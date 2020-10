La escasez de monitores de NEE, un problema para los centros educativos

Un año después de denunciar la necesidad de contar con más horas para su hijo, con necesidades educativas especiales, Ana Aliaño se encuentra en la misma situación. Esta madre jerezana pidió a la Consejería de Educación el pasado año un aumento de las horas de atención para su hijo de 3 años, entonces en el CEIP San José Obrero. “Después de mucho luchar, conseguimos que nos dieran las horas, y estábamos muy contentos, pero ahora me he mudado a San Joaquín y he tenido que hacer un cambio de colegio con Manuel”.

Así las cosas, este pequeño, que cursa segundo de Infantil en el CEIP Antonio Machado se encuentra en este inicio de curso con que “sólo tiene 5 horas a la semana para monitor, PT y Audición y Lenguaje”.

Este reparto equivale, según explica su madre Ana Aliaño, “a que el único monitor que está contratado en el colegio, tan sólo puede atender a mi hijo durante media hora al día, y Manuel es un niño autista y con mucha vitalidad, no se está quieto, por lo que necesita cuidados continuos”.

Lo realmente triste de toda esta situación es que "en el centro hay tan sólo un monitor para un total de 24 niños/as diagnosticados con Necesidades Educativas Especiales". Ana Aliaño cuenta además que “en su misma clase, por ejemplo, hay otro niño más autista y 22 alumnos, con lo cual a la maestra le es imposible atenderlos como debe”.