El fundador de Los Escarabajos presenta en Jerez un libro con datos inéditos de Los Beatles

La Fundación Caballero Bonald acogerá este jueves, 18 de enero, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Por un penique de fresas. La semilla española del disco que cambió a los Beatles' (Silex Ediciones), de Enrique Sánchez, fundador de Los Escarabajos. El acto contará con la introducción de José Manuel Peña.

Enrique Sánchez Romero es músico, productor, escritor y coleccionista especializado en The Beatles. Fundó Los Escarabajos en 1993, que cuentan con cerca de dos mil actuaciones en cuatro países, centenares de apariciones en medios nacionales e internacionales, una fonografía de doce títulos y una filmografía que incluye Let It Be y Abbey Road en directo, culmen de la interpretación de todas las canciones del cuarteto, certificada académicamente por la Universidad de Sevilla. Como productor, concibe el proyecto vocal The Majorettes con el propósito de analizar la influencia de color femenina en el legado de los fab four. Como escritor, se adhiere al equipo editorial de la revista The Beatles' Garden del Sergeant Beatles Fan Club, hoy extinta, y publica los libros Olé, Beatles! en 1994 y Beatles en el aire en 1997, amén de firmar el guión del docu-vídeo DO-NO con Los Morancos en 2015 y la obra de teatro Una vida por Los Beatles en 2016. Como coleccionista, ha expuesto en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Canarias.

"En el lenguaje metafórico del tándem Lennon-McCartney a finales de 1966, por un penique de fresas acaso significaría por amor al arte, sentir que llevó a quien suscribe, cinco décadas después, a ahondar hasta el límite en dos canciones que marcaron la transición estilística del cuarteto de Liverpool: 'Strawberry Fields Forever' y 'Penny Lane'. Mientras pertenece al dominio público el que John fraguase la primera composición en Almería, se ignora por completo que Paul lo hacía con la segunda al atravesar Andalucía y arribar a Sevilla, en un malogrado intento de reunirse con su compañero y embebido asimismo del folclore de la región".

Bajo la perspectiva de un experimentado intérprete viajero, original y replicante, el autor ha recuperado en este libro la otra parte de la historia, identificando la semilla española del disco que cambió a Los Beatles, con sus vivencias personales, los testimonios de numerosos implicados y una copiosa información antes inédita. 'Strawberry Fields Forever' y 'Penny Lane' conforman un single indivisible, que definió un momento coyuntural en la andadura artística de la banda más popular del planeta. Un vinilo con tenue sabor andaluz, al que jamás se le ha dedicado tanto en una sola obra.