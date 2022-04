La amenaza de paros en Feria se diluye

Los caseteros andaluces reconsideran su decisión de parar en Feria. El Ejecutivo central da casi por hecho que no habrá paros tras la reunión mantenida ayer por el subdelegado del Gobierno en Sevilla con la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, desde la que reclamaban una normativa especial que se adapte a las singulares condiciones de las fiestas populares de primavera, entre ellas la Feria del Caballo de Jerez, tras la entrada en vigor de la reforma laboral. De hecho, la alcaldesa de Jerez tiene previsto reunirse con los hosteleros de Feria este miércoles para analizar las posibilidades de contratos que ofrece la reforma laboral.

"He visto una actitud muy positiva por parte de esa asociación", manifestó el responsable del Ejecutivo español en Sevilla, Carlos Toscano, tras el "repaso conjunto" de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y "donde ha quedado meridianamente claro que el nuevo texto normativo no modifica la jornada de trabajo ni el régimen de descanso".

Según el responsable estatal, los caseteros "no lo tenían claro", ya que "entendían una incidencia de la reforma que no es correcta", pero "han salido bastante satisfechos de la reunión", aseguró, no sin precisar que durante el encuentro "no se ha planteado" cuestión alguna relacionada con la Inspección de Trabajo: “No sería razonable que pidieran que no actuaran los inspectores. Es un tema que no ha estado sobre la mesa”.

Los caseteros valoran convocar una asamblea "lo antes posible" para abordar el paro anunciado para la Feria. El secretario de los hosteleros de Feria, Manuel Sánchez, reconoció que el encuentro con el subdelegado del Gobierno en Sevilla sirvió para aclarar "matices" que "desconocíamos", por lo que barajan la convocatoria de una asamblea para abordar con más detalle la convocatoria del paro anunciada la semana pasada ante las "limitaciones" que por entonces entendían que "dificultan y hacen prácticamente inviable" la actividad en las ferias.

Yolanda Díaz

En la polémica ha entrado hasta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien dejó claro que la reforma laboral "no toca nada" en lo relativo a la jornada de trabajo o el descanso, frente a las consideraciones de los hosteleros andaluces de Feria, y advirtió de que las leyes "hay que cumplirlas". En declaraciones a los medios durante su visita a las instalaciones de la sede del servicio público de empleo (SEPE), la vicepresidenta segunda consideró "una fake news (noticia falsa) en toda regla" la declaración de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria sobre el impacto de la reforma laboral.

Al respecto, Díaz recordó que la reforma laboral "no toca nada relativo a la jornada laboral" y que la jornada de 40 horas semanales está vigente en España desde 1919. Tampoco modifica lo relativo al descanso semanal, en vigor en España desde 1980. Esta norma, que ha entrado en vigor el 1 de abril, establece como contrato por defecto el indefinido y limita modalidades y supuestos en los que se puede usar el temporal.

"Las leyes hay que cumplirlas en todos los sitios", concluyó la ministra de Trabajo. El paro de los caseteros amenaza con acortar los horarios de la Feria de Abril de Sevilla y la del Caballo en Jerez. La asamblea que se celebrará en unos días resolverá su postura final.