Dos docentes de centros jerezanos, reconocidas en los Premios Rosa Regás

Dos docentes de centros jerezanos han sido galardonadas por sus trabajos en los Premios Rosa Regás. Dichos reconocimientos, que cumplen este 2023 su edición número 17, incentivan la creación de materiales curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo.

Lola Sarazá y Raquel Díaz han sido las dos profesoras reconocidas por la Consejería de Educación en esta edición, por sus trabajos 'No me quiero casar' y 'Las mujeres que jugaban al escondite'.

Lola Sarazá es profesora de Ética y Filosofía en el IES Seritium y ha presentado el trabajo 'No me quiero casar', con el que ha obtenido el segundo premio en la modalidad A, es decir, la destinada a materiales curriculares inéditos, presentados por el profesorado de los niveles no universitarios que preste sus servicios en centros docentes públicos de la Consejería.

El proyecto en sí "gira en torno al tema de la presión social y cultural sobre las mujeres para que se casen y tengan hijos, y que sean, asimismo, hijos varones. En infinidad de culturas, la función social de la mujer se restringe al matrimonio y su identidad está incompleta sin un esposo (ya sea su marido cuando está casada o su padre o algún familiar varón cuando está soltera o viuda). El objetivo ha sido concienciar a nuestros estudiantes de la situación de muchas mujeres que, a lo largo del tiempo y a lo ancho del planeta, se ven abocadas a matrimonios que no desean en condiciones que no les convienen, sin alternativas viables, y, por otro lado, potenciar el reconocimiento de la autonomía y capacidad de cada persona para dirigir su vida a nivel personal, sexual, social, etc.".

Además, realiza un recorrido por la "multitud de costumbres bárbaras y denigrantes (el vendaje de pies en China, la ablación en África, la prueba del pañuelo entre los gitanos, etc) que tienen como objetivo asegurar la idoneidad de las niñas para casarse y encontrar un marido. Las mujeres que no se casan son un problema, una anormalidad o una molestia, incluso en nuestras sociedades más desarrolladas. Además, ese matrimonio debe culminar teniendo hijos, especialmente hijos varones.De ahí proceden otras costumbres y usos culturales también frecuentes: el repudio de las esposas en países árabes, el infanticidio de niñas en la India y China, etc.

Del mismo modo, se centra en "las solteras y viudas, que muchas veces no pueden decidir sobre sus vidas libremente y en algunos países son tratadas con menosprecio e indignidad. La práctica del “Sati” o inmolación de las viudas en la India o la práctica del luto que impedía a nuestras abuelas en la España del siglo pasado casarse o rehacer su vida (como se ve muy bien en “La casa de Bernarda Alba”) son ejemplos de estas prácticas. En cuanto a las solteras, el lenguaje sexista recoge cantidad de dichos, refranes y expresiones que se refieren a las “solteronas” a las que se “les pasa el arroz” ,les “suena el tic-tac del reloj biológico” y están deseando que les pongan “un anillo en el dedo".

Dicho trabajo ha formado parte de un proyecto en el propio centro que se ha desarrollado durante los cursos 21/22 y 22/23. Toda la información se recoge en su propia página web.

Por su parte, Raquel Díaz es maestra en el CEIP Miguel de Cervantes y ha logrado también el segundo premio en la misma modalidad por 'Las mujeres que jugaban al escondite', una propuesta que "se fundamenta en la necesidad de visibilizar la historia de las mujeres, ocultada y silenciada a través de los siglos. Es una propuesta innovadora, ya que introduce los contenidos para el aprendizaje de manera lúdica, con actividades de reflexión e investigación, posibilitando la incorporación de metodologías activas".