntamiento

Cada uno de los grupos tuvo en torno a media hora para intervenir en el pleno del debate del estado de la ciudad que se celebró en la mañana de este martes en el Ayuntamiento jerezano.

El PSOE acusó a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de "mentir y manipular" con su gestión. Mientras, Vox demandó cambios en la gestión municipal y denunció la "inseguridad" que hay en la ciudad. Por su parte, La Confluencia reclamó consenso y altura de miras para hacer una política frente a los "problemas estructurales" de la ciudad y demandó un mayor control de la vivienda turística.

PSOE: "Pelayo es una alcaldesa que miente, engaña y manipula"

El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, no escatimó en acusaciones para cargar contra la gestión del PP al frente del Ayuntamiento jerezano. Aunque empezó recurriendo a la ironía tras el balance realizado por la regidora —"San Dionisio debe estar dando saltos de alegría porque ha hecho el milagro de levantar una ciudad devastada en 18 meses", dijo— acabó finalmente optando por otros calificativos más duros.

Así, al igual que hiciera en otras ocasiones, cuestionó la gestión del gobierno señalando que trabaja en torno a una alcaldesa que "miente, engaña y manipula". Aseguró que el gobierno municipal es "débil, indolente y sin cabeza" que trabaja "a impulsos" y que está "superado por el volumen de gestión que requiere un ayuntamiento como Jerez.

No faltó el reproche a la regidora por "no estar en Jerez" por sus responsabilidades como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la acusó de trabajar por la ciudad "a tiempo parcial". "Tiene un interés personal en la acumulación de cargos para cobrar dos sueldos y realizar una promoción personal", sentenció. En este sentido, volvió a asegurar que la regidora no estuvo en la ciudad durante los temporales de octubre de 2023 y la DANA de 2024, así como durante el importante corte del suministro de agua que sufrió la zona este de Jerez semanas atrás.

Acto seguido señaló al PP por llevar "al desorden y el caos económico" al Consistorio y calificó de "irresponsable" la gestión económica al afirmar que "gasta más de lo que ingresa" con el "reparto de subvenciones a asociaciones, enjuagues contables" y "subidas de sueldo" a una "élite" de trabajadores municipales. Le criticó también que haya realizado "la mayor subida de impuestos de la historia" en referencia al aumento de las tarifas del agua y de algunos tributos como el IAE o el de construcciones, entre otros, a pesar de su "promesa electoral de que bajaría los impuestos" y alertó de la delicada situación económica de empresas y sociedades municipales como Comujesa y Fundarte.

Díaz reivindicó, por otro lado, la gestión del gobierno del PSOE en la "dinamización del centro histórico" —"nosotros empezamos con las ventas forzosas e hicimos nuevas inversiones", aseveró— por lo que acusó nuevamente al ejecutivo de "vivir de las rentas". Y le recriminó al PP que haya "empeorado" los servicios advirtiendo de que el incremento en el contrato de limpieza se destinará para pagar el nuevo convenio colectivo. Finalmente, afirmó que Jerez es a día de hoy "una ciudad más insegura" recriminando al ejecutivo que "trate de silenciar la delincuencia" con estadísticas.

El portavoz de Vox, Antonio Fernández. / Vanesa Lobo

Vox: "Es una gestión necesariamente mejorable"

Antonio Fernández, portavoz de Vox, comenzó su intervención poniendo nota a la gestión del PP en estos 18 meses de gobierno: "Es necesariamente mejorable". En este sentido, apuntó que la ciudad tiene en la actualidad "muchos frentes abiertos", pero que todos ellos están condicionados por un "común denominador que es la losa financiera que tiene el Ayuntamiento".

Así, le reprochó al PP que no haya realizado "un cambio de dirección en la gestión municipal" puesto que asegura que continúa "en la senda del gasto". "Es una herida que no para de sangrar y nadie lo tapa", advirtió. Así, volvió a hacer mención de algunos gastos "innecesarios" que está haciendo el Consistorio y alertó del aumento de los contratos menores por lo que acusó a la formación popular de "seguir el ritmo de despilfarro" de ejecutivos municipales anteriores "frente a los problemas que importan a la gente como son la limpieza, el acceso a la vivienda o el empleo".

En cuanto a los problemas de vivienda, le reprochó tanto a PP y PSOE que no hayan construido "ni una sola vivienda" por lo que abogó por poner en valor suelo de Emuvijesa mediante un sistema de cooperativas y la cooperación público-privada, además de potenciar aún más el registro de solares. En cuanto al empleo, alertó de que, aunque se reduce el número de parados, "seguimos a casi 19 puntos porcentuales por encima de la media de Europa".

Sobre la gestión municipal, advirtió del "difícil encaje" que puede tener en el próximo presupuesto un "aumento del 20%" del capítulo de personal —"Dios quiera que encaje por el bien de la ciudad", comentó—, aunque calificó de "incomprensibles" algunas decisiones como el mantenimiento del plus por asistencia al trabajo a la plantilla municipal y la inexistencia de un reglamento de productividades que regule este concepto salarial.

Uno de los momentos más controvertidos de su intervención fue cuando aseguró que Jerez "sigue siendo una ciudad insegura". Para argumentar esta afirmación hizo mención de un reciente hecho ocurrido en la plaza del Caballo donde se produjeron robos y daños en varios vehículos, algo que asegura que no ha trascendido por la nacionalidad del presunto autor (el edil afirmó que es "magrebí" y cuenta con "30 detenciones anteriores"). Y también mencionó la existencia de una vivienda en la zona sur donde hay empadronadas "más de 20 personas" y donde se "matan corderos" en sus festividades, "cosas que no se hablan, pero están ahí". "Si yo mato a un animal en mi casa tengo al Seprona en mi casa", sentenció. Por ello, reclamó más medios humanos y técnicos para la Policía Nacional y Local.

Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González, durante el debate. / Vanesa Lobo

La Confluencia alerta de que no se afrontan "los problemas estructurales"

Como en otras sesiones plenarias, Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González se repartieron el turno de intervención del grupo de La Confluencia. En primer lugar, Ruiz-Berdejo quien le reclamó al ejecutivo que afronte con seriedad las medidas necesarias para afrontar "los problemas estructurales" que lastran el desarrollo de la ciudad". Por ello, demandó, para empezar, que todos los grupos realicen de una vez un "debate honesto" sobre una ciudad que tiene "un serio problema con el empleo debido a un modelo productivo obsoleto con escaso peso del sector industrial y que tiene en las chimeneas de la fábrica de botellas como el fantasma de las navidades pasadas o el Parque Tecnológico Agroalimentario como aquel futuro que nunca llega".

Alertó de que, a pesar del crecimiento del turismo, este sigue basado en la celebración de eventos por lo que criticó que no se haya avanzado en otras líneas de actuación que, a su entender, contribuirían a la desestacionalización del sector como puede ser la puesta en valor del patrimonio ambiental Y advirtió de que el Ayuntamiento de Jerez sigue siendo ese "gigante torpón" lastrado "por una deuda provocada por alcaldes que se creyeron faraones". Incidió, además, en la necesidad de que haya una mayor plantilla municipal para "afrontar los retos que tiene esta ciudad" y pueda cubrir "la demanda de los servicios sociales". "Este ayuntamiento, lejos de ejercer de impulso, se encuentra encerrado en sí mismo", incidió.

Por ello demandó a todos los grupos que haya gobiernos "de largo alcance" para tratar de conseguir "consensos estratégicos" ya que "ninguno de los que ha habido hasta ahora ha tenido el valor de afrontar los problemas de la ciudad desde la honestidad".

Por su parte, Kika González le recriminó al PP que no haya puesto coto al aumento de la vivienda turística. "El PGOU es la herramienta para estas limitaciones, pero hace caso omiso", dijo. Aunque alabó el anuncio del PP de que se ofrecerá suelo público a cambio de vivienda ya construido, una propuesta que recordó ya hizo tiempo atraás el grupo Ganemos Jerez y alertó de que, a pesar del aumento del número de licencias para viviendas en el centro de la ciudad, estas acaban destinándose a uso turístico ya que "no hay control" por parte del Ayuntamiento.

En cuanto a la cultura, volvió a recriminar al ejecutivo que eliminara de la programación eventos como los festivales de música Xera e Intramuros o del Cine de Barrio alegando que se iba a destinar el presupuesto a otras actividades culturales cuando "las bibliotecas de barrio continúan cerradas". Así, le demandó al ejecutivo que enfoque la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura a "promocionar literatura, cine, universidad, ciencias, patrimonio", en lugar de hacerlo únicamnente con "vinos, caballos y flamenco". Y acusó al ejecutivo de haber entregado la zambomba "al libre mercado" al fomentar "la llegada de autobuses y a una actuación musical convirtiendo un evento cultural de siglos de tradición" en algo "que se puede celebrar en Jerez como en otras partes del mundo". También criticó la nueva ordenanza de Feria alertando de que esta hará que el paseo principal del Hontoria sea para "los señoritos y los cayetanos" mientras que el resto de la Feria "para los jerezanos".